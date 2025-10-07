Tình cũ của Travis Kelce đáp trả Taylor Swift

Taylor Swift bị cho là “đá xéo” Kayla Nicole - bạn gái cũ của vị hôn phu Travis Kelce - trong album mới. Ngay sau đó, Kayla Nicole có động thái đáp trả.

Sau khi Taylor Swift phát hành album The Life of a Showgirl, nhiều khán giả đặt ra nghi vấn nữ ca sĩ “đá xéo” Kayla Nicole - bạn gái cũ của vị hôn phu Travis Kelce.

Cụ thể, trong ca khúc thứ 3 của album - Opalite, lời bài hát có đoạn: "Anh không thể hiểu được, tại sao mình lại cảm thấy cô đơn / Anh thật lòng trong mối tình ấy, còn cô ấy chỉ mải mê với chiếc điện thoại/ Và anh chỉ là một hình ảnh để cô ấy tô vẽ bản thân".

Người hâm mộ cho rằng những câu hát này ám chỉ đến mối quan hệ trước đây giữa Travis Kelce và Kayla Nicole. Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền đoạn video cũ ghi lại cảnh nam cầu thủ yêu cầu bạn gái khi ấy là Nicole “bỏ điện thoại xuống” trong bữa tối.

Ngay sau khi album phát hành, Kayla Nicole - người mẫu kiêm nhà báo thể thao 33 tuổi - đã có động thái được xem là đáp trả. Trên Instagram Story, cô chia sẻ đoạn video từ chương trình America’s Next Top Model, trong đó người mẫu Eva Marcille nói: “Tôi không so sánh bản thân mình với những cô gái khác. Tôi là Eva. Tôi không thể so sánh với bất kỳ ai".

Kayla Nicole chia sẻ việc nhận nhiều bình luận tiêu cực từ khi Taylor Swift phát hành sản phẩm. Ảnh: Kayla Nicole/YouTube.

Trước đó, trong tập podcast The Pre-Game, Kayla Nicole tâm sự rằng cô đang phải vật lộn với áp lực từ mạng xã hội sau khi bị nhắc tên gián tiếp trong bài hát của Taylor Swift. Cô thừa nhận bản thân thường xuyên lo lắng và bị ám ảnh bởi những bình luận tiêu cực, đến mức ngại mở phần nhận xét hay tin nhắn riêng vì sợ bị tổn thương.

Kayla Nicole và Travis Kelce bắt đầu hẹn hò từ năm 2017 và trải qua mối quan hệ kéo dài nhiều năm với không ít lần chia tay, trước khi chính thức kết thúc vào năm 2022. Một số tin đồn từng cho rằng nguyên nhân chia tay là do Kelce “keo kiệt”, song Nicole đã bác bỏ, gọi đây là “tin đồn vô căn cứ và phi lý”.

Sau khi chia tay, Travis Kelce bắt đầu hẹn hò với Taylor Swift vào mùa hè năm 2023. Cặp đôi công khai tình cảm và chính thức đính hôn vào tháng 8/2025.