Giá RAM và chip tăng, các hãng Trung Quốc mất lợi thế về cấu hình. Pin vượt 10.000 mAh đạt ngưỡng, các nhà sản xuất dồn sự đầu tư vào màn hình.

Các nhà sản xuất Trung Quốc chuẩn bị đưa tần số quét 240 Hz lên màn hình smartphone. Ảnh: Tech Republic.

Các nhà sản xuất màn hình Trung Quốc đang chuẩn bị cho bước nâng cấp lớn về khả năng hiển thị trên smartphone. Những thiết bị sở hữu độ phân giải 2K kết hợp tần số quét 240 Hz có thể xuất hiện trên thị trường ngay trong năm 2027.

Theo MyDrivers, tài khoản chuyên rò rỉ thông tin công nghệ Digital Chat Station tiết lộ 4 nhà sản xuất gồm TCL CSOT, Tianma, BOE và Visionox đều đang thử nghiệm tấm nền có tần số quét 240 Hz. Một số phiên bản còn hỗ trợ độ phân giải lên đến 2K.

OnePlus là ứng viên tiềm năng trong việc thương mại hóa công nghệ này. Mẫu flagship OnePlus 17 có thể nằm trong nhóm smartphone đầu tiên sở hữu thông số trên.

Tần số quét thể hiện số lần nội dung trên màn hình cập nhật mỗi giây. So với mức 120 Hz phổ biến trên smartphone cao cấp, thông số 240 Hz cho phép hiển thị số khung hình gấp đôi nếu phần cứng và nội dung đáp ứng yêu cầu.

Lợi ích rõ rệt nhất nằm ở các trò chơi tốc độ cao. Người dùng có thể quan sát chuyển động rõ hơn và giảm độ trễ hiển thị khi thực hiện thao tác.

Thực tế, ý tưởng đưa tần số quét 240 Hz lên điện thoại không mới. Năm 2019, Sharp từng giới thiệu AQUOS Zero2 với tấm nền OLED 6,4 inch, độ phân giải Full HD+.

Theo tài liệu kỹ thuật của Sharp, thiết bị cập nhật hình ảnh 120 lần mỗi giây và chèn thêm các khung hình đen để tạo hiệu ứng hiển thị tương đương 240 Hz. Công nghệ này giúp giảm hiện tượng nhòe khi vật thể chuyển động nhanh.

Tuy nhiên, ý tưởng trên không tạo được nhiều ảnh hưởng đến ngành smartphone vào thời điểm đó. Hiệu năng bộ xử lý còn hạn chế, trong khi số lượng trò chơi và ứng dụng hỗ trợ tốc độ khung hình cao tương đối ít. Sau 7 năm, những tiến bộ về phần cứng đang tạo điều kiện để các nhà sản xuất tiếp tục theo đuổi mục tiêu này.

Một số trò chơi di động hiện có thể chạy ở tốc độ 185 khung hình/giây. Hiệu năng GPU, hệ thống tản nhiệt và công nghệ duy trì tốc độ khung hình trên smartphone cao cấp cũng liên tục cải thiện. Bên cạnh đó, những tiến bộ về vật liệu tấm nền, chip điều khiển và khả năng phản hồi cảm ứng giúp các nhà sản xuất có thêm cơ sở để phát triển sản phẩm thương mại.

Dù vậy, việc kết hợp độ phân giải 2K với tần số quét 240 Hz vẫn đặt ra thách thức về mức tiêu thụ điện năng và nhiệt độ. Trải nghiệm thực tế cũng phụ thuộc vào khả năng hỗ trợ của từng ứng dụng.