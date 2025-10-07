Mỹ nam DPR IAN cầu cứu

DPR IAN gây chú ý khi đăng loạt trạng thái giận dữ trên mạng xã hội. Anh cho biết bị chèn ép tài chính, khi 10 năm cống hiến cho DPR mà không nhận được gì.

Ngày 7/10, nam nghệ sĩ Hàn Quốc DPR IAN bất ngờ đăng tải hàng loạt trạng thái dài trên nền tảng X (Twitter), bày tỏ sự giận dữ và thất vọng. Nội dung các bài viết liên quan đến những mâu thuẫn trong Dream Perfect Regime (DPR) - tập thể nghệ sĩ độc lập nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Anh viết: “Tôi đã chỉnh sửa, đạo diễn và sáng tạo ra mọi thứ của DPR suốt 10 năm qua, nhưng chẳng nhận được gì về mặt tài chính. Các người nghĩ tôi kiếm được tiền sao?”.

DPR IAN nhắc trực tiếp đến Scott Kim (DPR REM) - thành viên sáng lập nhưng đã rời nhóm năm 2024 - và cáo buộc người này đã lấy đi mọi thứ mà anh cùng các thành viên khác dày công gây dựng. DPR IAN cũng nói rằng mình đang mắc nợ vì công việc.

"Chúng ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì sao? Làm lại từ đầu mà không được trả công cho 10 năm cống hiến? Những video tôi tự đạo diễn, chỉnh sửa, làm hiệu ứng - tất cả đều do tôi thực hiện, và giờ tôi còn mang nợ vì chính những sản phẩm đó", nam nghệ sĩ bức xúc.

Nam nghệ sĩ mô tả DPR từng là “vị cứu tinh” giúp anh thoát khỏi quãng thời gian khó khăn sau khi rời ngành thần tượng, nhưng giờ lại trở thành “thứ bị phá hủy” anh. Trong các bài đăng tiếp theo, DPR IAN khẳng định anh đã làm mọi thứ cho DPR song lại “nhận lại được ít hơn” và bị hiểu lầm là nguyên nhân khiến DPR LIVE rời nhóm.

DPR IAN trong lần đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, DPR IAN còn khiến người hâm mộ lo lắng khi nói về sức khỏe tinh thần của mình. Trong bài đăng, anh tâm sự: “Tôi sẽ hủy hoại bản thân về mặt tinh thần để đổi lại hạnh phúc và tự do cho các người. Lấy lại tinh thần, nhìn xuống những vết sẹo của mình lần cuối và tiếp tục tiến lên”.

DPR IAN sinh năm 1990, là một ca sĩ, rapper và đạo diễn người Australia gốc Hàn. Anh ra mắt năm 2012 trong nhóm nhạc C-Clown với tư cách trưởng nhóm, rapper kiêm vũ công. Sau khoảng 3 năm hoạt động cùng C-Clown, DPR IAN cùng một số đồng nghiệp thành lập công ty riêng có tên Dream Perfect Regime. DPR IAN phát triển sự nghiệp solo và phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc.

Sau đêm nhạc vào tháng 6/2025 tại Mỹ Đình, DPR IAN từ cái tên xa lạ trở thành hiện tượng mạng xã hội Việt. Màn trình diễn giữa mưa với giọng hát mạnh mẽ, phong cách ma mị giúp anh chinh phục khán giả. Các clip và hình ảnh buổi trình diễn của nam nghệ sĩ nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Vào cuối tháng 8, anh tiếp tục trở lại Việt Nam biểu diễn và nhận được sự đón nhận lớn từ người hâm mộ.