Hôn nhân của Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ

Võ Hạ Trâm và ông xã vừa tổ chức tiệc sinh nhật mừng con trai Milo tròn một tuổi. Nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ ngưỡng mộ trước hôn nhân viên mãn của nữ ca sĩ.

Khuya 9/10, Võ Hạ Trâm gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Cô và ông xã người Ấn Độ vừa tổ chức tiệc sinh nhật con trai thứ Milo tròn một tuổi. Bữa tiệc có sự tham dự của một số bạn bè thân thiết, người thân hai bên gia đình. Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Võ Hạ Trâm và chồng hạnh phúc bên con trai.

Võ Hạ Trâm có hôn nhân viên mãn bên chồng và hai con. Ảnh: FBNV.

"Nhà có đứa nhỏ tới ngày thôi nôi công nhận rộn ràng gì đâu. Năm nào cũng vậy, sinh nhật con chỉ cần ấm cúng như vậy cũng đã đủ vui rồi. Cảm ơn gia đình và bạn bè đã đến và cùng hát mừng sinh nhật đầu tiên của Milo", Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Nữ ca sĩ tiết lộ trong buổi tiệc còn có tiết mục bốc đồ vật ngẫu nhiên. Nhóc tì đã chọn chuỗi hạt của ông ngoại, khiến gia đình bất ngờ. "Sự nghiệp tu hành của ông ngoại đã có người kế thừa. Chúc mừng ông ngoại", Võ Hạ Trâm viết.

Dưới phần bình luận, đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ ngưỡng mộ trước hạnh phúc tổ ấm nhỏ của Võ Hạ Trâm. Nhiều người gửi lời chúc mừng Milo tròn một tuổi, khen nhóc tì bụ bẫm, kháu khỉnh.

Hình ảnh hạnh phúc của nữ ca sĩ. Ảnh: FBNV.

Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary cưới vào năm 2019. Chồng hơn cô 12 tuổi, là doanh nhân trong lĩnh vực đá hoa cương. Cả hai quen nhau ở bữa tiệc của người bạn. Ấn tượng ngay lần gặp đầu, Chaudhary đã tìm cách liên lạc và tỏ tình với cô.

Sau lễ cưới, Võ Hạ Trâm thường chia sẻ các video ghi lại cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên về thăm gia đình chồng tại Ấn Độ. Tháng 7/2021, gia đình Võ Hạ Trâm chào đón con đầu lòng, bé Chaudhary Vaishali Tây Phương, tên ở nhà là Moon.

Võ Hạ Trâm sinh năm 1990, giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc như Tuổi đời mênh mông 2005, Tiếng hát Chú ve con 2006, Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007, Gương mặt thân quen 2016. Năm 2023, cô gây chú ý với ca khúc Về với em. Gần nhất, nữ ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích khi thể hiện ca khúc gây sốt Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.