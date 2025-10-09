Brooklyn Beckham phớt lờ Victoria trong ngày trọng đại

Victoria Beckham có buổi ra mắt phim tài liệu mới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, con trai cả Brooklyn tiếp tục vắng mặt, thể hiện sự xa cách với gia đình.

Mới đây, Victoria Beckham có buổi ra mắt phim tài liệu của bản thân trên nền tảng Netflix, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Buổi công chiếu có sự tham dự của chồng cô - cựu danh thủ David Beckham - cùng ba người con Romeo, Cruz và Harper. Tuy nhiên, con trai cả Brooklyn Beckham một lần nữa vắng mặt, khiến dư luận tiếp tục bàn tán về mối quan hệ lạnh nhạt giữa anh và gia đình.

Theo Daily Mail, dù Victoria luôn giữ thái độ vui vẻ và tự tin trên thảm đỏ, song việc Brooklyn không góp mặt được xem là “thiếu sót lớn” trong đêm quan trọng của cô. Trước đó, vợ chồng Brooklyn và Nicola Peltz - cũng không tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham hồi đầu năm, làm dấy lên tin đồn rạn nứt giữa họ và các thành viên còn lại của gia đình.

Vợ chồng Victoria Beckham được cho suốt nhiều tháng qua vẫn chìm trong cảm giác buồn phiền, đau lòng, khi con trai cả Brooklyn thể hiện thái độ xa cách, không muốn gặp mặt cha mẹ. Một nguồn tin tiết lộ quá trình làm phim mang đến cho nhà thiết kế thời trang cảm giác “giải phóng”, giúp cô nhận ra mình được yêu thương đến mức nào và tin rằng sớm muộn gì mối quan hệ với Brooklyn cũng sẽ được hàn gắn.

Gia đình Beckham đến chúc mừng Victoria, trừ Brooklyn. Ảnh: WireImage.

Tại sự kiện, Victoria diện trang phục trắng toàn bộ từ bộ sưu tập thời trang của chính mình. Cô được chồng và các con tháp tùng. Ngoài gia đình, buổi công chiếu còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có ba thành viên nhóm Spice Girls - Geri Halliwell Horner, Emma Bunton và Melanie C, cùng bạn thân lâu năm Eva Longoria.

Trên trang cá nhân, Victoria viết: “Tôi rất tự hào được ở đây cùng gia đình mình. Cảm ơn tất cả những người đã làm việc chăm chỉ để biến điều này thành hiện thực. Tôi yêu các bạn rất nhiều”.

Bộ phim tài liệu gồm ba phần, dự kiến ra mắt ngày 9/10, tái hiện hành trình của Victoria từ thời còn là thành viên nhóm nhạc Spice Girls đến khi trở thành nhà thiết kế thời trang danh tiếng. Trong phim, cô lần đầu chia sẻ về quãng thời gian đấu tranh với rối loạn ăn uống và áp lực hình ảnh, cũng như thừa nhận từng lo sợ thương hiệu thời trang của mình phá sản.