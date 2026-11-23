Ảnh mô hình cho thấy iPhone Air 2 sở hữu 2 camera sau, trong khi iPhone 18 nhìn giống hệt bản tiền nhiệm.

Ảnh chụp mặt sau của mô hình iPhone Air 2 và iPhone 18. Ảnh: Sonny Dickson.

Trên mạng xã hội X, chuyên gia rò rỉ (leaker) Sonny Dickson chia sẻ ảnh mô hình được cho của iPhone Air thế hệ 2 và iPhone 18, 2 thiết bị dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027.

Dựa trên hình ảnh, iPhone Air 2 trang bị 2 camera ở mặt sau thay vì một ống kính như bản tiền nhiệm. Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn giữ nguyên thiết kế như iPhone 17. Hình ảnh khác cho thấy mặt trước của 2 mô hình, trông giống hệt bản hiện tại.

Với mô hình iPhone Air 2, ảnh chụp cho thấy 2 ống kính nằm ngang ở góc trên bên trái, trong khi micro và đèn flash LED nằm bên phải. Cụm camera lồi vẫn kéo dài gần hết chiều ngang thiết bị như thế hệ đầu.

Ngược lại, iPhone 18 tiêu chuẩn sở hữu 2 ống kính xếp dọc trong cụm lồi hình viên thuốc, còn micro và đèn flash LED nằm ngay kế bên. Thiết kế này cũng không thay đổi so với iPhone 17.

Ảnh mặt trước mô hình cho thấy 2 sản phẩm giống hệt bản tiền nhiệm. Ảnh: Sonny Dickson.

Theo MacRumors, các mô hình thường được tạo ra dựa trên thông số kích thước và dữ liệu thiết kế rò rỉ từ chuỗi cung ứng của Apple.

Tuy không hoạt động như máy thật, các nhà sản xuất phụ kiện thường sử dụng mô hình mẫu để phát triển và thử nghiệm ốp lưng, đảm bảo phụ kiện sẵn sàng bán ra khi thiết bị ra mắt thị trường. Việc rò rỉ mô hình cũng hé lộ sớm về thiết kế, cách bố trí camera, nút bấm và tỷ lệ tổng thể của sản phẩm.

Tin đồn về iPhone Air thế hệ 2 đã xuất hiện trong hơn một năm, gồm việc bổ sung camera sau thứ 2. Hồi tháng 11/2025, The Information cho biết Apple đang cân nhắc bổ sung chi tiết như một phần trong quá trình cải tiến thiết kế sản phẩm.

iPhone Air thế hệ đầu chỉ trang bị một camera sau 48 MP. Nhà phân tích Jeff Pu từng dự đoán phiên bản kế nhiệm sẽ có thêm camera góc siêu rộng 48 MP, giúp mở rộng góc nhìn cho một số nhu cầu chụp ảnh nhất định.

Ngoài 2 camera sau, Pu cho biết sản phẩm sẽ trang bị chip xử lý A20 Pro, Dynamic Island nhỏ hơn, modem mạng C2 và chip không dây N2 do Apple tự phát triển. Thiết bị giữ nguyên màn hình 6,5 inch và RAM 12 GB.

Trước đó, The Information đưa tin rằng Apple còn nghiên cứu một số cải tiến khác cho thế hệ 2 gồm pin lớn, khối lượng nhẹ hơn cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi.

Đối với iPhone 18 tiêu chuẩn, thiết bị dự kiến dùng chip A20, modem C2, Dynamic Island nhỏ hơn giống iPhone 18 Pro. Trong khi nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán máy sẽ có 9 GB RAM (tăng so với mức 8 GB trên iPhone 17), Jeff Pu lại cho rằng thiết bị sở hữu RAM 12 GB.