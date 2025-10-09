An Dĩ Hiên từng có cuộc sống giàu sang mà nhiều người mơ ước. Nhưng sau khi chồng vướng vòng lao lý, nữ diễn viên nặng gánh vì nuôi hai con thơ, chăm sóc cha mẹ chồng bệnh tật.

Trang QQ đưa tin An Dĩ Hiên được bắt gặp đi ăn cùng gia đình tại một nhà hàng ở Đài Loan, Trung Quốc. Trước đó, khi ra đường, nữ diễn viên thường đeo khẩu trang kín để tránh ống kính phóng viên. Khi đi ăn, cô cởi bỏ khẩu trang nhưng vẫn đội mũ. Ngoại hình hiện tại của An Dĩ Hiên khiến nhiều người sốc.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, tuy nhiên khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, cô thường xuyên được khen trẻ trung hơn tuổi. Nữ diễn viên sinh ra trong gia đình giàu có, vì vậy có khí chất sang trọng, luôn chăm sóc bản thân rất cẩn thận. Hiện tại, An Dĩ Hiên đã rời khỏi giới giải trí, chồng là đại gia Trần Vinh Luyện vướng vòng lao lý, vì vậy nữ diễn viên mặc xuề xòa hơn. Đặc biệt, làn da của cô bị nhận xét sưng phồng, chảy xệ, không được chăm sóc kỹ lưỡng.

An Dĩ Hiên xuất hiện với ngoại hình xuề xòa, luôn tránh ống kính truyền thông.

Theo QQ, khi lấy tỷ phú Trần Vinh Luyện, An Dĩ Hiên được chồng chiều như bà hoàng. Ông trùm sòng bạc Macao thường xuyên tạo không khí lãng mạn bằng những bữa tiệc xa hoa, tặng vợ trang sức đắt đỏ, hoặc cùng vợ đi du lịch. Khi An Dĩ Hiên sinh con, Trần Vinh Luyện không tiếc tiền mua 4 căn hộ cao cấp cùng lúc để cải tạo thành tổ ấm cho gia đình 4 người.

Tuy nhiên, tháng 12/2021, tỷ phú Trần Vinh Luyện bị bắt và bị kết án 14 năm tù giam và nộp phạt 1,8 tỷ HKD ( 232 triệu USD ) với hơn 30 tội danh như kinh doanh sòng bạc trái phép, hối lộ, rửa tiền, cầm đầu tổ chức tội phạm... An Dĩ Hiên bị bỏ lại cùng với hai con nhỏ, cha mẹ chồng già yếu bệnh tật. Thời gian đầu, bạn bè kể cô "lấy nước mắt rửa mặt, khóc tới khi ngất đi", nhưng sau đó nữ diễn viên phải vực dậy để chăm sóc gia đình.

An Dĩ Hiên sau biến cố.

Theo QQ, An Dĩ Hiên không ly hôn chồng. Hồi tháng 6, cô nộp đơn xin rút tiền từ tài khoản tiết kiệm đứng tên chồng, nhưng bị ngân hàng từ chối vì thiếu giấy tờ chứng minh quyền thừa thế hợp pháp hoặc ủy quyền.

An Dĩ Hiên từng là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất của Đài Loan, Trung Quốc. Cô được biết đến với các bộ phim như Tiên kiếm kỳ hiệp, Những ngã rẽ cuộc đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long ký 2009, Tây du ký, Đấu ngư, Độc cô thiên hạ...