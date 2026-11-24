Hệ điều hành Honor MagicOS 10.0 chạy trên nền Android 16, đảm bảo được sự cập nhật và tương thích tốt với mọi ứng dụng. Hãng đầu tư nhiều app riêng, trong đó có bộ giao diện Honor Kids. Khi mở tính năng này, trẻ em sẽ chỉ truy cập được một số app học tập được thiết kế sẵn hoặc giải trí cơ bản, cũng như được nhắc nhở nếu sử dụng trong thời gian dài, nhìn quá gần, ngồi không đúng tư thế hoặc dùng ở chỗ không đủ ánh sáng. Cha mẹ có thể kiểm soát thời gian và nội dung sử dụng, cũng như thiết lập mật mã để trẻ em không thể dùng các chức năng khác. Honor Kids phù hợp với trẻ em chưa học tiểu học, các bậc phụ huynh muốn con làm quen và học tập với công nghệ nhưng không bị sa đà.