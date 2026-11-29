Tính năng mới trên iOS 27 giúp iPhone duy trì Internet khi Wi-Fi chập chờn, nhưng cũng có thể khiến người dùng tiêu tốn dữ liệu di động ngoài dự kiến.

Connectivity Assist cho phép tự ngắt kết nối Wi-Fi để chuyển sang dữ liệu di động. Ảnh: iDownloadBlog.

Người dùng iPhone đôi khi gặp tình huống điện thoại vẫn hiển thị biểu tượng Wi-Fi nhưng không thể tải trang web, xem video hoặc sử dụng ứng dụng bình thường. Nguyên nhân có thể đến từ tín hiệu mạng yếu, đường truyền quá tải hoặc thiết bị vẫn bám vào một điểm phát Wi-Fi dù đã di chuyển ra xa.

Trên iOS 27, Apple tiếp tục cải thiện cách xử lý tình huống này bằng tính năng Connectivity Assist. Công cụ cho phép iPhone sử dụng dữ liệu di động kết hợp với Wi-Fi khi kết nối không dây chậm hoặc không ổn định, nhằm duy trì khả năng truy cập Internet.

Theo tài liệu hỗ trợ của Apple, tính năng này hữu ích trong những tình huống nhất định. Chẳng hạn, khi rời khỏi nhà để lên xe, iPhone có thể vẫn duy trì kết nối với mạng Wi-Fi ở khoảng cách xa. Điều này khiến các ứng dụng như Apple Music hoặc Apple Maps mất nhiều thời gian tải nội dung.

Dù được giới thiệu lại trên iOS 27 với tên gọi Connectivity Assist, đây thực chất là tính năng thay thế cho Wi-Fi Assist, tính năng đã xuất hiện từ iOS 9. Trước đây, Wi-Fi Assist cũng cho phép iPhone tự động chuyển sang dữ liệu di động khi kết nối Wi-Fi kém.

Connectivity Assist nằm tại mục Wi-Fi trong phần Cài đặt.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy trên iOS 27 là Apple đổi tên tính năng, chuyển vị trí cài đặt từ mục Di động sang Wi-Fi và bổ sung khả năng tắt riêng đối với từng mạng. Theo MacRumors, trong giai đoạn thử nghiệm iOS 27, một số người dùng nhận thấy Connectivity Assist có thể xử lý kết nối linh hoạt hơn.

Người dùng có thể truy cập Cài đặt (Settings), chọn Wi-Fi, sau đó tìm Connectivity Assist để bật hoặc tắt tính năng. Nếu muốn iPhone luôn sử dụng một mạng Wi-Fi cụ thể, chẳng hạn mạng có cấu hình chặn quảng cáo, người dùng cũng có thể tắt tính năng này riêng cho mạng đó.

Việc duy trì kết nối Internet liên tục có thể giúp trải nghiệm sử dụng điện thoại liền mạch hơn. Tuy nhiên, đổi lại, iPhone có thể tiêu thụ dữ liệu di động ngay cả khi người dùng nghĩ rằng thiết bị đang sử dụng Wi-Fi.

Điều này đáng lưu ý với những người đăng ký gói 4G/5G có dung lượng giới hạn. Các hoạt động như nghe nhạc trực tuyến, tải bản đồ hoặc xem video có thể khiến lượng dữ liệu tiêu thụ tăng lên nếu thiết bị phải sử dụng mạng di động để bù đắp cho Wi-Fi yếu.

Apple cũng cảnh báo Connectivity Assist có thể làm tăng mức sử dụng dữ liệu di động. Tính năng không hoạt động khi iPhone đang chuyển vùng quốc tế, bật Chế độ dữ liệu thấp (Low Data Mode) hoặc sử dụng một số ứng dụng bên thứ ba để phát trực tuyến âm thanh và video.

Người dùng có thể kiểm tra lượng dữ liệu di động đã tiêu thụ trong phần cài đặt Connectivity Assist, đồng thời theo dõi tổng dung lượng tại mục Di động (Cellular). Nếu thường xuyên sử dụng Wi-Fi tại nhà hoặc nơi làm việc và muốn kiểm soát chặt chẽ gói cước, người dùng có thể cân nhắc tắt tính năng này.