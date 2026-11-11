Oppo Find X10 Pro Max đồng hành Khoai Lang Thang trong MV mới

MV “Chạy về ánh dương” của Khoai Lang Thang được ghi hình bằng Oppo Find X10 Pro Max, công chiếu tại sự kiện trải nghiệm Find X10 series ngày 7-8/11 ở TP.HCM.

Giữa dãy núi hùng vĩ tại Ladakh (Ấn Độ), Khoai Lang Thang xuất hiện với tinh thần tự do khám phá, hình ảnh quen thuộc với khán giả qua vlog du lịch nhiều năm qua. Lần này, khung cảnh hoang sơ ấy xuất hiện trọn vẹn trong MV Chạy về ánh dương, ra mắt trong khuôn khổ sự kiện trải nghiệm Oppo Find X10 series diễn ra ngày 7-8/11 tại Thiso Mall Sala (TP.HCM). Tại buổi công chiếu ngày 7/11, nam vlogger giao lưu với người hâm mộ, chia sẻ về sản phẩm đánh dấu chặng đường đáng nhớ trong quá trình sáng tạo của mình.

Trợ thủ phía sau thước phim của Khoai Lang Thang

Chạy về ánh dương là ca khúc gắn với cột mốc kỷ niệm 10 năm lang thang của travel vlogger Khoai Lang Thang. MV kể câu chuyện về một người tiếp tục đi tìm con đường riêng, dù phía trước là vùng đất đẹp đẽ hay điều chưa biết trước. Tinh thần khám phá quen thuộc trong vlog của anh nay được kể qua ngôn ngữ âm nhạc giàu cảm xúc. Toàn bộ thước phim của MV được ghi hình bằng Oppo Find X10 Pro Max, mở ra góc nhìn mới về sự linh hoạt của thiết bị di động trong sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Oppo Find X10 Pro Max là thiết bị ghi hình cho toàn bộ MV Chạy về ánh dương.

Khi ghi hình giữa thiên nhiên rộng lớn, khả năng thay đổi góc nhìn linh hoạt là yếu tố quan trọng quyết định nhịp điệu câu chuyện. Một cú bấm máy góc siêu rộng có thể bắt trọn sự khoáng đạt của đất trời, đặt nhân vật giữa thiên nhiên, trong khi tiêu cự hẹp hơn thu lại cảm xúc hay một chi tiết đắt giá từ xa. Đó cũng là ngôn ngữ hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong MV Chạy về ánh dương. Để xử lý nhiều bối cảnh từ toàn cảnh đến cận cảnh, Oppo Find X10 Pro Max có hệ thống 3 camera Hasselblad 200 MP. Sự kết hợp giữa ống kính góc siêu rộng, camera chính và camera tele giúp việc chuyển đổi góc máy tự nhiên, bao quát không gian hoang sơ mà vẫn giữ nét chân thực trong từng chi tiết.

Bên cạnh đó, điều kiện ánh sáng ngoài trời thay đổi liên tục tại vùng cao nguyên được hỗ trợ xử lý nhờ camera chính có dải tương phản động 17 EV. Công nghệ này giúp cân bằng giữa vùng sáng và vùng tối, giữ lại chi tiết mây trời mà không làm mất độ sâu của chủ thể. Kết hợp khả năng quay video 4K 120 fps và chống rung đường chân trời, thiết bị mở rộng lựa chọn sáng tạo cho thước phim chuyển động, giúp cú máy di chuyển ổn định và đáp ứng nhu cầu ghi hình thực tế của nhà sáng tạo nội dung.

Khoai Lang Thang tại buổi công chiếu MV Chạy về ánh dương ngày 7/11 tại Thiso Mall Sala, TP.HCM.

Từ màn ảnh MV đến hành trình khám phá Find X10 series

Từ khung hình trong MV của Khoai Lang Thang, câu chuyện sáng tạo bằng smartphone tiếp tục tại không gian trải nghiệm Oppo Find X10 series. Mang tinh thần du lịch trải nghiệm (Lifestyle Travel), khu vực trưng bày thiết kế như một chuyến đi thu nhỏ, dẫn người tham dự qua nhiều bối cảnh để tự tay khám phá khả năng nhiếp ảnh di động.

Không gian trải nghiệm Oppo Find X10 series theo concept Lifestyle Travel với 3 khu vực toa tàu, đồng cỏ lau 360 độ và cắm trại.

Trải nghiệm mở đầu tại trạm toa tàu, nơi khách tham dự có thể thử khả năng quay video chống rung trong không gian mô phỏng chuyển động, gợi nhắc chuyến đi dài ngày trên các cung đường.

Rời toa tàu, người dùng bước vào trạm cỏ lau 360 độ, tận dụng khả năng quay video 4K 120 fps để tạo thước phim chuyển động chậm. Tiến sâu hơn, trạm camping mang đến bối cảnh glamping gần gũi, phù hợp để khám phá hệ thống 3 camera Hasselblad 200 MP qua góc chụp phong cảnh và chân dung. Cuối cùng là khu vực trưng bày hệ sinh thái Oppo và hoạt động tương tác để khách tham quan tìm hiểu thêm về thiết bị.

Không gian camping là bối cảnh để khách tham dự khám phá khả năng chụp phong cảnh và chân dung với hệ thống 3 camera Hasselblad 200 MP.

Từ thước phim giữa thiên nhiên của Khoai Lang Thang đến không gian trải nghiệm tại Thiso Mall Sala, sự kiện Oppo Find X10 series kết nối câu chuyện sáng tạo nội dung với trải nghiệm công nghệ, để người dùng tự khám phá khả năng lưu giữ thế giới qua góc nhìn riêng, đúng tinh thần “Thật như mắt thấy”.