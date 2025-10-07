Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Miu Lê gây tranh cãi

  • Thứ ba, 7/10/2025 10:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Miu Lê vướng tranh cãi sau phát ngôn liên quan đến chương trình Em xinh “say hi”. Trước những ý kiến trái chiều, nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích.

Tối 6/10, Miu Lê gây tranh luận khi có phát ngôn liên quan đến chương trình Em xinh “say hi”. Cụ thể, trong nhóm trò chuyện với fan, nữ ca sĩ viết: “Mình thích mọi người gọi mình là Miu Lê, đừng có vế gì trước hết. Hành trình là em xinh kết thúc rồi, mình trở lại thành Miu Lê thôi. Miu Lê hoặc là Miu”.

Những chia sẻ trên nhanh chóng vấp phải ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng Miu Lê có phần “kém duyên” khi đưa ra phát ngôn này ngay trước thời điểm concert Em xinh “say hi” sắp diễn ra. Bên cạnh đó, một số fan của chương trình cũng bày tỏ sự thất vọng trước cách cô bày tỏ quan điểm.

Tuy nhiên, vẫn có những khán giả đứng về phía Miu Lê, cho rằng nữ ca sĩ diễn đạt chưa khéo léo nên vô tình đẩy sự việc đi xa.

Sáng 7/10, Miu Lê đã thu hồi những đoạn tin nhắn trên, thay vào đó là những chia sẻ khác, giải thích về câu nói gây tranh cãi của mình.

“Bao nhiêu năm làm nghề, có người thương, người ghét, có người đồng hành từ hồi Miu mới vào nghề, có người yêu mến gần đây. Quan điểm của Miu là những hành trình trong tương lai của mình, Miu mong muốn cũng được mọi người bên cạnh, chứ không chỉ riêng ở một sản phẩm hay một chương trình nào đó nhất thời”, Miu Lê viết.

Tại Em xinh “say hi”, Miu Lê là một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều kỳ vọng nhất. Cô sở hữu lượng người theo dõi đông đảo sau nhiều năm hoạt động lâu năm trong nghề. Tính cách hài hước, tự nhiên cũng là lợi thế lớn của Miu Lê trong một chương trình giải trí như Em xinh “say hi”. Tại chung kết, cô được gọi tên vào top 10 chung cuộc.

Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô bước vào nghệ thuật từ năm 2009, ban đầu thử sức diễn xuất qua phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng, sau đó chuyển hướng ca hát với nghệ danh Miu Lê, ghép từ tên vai diễn July Miu và họ của cô.

Miu Lê ghi dấu ấn với album đầu tay Công chúa mắt nai (2009) và Nhận ra (2011), cùng nhiều ca khúc nổi bật như Ngày anh xa, Yêu một người có lẽ, Vì mẹ anh bắt chia tay… Ngoài âm nhạc, cô còn thành công trong diễn xuất với các phim như Nhà có 5 nàng tiên, Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua, Bạn gái tôi là sếp.

Minh An

