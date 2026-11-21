Không tải nhạc về iPhone, một số người dùng vẫn phát hiện Apple Music chiếm 8-10 GB bộ nhớ. Dữ liệu này có thể đến từ cơ chế lưu cache khi nghe trực tuyến.

Truy cập cài đặt để xem dung lượng Apple Music đang chiếm. Ảnh: Howtogeek.

Một người dùng iPhone gần đây chia sẻ ảnh chụp phần cài đặt dung lượng, cho thấy ứng dụng Apple Music chỉ chiếm 99,1 MB. Tuy nhiên, mục Documents & Data (Tài liệu và dữ liệu) chiếm đến 8,16 GB.

"Tôi không tải bất cứ thứ gì và chỉ streaming nhạc, nhưng tài liệu và dữ liệu lại chiếm hơn 8 GB", người dùng đặt câu hỏi về cách ứng dụng của Apple quản lý bộ nhớ.

Ngoài trường hợp này, một người dùng chia sẻ trên Reddit hồi tháng 9 cũng phản ánh Apple Music chiếm khoảng 8 GB trên iPhone. Phần nhạc đã tải xuống chỉ khoảng 70 MB nhưng phần lớn dung lượng được ghi nhận nằm trong mục Documents & Data.

Trên diễn đàn MacRumors, một thành viên cho biết ứng dụng sử dụng 5,29 GB bộ nhớ dù không có bài hát tải xuống. Những phản ánh này cho thấy việc không chủ động tải nhạc không đồng nghĩa ứng dụng sẽ không sử dụng bộ nhớ trong.

Theo giải thích của Apple, khi người dùng phát trực tuyến nhạc, video hoặc xem hình ảnh, hệ thống có thể tạo các tệp cache trên thiết bị. Đây là dữ liệu được lưu tạm nhằm giúp nội dung truy cập nhanh hơn trong những lần sử dụng tiếp theo.

Người dùng chia sẻ Apple Music chiếm dung lượng bất thường. Ảnh: Threads.

Vì vậy, ngay cả khi không nhấn nút tải xuống, Apple Music vẫn có thể lưu lại dữ liệu liên quan đến những bài hát đã phát. Cơ chế này giúp hạn chế việc phải tải lại nội dung, đồng thời cải thiện trải nghiệm khi kết nối mạng không ổn định.

Tuy nhiên, cần phân biệt dữ liệu cache với nhạc tải xuống. Bài hát được tải về chủ động sẽ xuất hiện trong danh sách nội dung ngoại tuyến, trong khi dữ liệu cache được ứng dụng hoặc hệ thống quản lý để phục vụ quá trình sử dụng.

Apple cho biết iOS có khả năng quản lý bộ nhớ bằng cách loại bỏ những tệp tạm thời hoặc nội dung có thể tải lại khi thiết bị thiếu dung lượng. Dù vậy, hãng không đưa ra mức dung lượng cache cụ thể được xem là bình thường đối với Apple Music.

Đáng chú ý, Apple Music không cung cấp nút xóa cache riêng trong phần cài đặt ứng dụng trên iPhone. Trong thảo luận trên Reddit, một số người dùng cho biết họ đã thử xóa và cài đặt lại Apple Music, nhưng dung lượng vẫn tăng trở lại sau khi tiếp tục nghe nhạc.

Trên diễn đàn MacRumors, một thành viên chia sẻ cách tắt rồi bật lại tính năng Sync Library (Đồng bộ hóa thư viện). Sau thao tác này, dung lượng Documents & Data giảm từ 5,29 GB xuống dưới 1 GB.

Người dùng cũng có thể chọn Delete App (Xóa ứng dụng) trong phần cài đặt dung lượng iPhone để xóa ứng dụng cùng dữ liệu liên quan. Ngược lại, Offload App (Gỡ bỏ ứng dụng) chỉ giải phóng phần dung lượng cài đặt nhưng vẫn giữ lại tài liệu và dữ liệu.