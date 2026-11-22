Điểm sáng giá nhất của GTA VI không nằm ở những vụ nổ rầm trời, mà ở mật độ chi tiết nhỏ nhặt đến mức cực đoan.

Trong những giờ đầu nhập vai, người chơi có thể bắt gặp một con ruồi vo ve lướt qua mang tai trong căn bếp xập xệ, một chi tiết vô thưởng vô phạt mà phần lớn game thủ có thể bỏ lỡ, nhưng vẫn được lập trình viên dày công đưa vào.

Khác với các phiên bản tiền nhiệm vốn xoay quanh nhân vật chính, thế giới Leonida trong GTA VI vận hành một cách độc lập và thờ ơ trước sự hiện diện của người chơi.

Độ chi tiết của GTA VI vượt xa khả năng của hầu hết nhà phát triển game hiện nay. Ảnh: Rockstar Games.

Cuộc sống tại đây luôn tự diễn ra với vô số tình huống hiện thực được cao trào hóa. Đó có thể là một cụ bà ngồi xe điện dành cho người khuyết tật, thản nhiên chĩa súng cướp ví người qua đường. Một tài xế gặp tai nạn với xe tải, quyết định tự châm lửa đốt chân mình để có bằng chứng đòi bồi thường hàng triệu USD.

Mức độ đầu tư còn thể hiện qua hạ tầng đô thị không hề có sự sao chép. Trong GTA VI, toàn bộ không gian nội thất từ cửa hàng quần áo, tiệm làm tóc, tiệm xăm cho đến quán bar đều được thiết kế độc bản.

Người chơi có thể sử dụng hệ thống xe buýt, tàu điện, gọi xe công nghệ, lướt mạng xã hội SnapMatic, thanh toán qua ứng dụng BuckMe, hay thậm chí chơi trọn vẹn nhiều tựa game điện tử khác ngay bên trong thế giới của GTA VI.

Đặc biệt, tựa game đôi khi chủ động tắt bỏ các điểm chỉ dẫn trên bản đồ, buộc người chơi phải tự quan sát manh mối và suy luận bằng trực giác.

Nếu GTA V (ra mắt năm 2013) mang nặng sắc thái hư vô chủ nghĩa với 3 nhân vật chính có phần ích kỷ, thì GTA VI lại đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về mặt tự sự thông qua cặp đôi tội phạm lấy cảm hứng từ Bonnie và Clyde, mang tên Lucia Caminos và Jason Duval.

Cốt truyện dài khoảng 70 giờ không chỉ xoay quanh tham vọng làm giàu, mà đặt trọng tâm vào nỗ lực sinh tồn và vun đắp mối quan hệ giữa hai con người đang bị dồn vào chân tường.

Thay vì chỉ biết cướp bóc, ngay từ đầu game, Jason có thể dành thời gian sửa sang lại căn nhà tồi tàn để chuẩn bị đón Lucia mãn hạn tù.