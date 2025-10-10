Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Sơn Tùng M-TP ủng hộ 1,6 tỷ đồng

  • Thứ sáu, 10/10/2025 16:09 (GMT+7)
  • 16:09 10/10/2025

Sơn Tùng M-TP ủng hộ 1,6 tỷ đồng giúp người dân vùng lũ. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng chung tay quyên góp, hướng về miền Bắc sau thiên tai.

Mới đây, Sơn Tùng M-TP cho biết anh cùng công ty đã ủng hộ 1,6 tỷ đồng vào Quỹ Tấm lòng Việt, hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Những trận mưa lũ vừa qua đã cướp đi không chỉ nhà cửa, tài sản mà còn cả sự bình yên vốn có của những gia đình đang oằn mình gánh chịu hậu quả thiên tai. Tùng muốn gửi gắm sự đồng hành, dù nhỏ bé, như một lời sẻ chia chân thành, góp phần mang lại niềm tin và sức mạnh để cùng mọi người vượt qua giai đoạn thử thách này và sớm xây dựng lại cuộc sống mới”.

Son Tung M-TP anh 1

Nghệ sĩ Việt cùng chung tay hỗ trợ miền Bắc. Ảnh: @sontungmtp.

Năm 2024, Sơn Tùng M-TP và công ty cũng thông qua Quỹ Tấm lòng Việt hỗ trợ 1,5 tỷ đồng xây dựng điểm trường tại thôn Làng Nủ (Lào Cai) - khu vực chịu thiệt hại nặng nề sau bão Yagi.

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt tiếp tục ủng hộ người dân các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả do bão lũ. Hoa hậu Yến Nhi, đương kim Miss Grand Vietnam, trích 50 triệu đồng từ tiền thưởng đăng quang để gửi đến Quỹ MTTQ Việt Nam, hỗ trợ người dân Thái Nguyên và Cao Bằng.

MC Hồng Nhung cũng ủng hộ 100 triệu đồng, bày tỏ mong muốn góp sức cùng cộng đồng giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Trước đó, ê-kíp hai chương trình Anh trai “say hi” và Em xinh “say hi” trao tặng 1 tỷ đồng thông qua Hội Phụ nữ Bộ Công an để hỗ trợ bà con vùng lũ. Ca nương Kiều Anh cũng gửi 100 triệu đồng tới MTTQ Việt Nam - Tỉnh Thái Nguyên; vợ chồng cô từng ủng hộ 100 triệu đồng qua Ban Cứu trợ Trung ương.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won tiếp tục quyên góp 200 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ. Erik đóng góp 100 triệu đồng, trong khi Đức Phúc gửi thêm 100 triệu đồng dù trước đó đã ủng hộ 1 tỷ đồng để giúp đồng bào khắc phục hậu quả sau bão Bualoi.

Nhiều nghệ sĩ khác như Mỹ Tâm, Trường Giang – Nhã Phương, Lý Hải - Minh Hà, Hoà Minzy, Rhymastic, Hoa hậu Kỳ Duyên, Isaac, Diệp Lâm Anh… cũng chung tay quyên góp, lan toả tinh thần sẻ chia hướng về miền Bắc.

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Ảnh gây sốt của Bích Phương

Bích Phương khiến fan thích thú khi trang điểm và ăn mặc theo phong cách "xì tin" thịnh hành cách đây hàng chục năm.

15:21 10/10/2025

Diệu Nhi, Anh Tú sau 10 năm yêu

Anh Tú và Diệu Nhi đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện, nhưng hiếm khi chia sẻ về hôn nhân.

14:40 10/10/2025

Lương Triều Vỹ nói về cảnh khỏa thân

Khi được hỏi có sẵn sàng đóng cảnh khỏa thân không, Lương Triều Vỹ trả lời anh không ngại ngùng, điều quan trọng là đạo diễn, ê-kíp của bộ phim là ai.

12:18 10/10/2025

Minh An

Sơn Tùng M-TP Sơn Tùng M-TP Trấn Thành Miss Grand International ủng hộ 1.6 tỷ nghệ sĩ

  • Sơn Tùng MTP

    Sơn Tùng MTP

    Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, là một ca sĩ, nhạc sĩ trưởng thành từ nhạc underground (M-TP nghĩa là Music - Tài năng - Phong cách). Anh đã có 2 lần giúp ca khúc Việt Nam đứng trong top 10 ca khúc nhiều lượt xem trong một ngày trên YouTube. Đặc biệt ca khúc "Nơi này có anh" phát hành năm 2017 đã đứng vị trí thứ nhất với hơn 9 triệu lượt xem trong ngày 14/2.

    • Ngày sinh: 5/7/1994
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Ca khúc nổi bật: Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Có "Chắc ai đó sẽ về,Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi, Nơi này có anh
    • Phim tham gia: Chàng trai năm ấy (Đình Phong), Âm bản (Thiên sứ)

    ZaloFacebookZing Mp3

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

Đọc tiếp

Ong Hong khong ly hon hinh anh

Ông Hồng không ly hôn

54 phút trước 17:29 12/10/2025

0

Diễn viên Ông Hồng từng thừa nhận đã ly thân chồng suốt 3 năm. Mới đây, cô tiết lộ đã sang Mỹ đoàn tụ với ông xã.

Nghich ly ‘Quy an tang’ hinh anh

Nghịch lý ‘Quỷ ăn tạng’

1 giờ trước 17:05 12/10/2025

0

Dù nội dung không được đánh giá quá cao, phần 3 “Quỷ ăn tạng” vẫn khuấy động rạp Việt khi thu mở màn hơn 45 tỷ đồng. Hai phần phim trước cũng tạo nên hiện tượng tương tự.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý