Qua ống kính Oppo Find X10 Series, nhịp sống thủ đô hiện lên chân thực, khiến những khoảnh khắc đời thường trở nên sống động, nhiều màu sắc.

Qua ống kính Oppo Find X10 Series, nhịp sống thủ đô hiện lên chân thực, khiến những khoảnh khắc đời thường trở nên sống động, nhiều màu sắc.

Hà Nội bước vào thời điểm giao mùa. Đó là lúc vạt nắng bên ô cửa sổ hay ánh chiều tà đều có thể trở thành cảm hứng bất tận cho người yêu nhiếp ảnh. Sự thay đổi của ánh sáng, cảnh sắc và nhịp sống đô thị cũng mở ra nhiều chất liệu để các tay máy thỏa sức sáng tạo.

Với nhiếp ảnh đường phố, thiết bị nhỏ gọn, sở hữu hệ thống camera chất lượng và cảm biến tốt là lựa chọn đáng cân nhắc để bắt trọn mọi khoảnh khắc. Oppo Find X10 Series trở thành bạn đồng hành lý tưởng nhờ khả năng chụp ở nhiều tiêu cự, từ khung cảnh rộng đến chân dung, đồng thời tích hợp công cụ hỗ trợ xử lý ảnh hậu kỳ.

Hà Nội thức giấc trong khung cảnh thanh bình. Khi mặt trời vừa ló rạng, sắc cam của bình minh phủ lên mặt nước, tạo nên khung cảnh giàu chất thơ. Tại hồ Gươm, nhịp sống buổi sớm đã bắt đầu rộn ràng từ 5h30 với hình ảnh người dân đạp xe, tập thể dục quanh hồ.

Dải tiêu cự dài trên camera của Oppo Find X10 Series giúp người chụp thoải mái ghi lại những khung cảnh bình dị của cuộc sống.

Với Oppo Find X10 Series, camera góc siêu rộng giúp thu trọn toàn cảnh không gian, từ mặt hồ đến lối đi và tán cây bao quanh. Trong khi đó, camera chính phù hợp để ghi lại các chi tiết và khoảnh khắc nổi bật. Khi muốn tiếp cận chủ thể ở xa mà không cần di chuyển lại gần, người chụp có thể sử dụng camera tele để phóng đại khung hình, giữ chủ thể nổi bật trong bố cục. Việc thay đổi tiêu cự giúp người chụp linh hoạt lựa chọn góc nhìn cũng như cách kể câu chuyện bằng hình ảnh.

Khẩu độ lớn giúp camera trên Oppo Find X10 Series thu nhận ánh sáng tốt.

Độ phân giải cao từ bộ ba camera (200 MP với camera chính và camera tele, 50 MP với camera góc rộng) hỗ trợ ghi lại nhiều chi tiết, từ đường nét kiến trúc đến mảng sáng nhỏ lấp lánh trên tán lá hay mặt đường. Khi lựa chọn khung hình rộng, người chụp có thể giữ lại tinh thần và nhịp sống của không gian xung quanh. Khi chuyển sang tele, những chi tiết ở xa có thể trở thành điểm nhấn.

Đặc biệt, khẩu độ lớn là ưu thế đáng chú ý của hệ thống camera. Cụ thể, camera chính có khẩu độ f/1.5; camera tele sử dụng cảm biến kích thước 1/1,56 inch và khẩu độ f/2.1. Những thông số này hỗ trợ camera thu nhận ánh sáng tốt hơn, đặc biệt hữu ích khi chụp trong điều kiện thiếu sáng hoặc khung cảnh có độ tương phản cao giữa vùng sáng và vùng tối.

Bộ lọc màu đa dạng cùng thuật toán hình ảnh chân thực LUMO hỗ trợ xử lý màu sắc giúp bức ảnh trở nên sống động.

Buổi sáng sớm là thời điểm ánh sáng còn dịu, nhưng sẽ thay đổi tùy theo góc chụp và điều kiện xung quanh. Khả năng thu nhận ánh sáng của hệ thống camera, kết hợp công nghệ xử lý hình ảnh, giúp Oppo Find X10 Series ghi lại khung cảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng thường gặp khi dạo phố. Nhờ đó, người chụp có thể tập trung quan sát và lựa chọn thời điểm bấm máy.

Bên cạnh phần cứng camera, Oppo Find X10 Series còn được trang bị thuật toán hình ảnh chân thực LUMO - công nghệ hỗ trợ xử lý màu sắc, ánh sáng và chi tiết ảnh. Công nghệ này phối hợp camera màu chuyên dụng nhằm tái hiện màu sắc tự nhiên. Trong bộ ảnh Hà Nội ghi lại bởi Oppo Find X10 Series, sự cân bằng màu sắc được thể hiện ở nhiều chi tiết từ sắc trời, hàng cây, mặt nước đến gam màu đa dạng trên phố. Ngoài ra, bộ lọc màu với 18 phong cách màu film giúp người dùng dễ dàng sáng tạo chất riêng với màu sắc cá tính mà không cần thao tác phức tạp.

Bảng chỉnh màu LUMO với 18 phong cách màu film lấy cảm hứng từ điện ảnh.

Sau khi chụp, việc chọn ảnh và hậu kỳ có thể chiếm khá nhiều thời gian. Không phải người dùng nào cũng thành thạo cách thao tác qua nhiều thanh công cụ để điều chỉnh ánh sáng, màu sắc hay bố cục. Trình chỉnh sửa ảnh AI trên Oppo Find X10 Series là trợ thủ đắc lực để đơn giản hóa khâu hậu kỳ, nhờ khả năng phân tích ảnh, đề xuất chỉnh sửa và hỗ trợ điều chỉnh ánh sáng, màu sắc cùng bố cục.

Ví dụ trong bức ảnh chụp buổi sáng, trình chỉnh sửa ảnh AI có thể giúp làm rõ chủ thể đang đứng trong vùng bóng râm mà vẫn giữ được sắc dịu của bầu trời. Với ảnh chụp con phố, việc cân chỉnh ánh sáng để vùng tối và sáng hài hòa, hoặc điều chỉnh màu để bức ảnh gần với không khí người chụp muốn truyền tải cũng là bài toán. Trình chỉnh sửa ảnh AI hỗ trợ thao tác đó thông qua gợi ý và điều chỉnh, giúp quá trình hậu kỳ trở nên dễ tiếp cận hơn.

Tính năng Style Match mở rộng khả năng sáng tạo, khi cho phép người dùng tham khảo phong cách từ hình ảnh khác để áp dụng cho ảnh của mình. Người dùng có thể chọn ảnh mẫu có tông màu hoặc cảm giác thị giác phù hợp bộ ảnh đang thực hiện, sau đó để công cụ hỗ trợ điều chỉnh nhằm tạo sự thống nhất về phong cách.

Việc hậu kỳ ảnh trở nên đơn giản hơn nhờ trình chỉnh sửa ảnh AI và tính năng Style Match, cho phép người dùng lựa chọn phong cách ảnh theo sở thích.

Với bộ ảnh Hà Nội, nếu muốn truyền tải cảm giác tiết trời giao mùa dịu dàng xuyên suốt album, người chụp có thể chọn ảnh mẫu mang sắc thái mong muốn và sử dụng Style Match để điều chỉnh đồng bộ cho bức ảnh còn lại. Phần lớn tác vụ do công cụ AI đảm trách, nhưng người dùng vẫn có thể chủ động lựa chọn mức độ chỉnh sửa, cân bằng giữa phong cách tham khảo và tinh thần nguyên bản của từng bức ảnh.

Sức hút của Hà Nội không chỉ nằm ở những điểm đến nổi tiếng mà còn hiện diện trong chi tiết bình dị thường ngày. Đó là con phố vừa thức giấc, sắc nắng trên tán cây hay góc cà phê thân quen. Qua góc nhìn của người chụp, những khoảnh khắc tưởng chừng quen thuộc ấy có thể trở thành câu chuyện thú vị, được kể bằng cách lựa chọn bố cục và khai thác ánh sáng đời thường.

Hà Nội bình dị qua ống kính Oppo Find X10 Series.

Với hệ thống camera Hasselblad độ phân giải cao, khả năng thu nhận ánh sáng, công nghệ xử lý hình ảnh LUMO và trình chỉnh sửa ảnh AI, Oppo Find X10 Series là trợ thủ để người dùng sáng tạo những khung hình ấn tượng trong chuyến dạo phố. Chỉ với chiếc điện thoại trong tay, khoảnh khắc bình dị của Hà Nội có thể được lưu giữ thành bộ ảnh giàu cảm xúc, gần gũi trong nhịp sống thường nhật, qua góc nhìn riêng của mỗi người.