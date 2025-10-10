Bất ngờ về Uyển Ân

Thực lực của Uyển Ân từng bị nghi ngờ khi liên tục mờ nhạt trong những dự án vắng bóng anh trai Trấn Thành. Song với "Chị ngã em nâng", cô đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Trong 6 bộ phim có doanh thu cao nhất phòng vé nội địa, Uyển Ân góp mặt tới phân nửa. Song dường như cô vẫn nổi tiếng hơn với danh xưng “em gái Trấn Thành”. Bởi lẽ, ở cả ba tác phẩm thành công vang dội về mặt thương mại của mình (Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ), Uyển Ân đều được làm việc với anh trai.

Ngược lại, trong những tác phẩm khác, màn thể hiện của cô chưa được đánh giá quá cao; nhiều dự án trong số đó có doanh thu trồi sụt, gây lỗ cho nhà sản xuất. Chính điều đó khiến sự nghiệp của nữ diễn viên bị xoay quanh bởi không ít nghi ngờ.

Thậm chí, trong cuộc phỏng vấn mới đây với Tri Thức - Znews, Uyển Ân một lần nữa khẳng định rằng bản thân cũng trầy trật rất nhiều chứ không phải được trải thảm sẵn. Rõ ràng, hơn lúc nào hết, nữ diễn viên đang rất cần một màn trình diễn thuyết phục, đủ để chứng minh bản thân với khán giả và giới quan sát.

Vai diễn phù hợp

Thuộc thể loại tâm lý/gia đình - vốn là dòng phim ăn khách ở rạp Việt, Chị ngã em nâng kể về mối quan hệ chị em đầy trắc trở giữa Lực (Thuận Nguyễn) và Thương (Lê Khánh). Mất cha mẹ từ sớm trong một tai nạn, Thương một tay gánh vác gia đình, chăm lo cho em khôn lớn. Song chính sự bao bọc thái quá ấy lại vô tình khiến Lực mãi chẳng thể nên người.

Ở độ tuổi đáng ra đã phải tự lập, cậu vẫn lông bông, thường xuyên đem rắc rối về cho chị mình. Chưa kể, càng ngày, tình thương của Thương lại càng trở thành gánh nặng, khiến Lực cảm thấy ngột ngạt - và từ đó, những mâu thuẫn giữa hai chị em dần bắt đầu nảy sinh.

Trong phim, Uyển Ân vào vai Hải Âu - cô gái bí ẩn bất ngờ xuất hiện bên cạnh Lực ở thời điểm anh đang lạc lối trong cuộc sống. Hải Âu được khắc họa là một nhân vật nhiều chiều sâu, dù chỉ mới đôi mươi nhưng cuộc đời đã trải qua không ít sóng gió. Biến cố gia đình khiến Hải Âu phải sớm bỏ học, một mình bươn chải giữa thành phố đông đúc. Chính sự độc lập và cá tính của cô là động lực thúc đẩy Lực quyết tâm không phụ thuộc chị, tự đứng trên đôi chân của mình.

Vai diễn vừa vặn với Uyển Ân.

Thoạt đầu, chuyện tình giữa Hải Âu và Lực thực chất rất khó tin, khi cả hai lao vào nhau chỉ ngay ở lần đầu gặp mặt, không hề có những xây đắp từ trước. Thế nhưng, đằng sau mối quan hệ tưởng chừng ngẫu hứng ấy lại là một giao kèo mà ít ai ngờ tới. Về sau, khi những bí mật dần được hé lộ thì cũng là lúc Lực rơi vào khủng hoảng, thậm chí là bi kịch lớn nhất cuộc đời.

Có thể nói, vai Hải Âu là lựa chọn khá phù hợp với Uyển Ân ở thời điểm hiện tại. Nhân vật mang nét nổi loạn, có chiều sâu cảm xúc nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung, tươi tắn - những yếu tố vốn là thế mạnh tự nhiên của cô. Đây cũng có thể xem là thử thách vừa vặn giúp nữ diễn viên thể hiện rõ quá trình trưởng thành trong diễn xuất.

Và thực tế cho thấy, phần lớn thời lượng, Uyển Ân thể hiện trọn vẹn nét nổi loạn pha chút từng trải của một cô gái trẻ va vấp sớm. Hải Âu khi thì tinh nghịch, hơi ngổ ngáo đến mức dễ khiến khán giả lầm tưởng là kiểu “gái hư”, nhưng ở những khoảnh khắc quan trọng, cô bộc lộ được sự chững chạc, từng trải vừa đủ để tạo được sự tin tưởng.

Uyển Ân tiến bộ nhưng còn tiếc nuối

Thực chất, dù đã tham gia các tác phẩm ăn khách, thậm chí là nữ chính trong một phim có doanh thu 475 tỷ đồng (Nhà bà Nữ), Uyển Ân vẫn ít được nhắc đến như một diễn viên nổi bật của điện ảnh Việt. Từ bộ ba dự án của Trấn Thành cho đến những phép thử bên ngoài, bản thân Uyển Ân còn bộc lộ những hạn chế nhất định, khiến cô chưa thể bật lên dù được trao không ít cơ hội.

Trong Cô dâu hào môn - dự án gần nhất mà bản thân đóng chính, Uyển Ân chưa cho thấy nhiều bước tiến rõ rệt so với Nhà bà Nữ ra mắt trước đó một năm. Trong vai con gái của một gia đình nghèo đang muốn “moi tiền” những kẻ giàu có, là trung tâm của những chiêu trò lừa đảo, cách thể hiện cảm xúc vẫn còn khá an toàn, thiếu sự biến hóa cần thiết để làm nổi bật nhân vật giữa dàn diễn viên dày dạn kinh nghiệm. Bên cạnh đó, đài từ chưa thật tự nhiên cũng khiến cho một số phân đoạn trở nên khô cứng.

Uyển Ân chưa để lại quá nhiều ấn tượng ở những vai diễn trước đó.

Còn ở Bộ tứ báo thủ ra mắt dịp Tết vừa qua, Uyển Ân thử sức ở màu sắc hài hước, khác biệt với những vai diễn mang tính chính kịch trước đây. Dù mang đến nét duyên dáng và dễ thương nhất định, cách diễn của Uyển Ân đôi lúc còn gượng, phần nào tạo cảm giác lố do bị ảnh hưởng bởi kịch bản. Sự xuất hiện của cô cũng có phần mờ nhạt giữa dàn diễn viên vốn mạnh về khả năng diễn hài.

Đến Chị ngã em nâng, Uyển Ân không còn sự lúng túng trước đây, cô cho thấy khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn; đài từ cũng tiến bộ rõ rệt. Uyển Ân còn biết tiết chế, không sa vào lối biểu cảm kịch tính hay cường điệu, mà chọn cách thể hiện qua ánh mắt và giọng nói.

Chemistry giữa nữ diễn viên với Thuận Nguyễn cũng khá tự nhiên. Trong mối quan hệ, Hải Âu mang đến năng lượng tươi mới, có phần tinh nghịch, đối lập hoàn toàn với vẻ ngô nghê, đôi khi vụng về của Lực. Cả hai tạo được sự đồng điệu theo thời gian, đi từ những đối lập ban đầu đến sự hòa hợp.

Song một điều đáng tiếc là ở phân đoạn thử thách lớn, như khi Hải Âu và Lực bắt đầu nảy sinh tình cảm dù cô mang bí mật lớn đằng sau, Uyển Ân vẫn chưa thể hiện rõ được những biến chuyển tâm lý của nhân vật. Khi mối quan hệ vốn ẩn chứa nhiều bất thường, cô vẫn giữ cách diễn khá an toàn, khiến người xem khó cảm nhận được sự giằng co giữa cảm xúc yêu thương và nỗi day dứt của nhân vật.

Dù vẫn còn những hạn chế trong việc khai thác chiều sâu nhân vật, khó có thể phủ nhận Uyển Ân đã có bước tiến trong diễn xuất. Và dễ thấy, từng bước một, Uyển Ân đang dần có được chỗ đứng cho riêng mình trong địa hạt điện ảnh, thay vì chỉ được biết đến với danh xưng “em gái Trấn Thành” như đó nay.

