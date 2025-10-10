Justin Bieber kỳ lạ

Justin Bieber cởi trần khi xuất hiện ở nơi đông người, không lâu sau động thái đáp trả mẹ của anh trên mạng xã hội.

Theo Dailymail, Justin Bieber đã có một buổi tối vui chơi ở Los Angeles vào thứ năm. Anh xuất hiện trong áo hoodie xanh lá, được vệ sĩ hộ tống qua đám đông người hâm mộ để vào sân xem trận đấu bóng rổ của The League.

Kết thúc trận đấu, nam ca sĩ đột nhiên cởi trần, gây chú ý với những hình xăm kín người và dây chuyền vàng nổi bật. Bieber để râu dài, cạo trọc đầu và đeo kính râm đen trễ xuống sống mũi. Trong buổi tối tại Los Angeles, Hailey không xuất hiện cùng chồng.

Trước khi đi xem bóng, Bieber có lần hiếm hoi đăng tải loạt ảnh của con trai một tuổi – Jack Blues – tại sân golf. Từ khi con chào đời, Justin và vợ luôn giữ kín hình ảnh của bé, chỉ chia sẻ những khoảnh khắc chụp từ phía sau hoặc tránh để lộ mặt.

Hình ảnh của Justin Bieber sau trận bóng rổ. Ảnh: GC, BackGrid.

Trước đó, Bieber thu hút sự chú ý khi phản hồi mẹ trên mạng xã hội. Cụ thể, bà Pattie Mallette đã đăng lời cầu nguyện cho con trai: “Mẹ cầu xin Chúa ban cho con tự do, sức mạnh, sự sáng suốt và chữa lành mọi đau khổ".

Tuy nhiên, sau đó, Justin đáp lại ngắn gọn: “Điều duy nhất con cần chữa lành là ngón chân út bị trật khi chơi bóng bàn”. Bình luận này khiến fan vừa bật cười vừa ngỡ ngàng, vì anh có vẻ như như đang mỉa mai lời cầu nguyện của mẹ.

Trong năm qua, Justin thường xuyên có những hành vi kỳ lạ và tâm trạng thất thường, bao gồm đi xe Segway trong đồ lót, hút cần sa công khai và tin đồn rạn nứt với Hailey. Tuy nhiên, sau khi anh phát hành album Swag, mối lo phần nào lắng xuống. Justin cũng từng chia sẻ anh bị hội chứng Ramsay Hunt, gây liệt mặt một phần, và tạm ngừng tour diễn để tập trung cho sức khỏe.

Tháng trước, Bieber được công bố là nghệ sĩ chính của lễ hội âm nhạc Coachella 2026 với thù lao hơn 10 triệu USD , mức cao nhất trong lịch sử sự kiện, vượt qua các tên tuổi như Beyoncé, Lady Gaga hay The Weeknd.

Nguồn tin từ Rolling Stone cho biết Bieber tự đàm phán hợp đồng mà không thông qua công ty đại diện. Tờ báo trên gọi đây là “một bước đi táo bạo thể hiện mong muốn kiểm soát sự nghiệp”.

Vé của cả hai cuối tuần Coachella 2026 đã bán hết chỉ trong vài giờ, và buổi biểu diễn của Bieber được hứa hẹn là “một màn trình diễn mang tính biểu tượng của thế hệ”.