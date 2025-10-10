Jennie táo bạo với cảnh tắm mưa

Jennie gây chú ý khi tung video hậu trường MV "Zen", khoe vũ đạo dưới mưa nhân tạo. Hình ảnh gợi cảm, táo bạo của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Mới đây, Jennie tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải video hậu trường quá trình thực hiện dự án Zen. Trong đoạn clip, nữ ca sĩ được nhận xét như đang "đốt mắt" khán giả khi thực hiện phân cảnh quay dưới mưa nhân tạo.

Cụ thể, Jennie xuất hiện trong chiếc croptop mỏng manh, gợi cảm. Ngay sau đó, cô nhảy múa dưới mưa, với thần thái và biểu cảm chuyên nghiệp. Song, phân cảnh này khiến người xem “giật mình” vì độ gợi cảm vượt ngoài mong đợi.

Đoạn video hậu trường nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận sôi nổi. Nhiều khán giả dành lời khen cho sự tự tin, thần thái cuốn hút của nữ thần trượng. Chính Jennie trong video cũng ngạc nhiên trước sự táo bạo của cảnh quay.

Phân đoạn táo bạo của Jennie trong video hậu trường Zen.

Đây không phản lần đầu Jennie gây bàn tán vì sự táo bạo. Đó nay, cô luôn được biết đến với hình tượng gợi cảm, phóng khoáng, thường xuyên diện những trang phục cắt xẻ.

Gần đây, khi xuất hiện trong bộ ảnh cho tạp chí CR Fashion Book, nữ ca sĩ diện những thiết kế lấy cảm hứng từ vũ công ballet với chất liệu xuyên thấu, để lộ nội y. Cô trang điểm nhẹ, tóc buông tự nhiên, mang đến hình ảnh vừa ngây thơ vừa gợi cảm.

Phong cách lần này khiến Jennie vấp phải phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng tạo hình của cô gợi liên tưởng đến phong cách Lolita, vốn thường gây tranh luận vì ranh giới mong manh giữa yếu tối nghệ thuật và sự gợi dục. Trong khi đó, số khác khen cô biến hóa đa dạng, thể hiện tốt tinh thần thời trang và nghệ thuật.

Trước đó, Jennie cũng từng gây chú ý tại concert BlackPink ở Los Angeles khi bất ngờ kéo áo để lộ bra trong vài giây, khiến mạng xã hội bùng nổ. Bên cạnh những tranh cãi, nhiều người hâm mộ bênh vực Jennie, cho rằng cô chỉ đang thể hiện sự tự tin và cá tính nghệ sĩ, đồng thời kêu gọi công chúng cởi mở hơn.