Chỉ 11 ngày sau khi rời ghế CEO, Jensen Huang được Nvidia phục chức. Đằng sau quyết định này là vai trò đặc biệt của nhà sáng lập trong hệ sinh thái AI của hãng.

Jensen Huang được phục chức CEO Nvidia chỉ 11 ngày sau khi bị sa thải. Ảnh: FastCompany.

Nvidia chỉ mất 11 ngày để thay đổi quyết định về chiếc ghế CEO của Jensen Huang. Tối ngày 23/11, hội đồng quản trị nhất trí đưa nhà sáng lập trở lại vị trí Chủ tịch kiêm CEO, dù những tranh cãi đời tư và cuộc điều tra liên quan vẫn tiếp diễn.

Theo Fast Company, lý do quan trọng nhất là mức độ phụ thuộc của Nvidia vào Huang. Ông không chỉ điều hành công ty mà còn trực tiếp kết nối nhiều mắt xích trong hệ sinh thái kinh doanh của hãng.

Khó tìm người thay thế

Theo Fast Company, lý do quan trọng nhất là mức độ phụ thuộc của Nvidia vào Huang. Ông là cổ đông cá nhân lớn nhất với khoảng 3,56% cổ phần. Theo New York Times, Huang điều hành công ty theo cấu trúc phẳng, trực tiếp quản lý hơn 60 lãnh đạo cấp cao và đọc hàng nghìn email của nhân viên mỗi ngày.

"Ông ấy là chiến lược gia trưởng của Nvidia và là người kết nối nhiều thành phần trong hệ sinh thái AI", Kristy Loke, nhà nghiên cứu tại MATS, nhận định.

Jensen Huang đóng vai trò gần như không thể thay thế trong hệ sinh thái và chiến lược kinh doanh của Nvidia. Ảnh: WSJ.

Nhiều mối quan hệ với các nhà sản xuất tại Đài Loan được duy trì nhờ uy tín cá nhân của Huang, không chỉ dựa trên hợp đồng. Ông cũng giữ quan hệ với cả Washington và Bắc Kinh. Đây là những mối quan hệ khó chuyển giao trong thời gian ngắn, khi chip AI ngày càng trở thành vấn đề chiến lược giữa các cường quốc.

Thời điểm cũng nhạy cảm. Nvidia đang triển khai nền tảng chip Rubin, thế hệ tiếp theo trong lộ trình chip AI. Theo Fast Company, nền tảng này mang về 20 tỷ USD doanh thu ngay trong quý sản xuất đầu tiên. Trong khi đó, quá trình tìm CEO mới có thể kéo dài sang năm sau.

Dan Ives, nhà phân tích tại Yorkville Ives, từng ước tính Nvidia có thể mất 1.000 tỷ USD vốn hóa nếu Huang ra đi. Ông cho rằng việc thiếu nhà sáng lập ngay đầu chu kỳ Rubin có thể tạo ra rủi ro lớn hơn cho cổ đông. Ives dự báo cổ phiếu có thể đạt 300 USD nếu Huang tiếp tục điều hành và các vấn đề quản trị được giải quyết. Tuy nhiên, ông vẫn giữ giá mục tiêu 225 USD khi cuộc điều tra chưa có kết luận.

Làn sóng vận động từ Thung lũng Silicon và ông Trump

Ngay sau khi Huang từ chức, nhiều lãnh đạo công nghệ và nhà đầu tư công khai kêu gọi đưa ông trở lại. Bức thư ngỏ "Stand With Jensen" thu hút hơn 200.000 chữ ký tính đến khi Nvidia công bố quyết định. Người ký có tỷ phú Elon Musk, nhà đồng sáng lập Uber Travis Kalanick, CEO Shopify Tobias Lutke, CEO Epic Games Tim Sweeney và hàng nghìn người tự nhận là nhân viên Nvidia.

Ngày 13/11, nhà đầu tư Brad Gerstner (Altimeter Capital) và Gavin Baker (Atreides Management) công bố một bức thư riêng. Họ cho rằng Huang "xứng đáng với một quy trình thận trọng, tránh vội vàng thay thế không cần thiết".

Ngày 14/11, Musk cảnh báo nhiều thỏa thuận quan trọng của Nvidia dựa vào quan hệ trực tiếp với Huang. Kalanick cho rằng sai lầm cá nhân không đủ lý do để loại nhà sáng lập khỏi công ty do chính mình xây dựng. Theo Financial Times, một đồng minh của Huang cho biết họ đã tập hợp nhóm lãnh đạo tại Thung lũng Silicon để vận động, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhà Trắng.

Elon Musk và hơn 43.000 người ký thư đòi phục chức CEO Nvidia cho Jensen Huang. Ảnh: EPA.

Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần lên tiếng ủng hộ Huang. "Hội đồng quản trị Nvidia đã đưa ra quyết định đúng đắn và phù hợp khi đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO", ông viết trên mạng xã hội ngày 23/11. Ông gọi Huang là "người yêu nước vĩ đại và báu vật quốc gia".

Ông Trump cho biết Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã xác nhận chính phủ liên bang không có bằng chứng Huang vi phạm pháp luật. Ông cũng đề nghị Nvidia tiếp tục điều tra nội bộ về việc tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Theo Reuters, khi nói về quyết định của Nvidia, ông Trump cho biết: "Hội đồng quản trị đã quyết định làm điều chúng tôi muốn".

Khi được phóng viên PBS News hỏi về thông tin của New York Times liên quan việc Mỹ theo dõi mối liên hệ giữa Alice Huang với hoạt động tình báo, ông Trump từ chối bình luận.

Theo bà Loke, quan hệ với Washington có lẽ là yếu tố quan trọng nhất cho sự trở lại của Huang. "Nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump tập trung rất nhiều vào trí tuệ nhân tạo. Điều tương tự cũng đúng với thị trường chứng khoán Mỹ", bà nhận định.

Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn

Huang rời ghế CEO sau khi thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân. Một trong những người liên quan là Alice Huang, lãnh đạo công ty dữ liệu Megaspeed tại Singapore, một khách hàng của Nvidia. Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra nghi vấn Megaspeed chuyển chip Nvidia sang thị trường khác, vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu.

Theo Nvidia, một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập vẫn tiếp tục điều tra thông tin Huang bị nhắm tới trong một hoạt động tình báo nước ngoài. Huang ủng hộ cuộc điều tra này. Công ty cũng thành lập Ủy ban An ninh quốc gia và Kiểm soát xuất khẩu để giám sát các rủi ro liên quan.

Quyết định phục chức cho thấy Nvidia đánh giá việc thiếu Huang có thể gây rủi ro lớn hơn những tranh cãi hiện tại. Như bà Loke nhận định, nhà sáng lập dường như đã trở thành nhân vật khó thay thế trong hệ sinh thái AI mà Nvidia đang dẫn dắt.