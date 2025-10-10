Diệu Nhi, Anh Tú sau 10 năm yêu

Anh Tú và Diệu Nhi quen nhau từ năm 2015, khi hoạt động chung ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Cặp đôi bắt đầu công khai mối quan hệ vào cuối năm 2016, khi diện đồ đôi tại một chương trình và cho biết đã hẹn hò được hơn một năm. Ngày 10/10, Anh Tú chia sẻ hình ảnh đánh dấu cột mốc 10 năm bên Diệu Nhi.