Trong khi lượng smartphone xuất xưởng tại Đông Nam Á giảm 36% trong quý III, Việt Nam là thị trường duy nhất ghi nhận tăng trưởng.

Việt Nam là thị trường duy nhất tại Đông Nam Á ghi nhận lượng smartphone xuất xưởng tăng trong quý III, bất chấp đà suy giảm mạnh của toàn khu vực. Ảnh: Xuân Sang.

Thị trường smartphone tại Đông Nam Á đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất những năm gần đây. Báo cáo công bố ngày 16/11 của hãng nghiên cứu Omdia cho thấy lượng smartphone xuất xưởng trong quý III/2026 chỉ đạt 16,5 triệu chiếc, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, Việt Nam là thị trường duy nhất trong khu vực ghi nhận tăng trưởng, dù mức tăng chỉ đạt 1%. Trong khi đó, Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan đều chứng kiến lượng máy xuất xưởng giảm hơn 30%.

Sự khác biệt này đặt ra câu hỏi về sức chống chịu của thị trường Việt Nam, nhất là khi ngành smartphone toàn cầu đang chịu áp lực từ tình trạng thiếu hụt chip nhớ, chi phí linh kiện tăng và sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của các nhà sản xuất.

Động lực từ kinh tế và cuộc đua thị phần

Theo Omdia, khả năng duy trì tăng trưởng của thị trường Việt Nam có liên quan đến những diễn biến tích cực của nền kinh tế. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hoạt động sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt trong các lĩnh vực hưởng lợi từ nhu cầu phần cứng AI toàn cầu, góp phần hỗ trợ sức mua trong nước.

Ông Le Xuan Chiew, Giám đốc nghiên cứu tại Omdia, nhận định những động lực kinh tế này giúp nhu cầu smartphone tại Việt Nam có khả năng chống chịu tốt hơn so với các thị trường lân cận.

Xiaomi lần đầu dẫn đầu thị trường smartphone Việt Nam, cùng thị phần các hãng tại Việt Nam và Malaysia trong quý III/2026. Nguồn: Omdia.

Tuy nhiên, mức tăng 1% cũng cho thấy thị trường trong nước không hoàn toàn miễn nhiễm với khó khăn chung. Đây là sự ổn định tương đối trong bối cảnh khu vực suy giảm mạnh, thay vì dấu hiệu cho thấy nhu cầu điện thoại đang bước vào chu kỳ bùng nổ mới.

Một diễn biến đáng chú ý khác là sự thay đổi vị trí giữa các nhà sản xuất. Xiaomi lần đầu vươn lên dẫn đầu thị trường smartphone Việt Nam về lượng máy xuất xưởng, với mức tăng 50% so với cùng kỳ.

Omdia cho rằng kết quả này được thúc đẩy bởi các dòng sản phẩm phổ thông có giá cạnh tranh. Trong bối cảnh người tiêu dùng phải cân nhắc nhiều hơn về chi phí nâng cấp, khả năng cung cấp thiết bị đáp ứng nhu cầu cơ bản với mức giá phù hợp trở thành lợi thế.

Sự tăng trưởng của Xiaomi tại Việt Nam càng đáng chú ý khi lượng máy xuất xưởng của hãng trên toàn Đông Nam Á lại giảm 24%. Điều này cho thấy kết quả kinh doanh của một thương hiệu có thể khác biệt đáng kể giữa các thị trường, tùy thuộc vào danh mục sản phẩm, chiến lược phân phối và mức độ cạnh tranh.

Nhu cầu đối với smartphone cao cấp tiếp tục là một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường Việt Nam, trong bối cảnh nhiều quốc gia Đông Nam Á ghi nhận lượng máy xuất xưởng giảm. Ảnh: Xuân Sang.

Apple cũng ghi nhận diễn biến tích cực tại Việt Nam và Malaysia, góp phần giúp hãng trở thành nhà sản xuất duy nhất trong nhóm năm thương hiệu lớn nhất Đông Nam Á tăng trưởng lượng máy xuất xưởng trong quý III, với mức tăng 4%.

Những kết quả trái chiều phản ánh thị trường smartphone không chỉ chịu tác động từ sức mua chung, mà còn phụ thuộc vào khả năng mỗi hãng tiếp cận đúng phân khúc khách hàng.

Tăng trưởng có thể kéo dài bao lâu?

Dù Việt Nam duy trì được đà tăng, triển vọng những quý tới vẫn chịu ảnh hưởng từ bài toán chi phí linh kiện đang bao trùm ngành smartphone.

Theo Omdia, giá bán trung bình của smartphone tại Đông Nam Á tăng tới 53% trong quý III, trong khi tổng giá trị thị trường chỉ giảm 1%. Điều này cho thấy các nhà sản xuất đang dịch chuyển sang sản phẩm có giá cao hơn, đồng thời hạn chế những dòng máy mang lại biên lợi nhuận thấp.

Áp lực đặc biệt lớn ở phân khúc giá rẻ. Oppo, bao gồm realme, ghi nhận lượng máy xuất xưởng tại khu vực giảm 62%, một phần do chiến lược rút khỏi nhóm sản phẩm dưới 100 USD . Các hãng khác cũng đang điều chỉnh danh mục hoặc giảm số phiên bản để kiểm soát chi phí.

Oppo nằm trong nhóm 5 thương hiệu smartphone có thị phần lớn nhất Việt Nam trong quý III/2026, với 16% lượng máy xuất xưởng, theo Omdia. Ảnh: The Verge.

Xu hướng này có thể tạo thách thức cho Việt Nam khi các dòng smartphone phổ thông vẫn đóng vai trò quan trọng. Chi phí bộ nhớ tăng, nhà sản xuất có thể phải lựa chọn giữa nâng giá bán, giảm cấu hình hoặc chấp nhận lợi nhuận thấp hơn.

Tuy nhiên, Omdia lưu ý lượng máy xuất xưởng giảm không đồng nghĩa nhu cầu tiêu dùng suy yếu tương ứng. Việc thiếu linh kiện và thay đổi chiến lược cung ứng cũng có thể khiến số lượng thiết bị đưa ra thị trường thấp hơn.

Trong thời gian tới, khả năng duy trì tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào sức mua thực tế, diễn biến giá linh kiện và cách các hãng điều chỉnh sản phẩm. Nếu smartphone phổ thông tiếp tục tăng giá, lợi thế từ nhu cầu ổn định có thể bị thu hẹp.

Việt Nam đang nổi bật nhờ tránh được đà giảm sâu của khu vực. Tuy nhiên, thách thức tiếp theo không chỉ là duy trì lượng máy xuất xưởng, mà còn là giữ cho điện thoại mới nằm trong khả năng chi trả của người tiêu dùng.