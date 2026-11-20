Sau 13 năm chờ đợi, tựa game bom tấn Grand Theft Auto VI (GTA VI) đã chính thức trình làng toàn cầu trong ngày 19/11. Ngay lập tức, sự xuất hiện của tựa game mới nhất đến từ Rockstar Games đã xô đổ hàng loạt kỷ lục. Ảnh: The Ringer.

Trên hệ thống đánh giá game Metacritic, GTA VI đạt 99/100 điểm, đồng thời ghi nhận mức 98/100 điểm trên OpenCritic, vươn lên vị trí số một trên cả hai bảng xếp hạng này. Theo Bloomberg, GTA VI đã chính thức trở thành tựa game được đánh cao nhất mọi thời đại, với 99 điểm trong 147 đánh giá, vượt qua thành tích 99 điểm với 22 lượt đánh giá của huyền thoại Legend of Zelda: Ocarina of Time ra mắt năm 1998. Ảnh: ScreenThrill.

Cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường tài chính. Cụ thể, cổ phiếu của Take-Two Interactive Software, công ty mẹ Rockstar đã tăng vọt tới 8,4% ngay khi phiên giao dịch 19/11 mở cửa tại New York. Trong bài đánh giá của mình, hãng tin Bloomberg cũng ca ngợi trò chơi tiêu tốn hơn 4.700 nhân sự và 8 năm phát triển này là "một kiệt tác". Ảnh: Bloomberg.

Mức điểm 99 là điểm trung bình có trọng số được đội ngũ Metacritic tính toán thông qua một hệ thống phức tạp, dựa trên mức độ chi tiết của bài viết, uy tín của đơn vị xuất bản cũng như việc nhà phê bình có đưa ra điểm số cụ thể hay không. Trước đó, chính Metacritic từng dự đoán GTA VI sẽ đạt mức trung bình 96, vốn đã là một con số gây choáng ngợp nhưng rốt cuộc vẫn bị tựa game này vượt xa. Ảnh: Clarin.

Sự thống trị của tựa game còn được thể qua những bài phê bình đánh giá game trên các tạp chí lớn. Các nhà phê bình không tiếc lời tung hô GTA VI bằng những mỹ từ như "game ấn tượng nhất mà tôi từng chơi" hay "một kiệt tác về thiết kế thế giới mở". Kết quả, tựa game mới nhất của Rockstar Games đang được chấm điểm tuyệt đối trên những trang chuyên game như IGN, GameSpot hay Eurogamer. Ảnh: r/Games.

Trong khi đó, cộng đồng game thủ toàn cầu hiện đang đắm chìm trong những giờ trải nghiệm đầu tiên và liên tục chia sẻ phản ứng theo thời gian thực khi siêu phẩm này chính thức đến tay người chơi. Ảnh: Rockstar Games.

Theo công ty phân tích phát trực tuyến Streams Charts, 24 giờ đầu tiên của GTA VI đã thu hút lượng truy cập ở các kênh livestream ở mức vô tiền khoáng hậu. Cụ thể, trong 24 giờ đầu tiên, GTA VI đã thu hút 125,47 triệu giờ xem trên tất cả các nền tảng phát trực tuyến được theo dõi và đạt đỉnh điểm 7,91 triệu người xem cùng lúc. Twitch và YouTube chiếm tổng cộng 76,8% tổng số này, trong khi Kick đóng góp thêm 22,1%. Ảnh: Streams Charts.

The Guardian đánh giá mức độ chi tiết trong GTA VI nằm ngoài khả năng của phần lớn nhà phát triển game, nhờ nguồn lực tài chính, thời gian và sự kiên nhẫn mà Rockstar nhận được từ công ty mẹ Take-Two Interactive. Đề cập đến quy mô của GTA VI, The Guardian tiết lộ game được phát triển bởi một đội ngũ khổng lồ gần 5.000 người trên toàn thế giới. Rockstar từ chối tiết lộ chi phí sản xuất trò chơi. Tuy nhiên, xét trên quỹ thời gian và sức lao động bỏ ra, đây gần như chắc chắn là trò chơi điện tử đắt đỏ nhất từng được tạo ra. Ảnh: Rockstar Games.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

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