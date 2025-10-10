Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Justin Bieber kỳ lạ

  • Thứ sáu, 10/10/2025 20:16 (GMT+7)
  • 20:16 10/10/2025

Justin Bieber cởi trần khi xuất hiện ở nơi đông người, không lâu sau động thái đáp trả mẹ của anh trên mạng xã hội.

Theo Dailymail, Justin Bieber đã có một buổi tối vui chơi ở Los Angeles vào thứ năm. Anh xuất hiện trong áo hoodie xanh lá, được vệ sĩ hộ tống qua đám đông người hâm mộ để vào sân xem trận đấu bóng rổ của The League.

Kết thúc trận đấu, nam ca sĩ đột nhiên cởi trần, gây chú ý với những hình xăm kín người và dây chuyền vàng nổi bật. Bieber để râu dài, cạo trọc đầu và đeo kính râm đen trễ xuống sống mũi. Trong buổi tối tại Los Angeles, Hailey không xuất hiện cùng chồng.

Trước khi đi xem bóng, Bieber có lần hiếm hoi đăng tải loạt ảnh của con trai một tuổi – Jack Blues – tại sân golf. Từ khi con chào đời, Justin và vợ luôn giữ kín hình ảnh của bé, chỉ chia sẻ những khoảnh khắc chụp từ phía sau hoặc tránh để lộ mặt.

Justin Bieber anh 1Justin Bieber anh 2

Hình ảnh của Justin Bieber sau trận bóng rổ. Ảnh: GC, BackGrid.

Trước đó, Bieber thu hút sự chú ý khi phản hồi mẹ trên mạng xã hội. Cụ thể, bà Pattie Mallette đã đăng lời cầu nguyện cho con trai: “Mẹ cầu xin Chúa ban cho con tự do, sức mạnh, sự sáng suốt và chữa lành mọi đau khổ".

Tuy nhiên, sau đó, Justin đáp lại ngắn gọn: “Điều duy nhất con cần chữa lành là ngón chân út bị trật khi chơi bóng bàn”. Bình luận này khiến fan vừa bật cười vừa ngỡ ngàng, vì anh có vẻ như như đang mỉa mai lời cầu nguyện của mẹ.

Trong năm qua, Justin thường xuyên có những hành vi kỳ lạ và tâm trạng thất thường, bao gồm đi xe Segway trong đồ lót, hút cần sa công khai và tin đồn rạn nứt với Hailey. Tuy nhiên, sau khi anh phát hành album Swag, mối lo phần nào lắng xuống. Justin cũng từng chia sẻ anh bị hội chứng Ramsay Hunt, gây liệt mặt một phần, và tạm ngừng tour diễn để tập trung cho sức khỏe.

Tháng trước, Bieber được công bố là nghệ sĩ chính của lễ hội âm nhạc Coachella 2026 với thù lao hơn 10 triệu USD, mức cao nhất trong lịch sử sự kiện, vượt qua các tên tuổi như Beyoncé, Lady Gaga hay The Weeknd.

Nguồn tin từ Rolling Stone cho biết Bieber tự đàm phán hợp đồng mà không thông qua công ty đại diện. Tờ báo trên gọi đây là “một bước đi táo bạo thể hiện mong muốn kiểm soát sự nghiệp”.

Vé của cả hai cuối tuần Coachella 2026 đã bán hết chỉ trong vài giờ, và buổi biểu diễn của Bieber được hứa hẹn là “một màn trình diễn mang tính biểu tượng của thế hệ”.

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Bạn gái Lee Jin Ho tử vong tại nhà, dư luận bàng hoàng

Bạn gái của Lee Jin Ho được phát hiện qua đời tại nhà riêng. Trước đó vài ngày, cô được cho là người đã tố cáo nam danh hài lái xe khi say rượu.

48:2877 hôm qua

Vũ Thành Vinh: 'Làm phim, phải giàu'

Vũ Thành Vinh cho hay anh là đạo diễn tân binh, đặt chân vào cuộc đua điện ảnh với sự nhiệt huyết và tinh thần cầu thị. Sau khi có kinh nghiệm, anh sẽ lui về làm sản xuất.

05:52 10/10/2025

Sơn Tùng M-TP ủng hộ 1,6 tỷ đồng

Sơn Tùng M-TP ủng hộ 1,6 tỷ đồng giúp người dân vùng lũ. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng chung tay quyên góp, hướng về miền Bắc sau thiên tai.

16:09 10/10/2025

Minh An

Justin Bieber Justin Bieber Lady Gaga nghệ sĩ bất thường giải trí

  • Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber là một ca sĩ nhạc Pop/R&B người Canada. Anh từng đoạt giải Nghệ sĩ của năm 2010 tại giải thưởng American Music Award. Justin vinh dự biểu diễn trước Tổng thống Mĩ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama ở Nhà Trắng cho chương trình "Christmas in Washington". Ba năm liên tiếp (2011, 2012, 2013) Justin lọt top 10 người nổi tiếng quyền lực nhất trên thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 01/03/1994
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Ca khúc: Baby, Boyfriend, What do you mean, Sorry, Love yourself,...
    • Tài sản: 245 triệu USD (2016)

    FacebookZing Mp3Youtube

  • Lady Gaga

    Lady Gaga

    Lady Gaga tên đầy đủ là Stefani Joanne Angelina Germanotta, là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Album đầu tay The Fame (2008) của cô nhận được nhiều đánh giá khả quan từ những nhà phê bình cũng như đứng đầu nhiều bảng xếp hạng khắp thế giới, gồm đĩa đơn quán quân quốc tế "Just Dance" và "Poker Face". Sau tour lưu diễn The Fame Ball Tour, cô tiếp tục phát hành album The Fame Monster gồm ba đĩa đơn thành công toàn thế giới như "Bad Romance", "Telephone" và "Alejandro".

    • Ngày sinh: 28/3/1986
    • Nơi sinh: Manhattan, Thành phố New York, Mỹ
    • Ca khúc: Just dance, Poker face, Telephone, Born this way,...

Đọc tiếp

Ong Hong khong ly hon hinh anh

Ông Hồng không ly hôn

39 phút trước 17:29 12/10/2025

0

Diễn viên Ông Hồng từng thừa nhận đã ly thân chồng suốt 3 năm. Mới đây, cô tiết lộ đã sang Mỹ đoàn tụ với ông xã.

Nghich ly ‘Quy an tang’ hinh anh

Nghịch lý ‘Quỷ ăn tạng’

1 giờ trước 17:05 12/10/2025

0

Dù nội dung không được đánh giá quá cao, phần 3 “Quỷ ăn tạng” vẫn khuấy động rạp Việt khi thu mở màn hơn 45 tỷ đồng. Hai phần phim trước cũng tạo nên hiện tượng tương tự.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý