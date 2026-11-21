Không phải Jason hay Lucia, một nhân vật phụ chỉ xuất hiện trong nhiệm vụ đầu game GTA VI bất ngờ trở thành hiện tượng mạng xã hội với hàng chục triệu lượt xem.

Mandy chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện vài phút đầu GTA VI. Ảnh: Rockstar Games.

Trong số hàng loạt nhân vật xuất hiện tại thế giới khổng lồ của Grand Theft Auto VI (GTA VI), Mandy đang trở thành cái tên được cộng đồng game thủ đặc biệt chú ý. Dù không giữ vai trò quan trọng trong cốt truyện, nhân vật này bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội ngay sau khi trò chơi phát hành.

Một bài đăng của tạp chí Complex trên mạng xã hội X, với hình ảnh nhân vật Mandy cùng dòng chú thích ngắn gọn "Mandy in GTA VI", đã thu hút 42 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ.

Bài đăng còn thu về hơn 152.000 lượt tương tác, 1.100 bình luận và được người dùng lưu lại khoảng 58.000 lần. Những con số này cho thấy sức hút bất ngờ của nhân vật phụ, vốn không xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá trước ngày phát hành của Rockstar.

Mandy xuất hiện trong nhiệm vụ mang tên "Pipework" ở chương đầu tiên của GTA VI. Đây là một trong những lần nhân vật chính Jason Duval thực hiện công việc thu tiền thuê nhà cho Brian Heder, chủ nhà mà anh đang làm việc cùng.

Sau khi Jason hoàn thành công việc, Mandy tiếp tục tìm cách quyến rũ anh. Tuy nhiên, nhân vật chính liên tục từ chối những lời đề nghị này. Dù người chơi có lựa chọn cách phản ứng nào trong cuộc hội thoại, kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi.

Không chỉ có ngoại hình và cách cư xử khác thường, Mandy còn khiến cộng đồng tò mò bởi những chi tiết đáng ngờ trong căn nhà. Một số người chơi còn phát hiện những vật dụng kỳ lạ trong xe và khu vực sân vườn của cô.

Những chi tiết này làm dấy lên giả thuyết Mandy có thể là một sát nhân hàng loạt. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của cộng đồng, chưa được Rockstar xác nhận. Người chơi cũng không thể phát triển mối quan hệ tình cảm với nhân vật này như với hai nhân vật chính.

Sức hút của Mandy nhanh chóng khiến người chơi tò mò về người đứng sau nhân vật. Ngày 19/11, nữ diễn viên Lexie Shoaibi đã công khai vai diễn của mình thông qua một video trên Instagram, sau khi GTA VI chính thức phát hành.

Lexie Shoaibi, diễn viên lồng tiếng và tạo motion capture cho nhân vật Mandy trong GTA VI.

"Tôi vào vai Mandy. Tôi thực hiện phần lồng tiếng và ghi hình chuyển động cho nhân vật. Cô ấy thực sự rất thú vị", Shoaibi chia sẻ.

Nữ diễn viên không chỉ đảm nhiệm phần giọng nói mà còn trực tiếp thực hiện motion capture, công nghệ ghi lại chuyển động cơ thể để tái hiện nhân vật trong trò chơi. Tên của cô cũng xuất hiện trong danh sách diễn viên của GTA VI do Rockstar công bố.

Bài đăng tiết lộ vai diễn của Shoaibi đã nhận hơn 196.000 lượt thích và hơn 5.600 bình luận tại thời điểm viết bài. Sự chú ý dành cho Mandy cũng giúp nữ diễn viên nhận được thêm sự quan tâm từ cộng đồng game thủ.

Hiện tượng này phần nào cho thấy cách Rockstar đầu tư vào những nhân vật không giữ vai trò trung tâm. Mandy chỉ xuất hiện trong một nhiệm vụ tương đối ngắn, nhưng vẫn có ngoại hình, biểu cảm và những hành động đủ đặc trưng để khiến người chơi nhớ đến.