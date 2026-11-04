Sơn Tùng M-TP khuấy động sự kiện ra mắt Oppo Find X10 series

Sự kiện ra mắt Oppo Find X10 và Find X10 Pro Max mang đến không gian kết hợp giữa công nghệ, âm nhạc và sáng tạo hình ảnh.

Bên cạnh những trải nghiệm nhiếp ảnh trực tiếp, sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP cùng phần chia sẻ từ các chuyên gia hình ảnh đã tạo nên nhiều điểm nhấn đáng chú ý cho chương trình.

Không gian phim trường sáng tạo

Tại sự kiện ra mắt, Oppo đã xây dựng không gian sự kiện theo concept phim trường với 3 khu vực trải nghiệm riêng biệt. Mỗi khu vực được thiết kế như một bối cảnh sáng tạo, nơi khách tham dự có thể trực tiếp khám phá khả năng nhiếp ảnh của Oppo Find X10 và Find X10 Pro Max trong nhiều điều kiện.

Không gian sự kiện được thiết kế theo concept phim trường với 3 khu vực trải nghiệm.

Không dừng lại ở việc tìm hiểu các thông số kỹ thuật, người tham gia còn có cơ hội tự tay thử nghiệm nhiều góc chụp, cách khai thác ánh sáng và bố cục hình ảnh. Qua đó, những cải tiến về camera trên Find X10 series được thể hiện một cách trực quan, giúp khách tham dự cảm nhận rõ hơn khả năng tái hiện màu sắc, chi tiết và từng khoảnh khắc của thiết bị.

Không khí tại sự kiện càng trở nên sôi động với sự góp mặt của đông đảo khách mời, giới truyền thông, các KOL và người yêu công nghệ. Các khu vực trải nghiệm liên tục thu hút người tham gia, tạo nên không gian tương tác mở, nơi công nghệ nhiếp ảnh được tiếp cận thông qua những hoạt động thực tế thay vì chỉ qua phần trình bày trên sân khấu.

Sơn Tùng M-TP tặng fan món quà đặc biệt

Điểm nhấn thu hút sự chú ý tại sự kiện là màn xuất hiện của Sơn Tùng M-TP. Nam nghệ sĩ mang đến bầu không khí đầy năng lượng với những màn trình diễn vũ đạo ấn tượng, đồng thời có nhiều khoảnh khắc giao lưu gần gũi cùng người hâm mộ.

Sơn Tùng M-TP xuất hiện với sản phẩm Oppo Find X10 Pro Max ngay tại sự kiện.

Sự tương tác giữa Sơn Tùng M-TP và khán giả đã góp phần khuấy động bầu không khí chương trình. Điểm nhấn bất ngờ nằm ở khoảnh khắc nam nghệ sĩ trực tiếp sử dụng tính năng siêu zoom của Oppo Find X10 Pro Max để “truy tìm” một fan may mắn ngay tại khán đài và mời lên sân khấu cùng thực hiện thử thách vũ đạo.

Sơn Tùng M-TP tạo nên nhiều khoảnh khắc bất ngờ khi tương tác cùng fan.

Lần đầu tiên trình diễn điệu nhảy “Brazilian Dance” ngẫu hứng cùng fan, Sơn Tùng M-TP đã khiến toàn bộ khán phòng reo hò phấn khích. Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ tiếp tục tạo bất ngờ cho fan khi tặng ngay một chiếc Oppo Find X10 Pro Max làm quà kỷ niệm. Màn giao lưu gần gũi và đầy tinh tế không chỉ mang đến tiếng cười rộn rã cho đêm ra mắt, mà còn khéo léo thể hiện tinh thần sáng tạo và khả năng kết nối của sản phẩm; qua đó rút ngắn khoảng cách giữa thương hiệu Oppo với cộng đồng trẻ yêu công nghệ, âm nhạc và sáng tạo nội dung.

Góc nhìn chuyên gia về nhiếp ảnh trên smartphone

Bên cạnh những hoạt động giải trí, sự kiện còn dành không gian cho các nội dung chuyên sâu về nhiếp ảnh và sáng tạo nội dung di động. Dàn khách mời gồm photographer/videographer Tùng Phạm, Sơn Tùng ST và Quang Anh đã cùng chia sẻ kinh nghiệm khai thác góc nhìn, ánh sáng cũng như cách ứng dụng công nghệ smartphone trong quá trình sáng tạo hình ảnh.

Oppo Find X10 series giúp người dùng ghi lại những khoảnh khắc đời thường, thực hiện các sản phẩm hình ảnh có yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính thẩm mỹ.

Thông qua góc nhìn thực tế từ người làm nghề, khách tham dự có thêm cơ hội tìm hiểu cách một chiếc smartphone có thể trở thành công cụ hỗ trợ quá trình sáng tạo nội dung. Những chia sẻ này cũng góp phần làm rõ định hướng của Oppo khi phát triển Find X10 series: Không chỉ nâng cấp phần cứng camera, mà còn mở rộng khả năng sáng tạo hình ảnh, giúp người dùng chủ động hơn trong việc thể hiện góc nhìn cá nhân.

Đưa trải nghiệm nhiếp ảnh Hasselblad lên tầm cao mới

Tâm điểm của sự kiện vẫn là bộ đôi Oppo Find X10 và Find X10 Pro Max với những cải tiến đáng chú ý về nhiếp ảnh di động. Nổi bật là hệ thống camera có độ phân giải đến 200 MP, được đồng phát triển cùng Hasselblad, kết hợp thuật toán hình ảnh chân thực Lumo thế hệ mới.

Oppo tiếp tục khẳng định triết lý nhiếp ảnh chân thực, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp tự nhiên trong từng khoảnh khắc.

Sự kết hợp giữa phần cứng camera và thuật toán xử lý hình ảnh hướng đến khả năng tái hiện màu sắc, ánh sáng và chi tiết một cách tự nhiên. Đây cũng là nền tảng để Oppo tiếp tục theo đuổi trải nghiệm nhiếp ảnh chân thực, giúp người dùng lưu giữ khoảnh khắc bằng góc nhìn gần hơn với những gì mắt thường cảm nhận.

Thông qua các khu vực trải nghiệm tại sự kiện, khách tham dự có thể trực tiếp khám phá cách Find X10 series xử lý hình ảnh trong những bối cảnh khác nhau, đồng thời cảm nhận sự kết hợp giữa công nghệ camera và triết lý hình ảnh Hasselblad.

Các khu vực trải nghiệm tạo môi trường lý tưởng để người dùng thử sức mạnh của bộ ba camera trên Oppo Find X10 series.

Với sự kết hợp giữa không gian trải nghiệm sáng tạo, những màn tương tác cùng Sơn Tùng M-TP và các phiên chia sẻ chuyên môn từ chuyên gia hình ảnh, sự kiện ra mắt Oppo Find X10 series không chỉ là dịp giới thiệu thế hệ flagship mới, mà còn mở ra một không gian kết nối dành cho cộng đồng yêu công nghệ, nhiếp ảnh, sáng tạo nội dung. Đặc biệt, sự kiện cũng đánh dấu màn ra mắt của Oppo Pad Mini, bổ sung lựa chọn thiết bị trong hệ sinh thái Oppo, hướng đến nhu cầu làm việc, giải trí và sáng tạo linh hoạt của người dùng hiện đại.

Qua đó, Oppo tiếp tục truyền tải tinh thần của dòng Find X: Không ngừng khám phá những giới hạn mới của nhiếp ảnh di động, đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống và giúp người dùng tự do lưu giữ, thể hiện những góc nhìn riêng trong từng khoảnh khắc.