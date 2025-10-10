Diễn biến vụ giành quyền nuôi con giữa Lan Phương và chồng cũ

Lan Phương cho biết David Duffy đã kháng cáo sau khi cô được tòa giao quyền nuôi hai con. Nữ diễn viên thừa nhận quá trình ly hôn kéo dài khiến cô chịu nhiều áp lực.

Giữa tháng 9, phiên tòa ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng Tây David Duffy diễn ra tại TAND Hà Nội. Kết quả, Lan Phương được giao quyền nuôi hai con gái, còn chồng cũ phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới.

Tối 9/10, trên trang cá nhân, Lan Phương cho biết David Duffy đã kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Nữ diễn viên bày tỏ sự mệt mỏi vì quá trình ly hôn kéo dài, cho rằng việc này gây áp lực tâm lý cho cô và ảnh hưởng đến các con.

Lan Phương giành được quyền nuôi con sau phiên tòa hôm 17/9. Ảnh: @lanphuong.

"Từ phiên sơ thẩm đến nay đã 22 ngày. Trong thời gian đó, tôi từng hỏi liệu anh ấy có định kháng cáo không và không nhận được một câu trả lời nào. Trước mắt lại là một chặng đường dài, những đêm không ngủ để thu thập bằng chứng, tự xoa dịu nỗi căng thẳng và mệt mỏi trong chính mình để hôm sau lại mạnh mẽ chăm sóc các con và làm công việc mình yêu thích", Lan Phương viết.

Cuối bài đăng, cô cũng tâm sự điều khiến bản thân day dứt nhất là các con bị ảnh hưởng bởi mâu thuẫn của người lớn. Tuy vậy, nữ diễn viên nói sẽ tiếp tục mạnh mẽ, bảo vệ con và tạo cho các bé một môi trường sống an toàn.

Trong phiên tòa trước đó, Lan Phương chia sẻ cô bị chồng cũ bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý, thậm chí kiểm soát các tài khoản mạng xã hội. Về phía David Duffy, anh phủ nhận cáo buộc trên và cho biết Lan Phương bị trầm cảm sau sinh.

Bên cạnh đó, Lan Phương tiết lộ mỗi năm tổng thu nhập mỗi năm của cô là 7 tỷ đồng từ quay phim, kinh doanh, quảng cáo… Trong khi đó, chi phí nuôi 2 con của cô từ năm tiếp theo là hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Do đó, chồng cô với thu nhập khoảng 160 triệu đồng mỗi tháng, lại đang ở nhà thuê, khó có thể đảm bảo việc nuôi con.

Hồi tháng 7, Lan Phương công khai thông tin nộp đơn ly hôn chồng Tây từ tháng 5. Hai người trải qua nhiều năm mâu thuẫn, không thể hàn gắn.