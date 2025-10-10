Diệu Nhi, Anh Tú sau 10 năm yêu

|
Anh Tú và Diệu Nhi quen nhau từ năm 2015, khi hoạt động chung ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Cặp đôi bắt đầu công khai mối quan hệ vào cuối năm 2016, khi diện đồ đôi tại một chương trình và cho biết đã hẹn hò được hơn một năm. Ngày 10/10, Anh Tú chia sẻ hình ảnh đánh dấu cột mốc 10 năm bên Diệu Nhi.
Anh Tú và Diệu Nhi tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022 tại Phan Thiết, sau 7 năm yêu nhau. Trước lễ cưới, cặp đôi tiết lộ đã đăng ký kết hôn từ năm 2019, nghĩa là trở thành vợ chồng hợp pháp trước đó 3 năm. Buổi lễ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành, Trường Giang, Ngọc Trinh, Minh Hằng, Lê Dương Bảo Lâm...
Từ khi về chung một nhà, Anh Tú và Diệu Nhi vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh Tú tham gia chương trình Anh trai “say hi”, Running Man mùa 3, và mới đây được công bố đóng chính trong phim kinh dị Hoàng tử Quỷ.
Trong khi đó, Diệu Nhi cũng duy trì được độ nhận diện với Chị đẹp đạp gió mùa 1 và Sao nhập ngũ. Cặp đôi có dịp đóng cùng trong bộ phim Gặp lại chị bầu (2024) - tác phẩm cán mốc doanh thu trăm tỷ đồng. Theo nguồn tin, họ cũng là một trong những nhà đầu tư của dự án này.
Anh Tú và Diệu Nhi đồng hành trong nhiều sự kiện giải trí nhưng rất kín tiếng về đời tư. Trên mạng xã hội, cả hai hiếm khi chia sẻ về hôn nhân, thi thoảng chỉ đăng ảnh đời thường, du lịch hoặc gặp gỡ bạn bè.
|
Trong cuộc phỏng vấn, Diệu Nhi chia sẻ khi đưa ra bất kỳ quyết định gì - dù lớn hay nhỏ - cô đều hướng đến sự thoải mái và đồng thuận từ cả hai, không để một lựa chọn sai của cá nhân làm ảnh hưởng đến hạnh phúc chung. Về phía mình, Anh Tú nhận xét vợ là người yêu gia đình, biết quan tâm bản thân.
Cặp sao được cho là đã có con nhưng vẫn giấu kín. Năm 2021, Anh Tú vô tình đăng clip để lộ mặt một bé gái rồi nhanh chóng xóa chỉ sau vài phút. Đến giữa năm 2024, dân mạng lại nghi vấn Diệu Nhi mang thai lần hai, khi cô thường xuyên diện trang phục rộng, che bụng mỗi khi xuất hiện trên truyền hình. Cả hai đều không lên tiếng trước những thông tin này.
Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.