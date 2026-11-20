Một số thao tác quen thuộc khi sử dụng Internet tại nơi làm việc có thể khiến người lao động đối mặt với rủi ro pháp lý, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chia sẻ tài khoản, sử dụng quyền truy cập sai mục đích hoặc tự ý chuyển dữ liệu công ty có thể khiến người lao động bị phạt hàng chục triệu đồng nếu vi phạm pháp luật. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Việc chia sẻ tài khoản công ty, sử dụng quyền truy cập sai mục đích hoặc tự ý chuyển dữ liệu cho người khác có thể khiến người lao động bị xử phạt hàng chục triệu đồng nếu vi phạm quy định pháp luật.

Trong bài viết trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cục An ninh mạng (A05) cảnh báo việc sử dụng Internet trong công việc có thể làm phát sinh rủi ro pháp lý cho cả người lao động và doanh nghiệp.

Theo Nghị định 330/2026/NĐ-CP, cá nhân sử dụng thông tin xác thực, thông tin đăng nhập hoặc quyền truy cập tài khoản số không đúng quy định pháp luật có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Bộ Công an lưu ý những trường hợp như cho người khác sử dụng quyền truy cập, dùng tài khoản được cấp ngoài mục đích công việc hoặc sử dụng thông tin đăng nhập không đúng quy định đều có nguy cơ bị xử phạt.

Luật An ninh mạng 2025 (luật số 116/2025/QH15) cũng yêu cầu người sử dụng bảo mật thông tin đăng ký, quản lý và sử dụng tài khoản số. Nếu tài khoản được dùng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, chủ tài khoản hoặc người sử dụng có thể phải chịu trách nhiệm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Đối với tổ chức thực hiện cùng hành vi thuộc phạm vi quy định tại Nghị định 330/2026/NĐ-CP, mức phạt có thể gấp đôi cá nhân.

Không chỉ tài khoản đăng nhập, cách sử dụng dữ liệu khách hàng, hồ sơ nhân sự hoặc thông tin đối tác cũng có thể khiến người lao động gặp rắc rối pháp lý.

Theo Bộ Công an, việc tự ý tải những dữ liệu này về thiết bị cá nhân, chuyển cho người không có thẩm quyền hoặc sử dụng ngoài mục đích công việc cần được kiểm soát chặt chẽ.

Theo Nghị định 330/2026/NĐ-CP, hành vi xử lý dữ liệu cá nhân không đúng phạm vi, mục đích quy định có thể bị phạt 20–40 triệu đồng đối với tổ chức và 10–20 triệu đồng đối với cá nhân. Ảnh minh họa: pexels.

Nghị định 330/2026/NĐ-CP quy định tổ chức xử lý dữ liệu cá nhân không đúng phạm vi, mục đích đã xác định hoặc vượt quá mức cần thiết có thể bị phạt từ 20 đến 40 triệu đồng. Với cá nhân thực hiện cùng hành vi, mức phạt tương ứng từ 10 đến 20 triệu đồng.

Nếu sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật, tổ chức có thể bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng.

Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo Điều 288 Bộ luật Hình sự, hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng trong các trường hợp luật định có thể bị phạt tiền từ 30-200 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp nghiêm trọng, mức phạt tù có thể lên đến 7 năm.

Đối với hành vi cố ý xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, hình phạt có thể lên đến 12 năm tù trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Bộ Công an cũng lưu ý ngay cả hành vi vô ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất vật, tài liệu thuộc diện bí mật nhà nước cũng có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự, với mức phạt tù cao nhất lên đến 7 năm theo Điều 338 Bộ luật Hình sự.

Ngoài xử phạt hành chính và trách nhiệm hình sự, người gây thiệt hại còn có thể phải bồi thường theo quy định. Trường hợp người lao động gây thiệt hại khi thực hiện nhiệm vụ được giao, doanh nghiệp có thể phải bồi thường và sau đó yêu cầu người có lỗi hoàn trả một khoản tiền.

Để hạn chế rủi ro, Bộ Công an khuyến cáo người lao động không chia sẻ tài khoản, mật khẩu hoặc mã xác thực; không truy cập vượt quyền hay tự ý sao chép, chuyển dữ liệu ra ngoài. Những tài liệu cần bảo vệ cũng không được tùy tiện đưa lên email, dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc thiết bị cá nhân.

Khi phát hiện mất tài khoản, gửi nhầm dữ liệu hoặc có dấu hiệu hệ thống bị xâm nhập, người lao động cần báo cáo ngay để doanh nghiệp kịp thời xử lý.