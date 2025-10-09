2 ngày 1 đêm lại vấp tranh luận

Hậu trường tập 82 của 2 ngày 1 đêm có khoảnh khắc Lê Dương Bảo Lâm bị gạch rơi trúng đầu khi thi đấu.

Mới đây, hậu trường của 2 ngày 1 đêm tập 82 đã tiết lộ việc Lê Dương Bảo Lâm gặp tai nạn trong một phần thi. Cụ thể, trong trò chơi phá thành, Lê Dương Bảo Lâm bị trượt ngã, khiến những viên gạch trang trí rơi xuống đầu. Trong clip, nam diễn viên bị rách nhẹ vùng đầu và phải băng bó ngay tại chỗ, song may mắn không bị thương nặng và vẫn tiếp tục ghi hình.

Đáng chú ý, phản ứng của Trường Giang tại thời điểm đó nhận ý kiến trái chiều từ khán giả. Trong khi dàn cast như Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy và Cris Phan thể hiện sự lo lắng, lập tức chạy đến hỗ trợ Lê Dương Bảo Lâm, thì thái độ của Trường Giang bị nhận xét là vẫn bình tĩnh, thậm chí cười khi đồng nghiệp té ngã.

Ngoài những ý kiến chê trách, nhiều người xem cũng lên tiếng bênh vực Trường Giang, cho rằng thời điểm xảy ra sự cố, nam nghệ sĩ đứng khuất tầm nhìn nên không thấy những viên gạch rơi trúng Lê Dương Bảo Lâm, dẫn đến phản ứng bị hiểu lầm.

Trò chơi khiến Lê Dương Bảo Lâm gặp tai nạn.

Bên cạnh đó, rất nhiều khán giả cũng bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn của các thử thách trong chương trình, cho rằng ê-kíp cần kiểm soát chặt chẽ hơn trong khâu tổ chức.

Đây không phải lần đầu tiên 2 ngày 1 đêm vướng tranh cãi khi có những thử thách tiềm ẩn rủi ro. Trước đó, trong một trò chơi dưới nước, để giữ mái tóc không bị ướt, Lê Dương Bảo Lâm dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh đầu, sau đó các thành viên còn bọc kín cả khuôn mặt anh, che cả mắt, mũi và miệng. Tình huống này từng khiến nhiều khán giả lo ngại về mức độ an toàn, đặc biệt nếu trẻ nhỏ bắt chước theo.

NSX cũng nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi về hình ảnh trên: "Việc nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm sử dụng màng bọc là giải pháp tạm thời để bảo vệ mái tóc đã tạo kiểu, có đục lỗ ở mũi, miệng, mắt và thực hiện dưới sự giám sát của ê-kíp sản xuất, đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng một số hình ảnh có thể khiến khán giả lo ngại về việc trẻ em bắt chước. Vì vậy, ban tổ chức xin gửi lời xin lỗi chân thành nếu điều này gây ra sự bất tiện hoặc hiểu lầm".