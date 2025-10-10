Vũ Ngọc Ánh sinh con

Vũ Ngọc Ánh và Anh Tài thông báo tin vui vào tối 10/10. Vợ chồng diễn viên hạnh phúc đón chào em bé thứ hai.

Tối 10/10, trên trang cá nhân, vợ chồng diễn viên Vũ Ngọc Ánh - Anh Tài đã chia sẻ niềm hạnh phúc khi chào đón con thứ hai chào đời.

"Mới hôm qua thôi, mẹ vẫn còn hồi hộp chuẩn bị cho khoảnh khắc đón con chào đời. Giờ đây, khi được ôm con trong vòng tay, niềm hạnh phúc xen lẫn xúc động vẫn vẹn nguyên như 6 năm trước, khi chào đón chị Bảo Bối đến với thế giới này", Vũ Ngọc Ánh viết.

Hình ảnh cả hai hạnh phúc của vợ chồng Anh Tài. Ảnh: @vungocanh.

Ngoài ra, cô cũng cho biết lần sinh này, vợ chồng có nhiều kinh nghiệm hơn nên đã chuẩn bị chu đáo để chào đón thành viên mới của gia đình.

Trong khi đó, Anh Tài đăng tải hình ảnh xúc động ghi lại khoảnh khắc nắm tay vợ và con trai mới sinh trong phòng. Kèm theo đó, nam diễn viên hài hước chia sẻ: "Tính ở thêm ít bữa nữa mới ra mà ông bà Bô hối quá, thêm bà Bối uy hiếp tinh thần nữa nên … Con chào ông bà cô chú anh chị, con là Mario và con đã sẵn sàng để giải cứu công chúa".

Vũ Ngọc Ánh và Anh Tài đã gắn bó 4 năm trước khi quyết định về chung nhà vào tháng 1/2018, đám cưới được tổ chức vào năm 2019. Cuối năm đó, họ đón con gái đầu lòng tại Mỹ. Cả hai đã trải qua nhiều sóng gió, không ít lần chia tay trong suốt thời gian hẹn hò. Thậm chí, trước khi hôn lễ diễn ra, cả hai có quãng thời gian giận hờn và chia tay nửa năm.

Trong chia sẻ với truyền thông, Vũ Ngọc Ánh cho biết cuộc sống hôn nhân mang lại cho cô nhiều trải nghiệm mới, từ việc thích nghi với vai trò làm mẹ đến cân bằng công việc và gia đình. Nữ diễn viên đảm nhiệm việc quản lý tài chính trong gia đình, còn Anh Tài chủ động chia sẻ công việc nhà và chăm sóc con nhỏ khi lịch trình cho phép.

Vũ Ngọc Ánh bắt đầu hoạt động với vai trò VJ của kênh Yan TV, sau đó tham gia các phim như Kính vạn hoa, Nữ sinh, Lưới trời… Cô được đánh giá có khả năng diễn xuất đa dạng, đặc biệt ở những vai nội tâm và phản diện. Trong khi đó, Anh Tài xuất thân là ca sĩ, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều phim truyền hình miền Nam.