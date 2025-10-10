Ảnh gây sốt của Bích Phương

Bích Phương khiến fan thích thú khi trang điểm và ăn mặc theo phong cách "xì tin" thịnh hành cách đây hàng chục năm.

Chiều 10/10, Bích Phương gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Cô cùng Quỳnh Anh Shyn gây thích thú khi tái hiện phong cách thời trang từng "gây sốt" nhiều năm về trước. "Girl xinh yêu", ca sĩ chú thích cho loạt ảnh.

Bích Phương mặc áo phông họa tiết phối cùng quần jeans rách bụi bặm, kèm với đó là chiếc mũ snapback cài ở lưng quần và đi dép lê. Cô cũng trang điểm theo phong cách "xì tin" với mắt nai kẻ highlight nhũ sáng, môi dâu và má hồng. Người đẹp còn tái hiện lại kiểu tóc dài dập xù, mái chéo kẹp ghim từng thịnh hành vào những năm 2000, 2010.

Loạt ảnh độc đáo của Bích Phương nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ thích thú và hoài niệm về phong cách thời trang của thế hệ 8X, 9X.

Bích Phương khiến khán giả thích thú khi tái hiện thời trang "xì tin". Ảnh: FBNV.

"Không biết Bích Phương bị Quỳnh Anh Shyn thao túng như thế nào mà thử được cái phong cách này. Đúng wow", "Tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X", "Hình này là post từ năm 2006, giờ mới lên"... là một số bình luận hài hước của khán giả.

Bích Phương và Quỳnh Anh Shyn những ngày qua bận rộn chuẩn bị cho concert Em xinh “say hi”, được tổ chức tại Hà Nội vào tối 11/10. Trên trang cá nhân, cả hai tích cực đăng tải nhiều hình ảnh, clip ghi lại khoảnh khắc tập nhảy, chuẩn bị cho chương trình hay cùng dàn nghệ sĩ trải nghiệm văn hóa, ẩm thực thủ đô.

Thời gian gần đây, mối quan hệ của Bích Phương và Tăng Duy Tân cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trước loạt tin đồn, cả hai không ít lần phủ nhận, Tăng Duy Tân từng khẳng định họ chỉ là đồng nghiệp khi được hỏi trực tiếp. Tuy vậy, khán giả vẫn "soi" ra cả hai từng nhiều lần có động thái ngầm xác nhận chuyện tình cảm.