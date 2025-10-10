Bạn gái Lee Jin Ho tử vong tại nhà, dư luận bàng hoàng

Bạn gái của Lee Jin Ho được phát hiện qua đời tại nhà riêng. Trước đó vài ngày, cô được cho là người đã tố cáo nam danh hài lái xe khi say rượu.

Mới đây, giới giải trí Hàn Quốc bàng hoàng trước thông tin bạn gái của danh hài Lee Jin Ho đã qua đời tại nhà riêng, chỉ ít ngày sau khi cô được cho là người báo cảnh sát về vụ nam danh hài lái xe trong tình trạng say rượu.

Theo Chosun, Cơ quan Cảnh sát Bupyeong (thành phố Incheon) cho biết bạn gái của Lee Jin Ho được phát hiện tử vong vào khoảng 8h30 ngày 5/10 tại một căn hộ ở quận Bupyeong. Một người bạn của cô là người đầu tiên phát hiện sự việc và trình báo cơ quan chức năng.

Một nguồn tin cảnh sát nói với Chosun: “Hiện chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm nào. Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân tử vong, nhưng không thể tiết lộ chi tiết. Cũng chưa thể xác nhận liệu cái chết của cô ấy có liên quan đến việc cô tố cáo Lee Jin Ho hay không”.

Lee Jin Ho vướng không ít bê bối trong sự nghiệp. Ảnh: Starnews.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 24/9, danh hài Lee Jin Ho bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe khi say rượu trên quãng đường từ Incheon đến huyện Yangpyeong (tỉnh Gyeonggi). Anh được thả sau khi thẩm vấn.

Cảnh sát cho biết họ chưa từng công bố danh tính người báo cáo vụ việc, nhưng một số trang tin lại đề cập tên bạn gái của Lee Jin Ho trong bài viết về vụ anh lái xe khi say rượu. Theo truyền thông Hàn Quốc, trước khi qua đời, cô gái này cũng được cho là có dấu hiệu căng thẳng và bất ổn về tâm lý.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội Hàn Quốc bày tỏ tiếc thương, đồng thời chỉ trích các trang báo đã thiếu thận trọng khi đưa tin về vụ việc.

Lee Jin Ho, sinh năm 1986, là một gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hàn Quốc. Anh ra mắt năm 2005 thông qua chương trình hài nổi tiếng Gag Concert của đài SBS, sau đó hoạt động tích cực trong nhiều chương trình truyền hình như Comedy Big League (tvN), Knowing Bros (JTBC) và các show tạp kỹ khác.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Lee Jin Ho bị gián đoạn sau hàng loạt bê bối. Tháng 10/2024, anh tự tiết lộ trên mạng xã hội rằng mình đang bị điều tra vì hành vi cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, đồng thời tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật. Đến tháng 9/2025, Lee tiếp tục bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu khi di chuyển từ Incheon đến Yangpyeong.