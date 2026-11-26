Khi trải nghiệm smartphone hướng đến sự mượt mà và bộ tính năng AI được tích hợp chuyên sâu, ColorOS 17 trở thành điểm cộng trên Oppo Find X10 series.

Khi trải nghiệm smartphone hướng đến sự mượt mà và bộ tính năng AI được tích hợp chuyên sâu, ColorOS 17 trở thành điểm cộng trên Oppo Find X10 series.

Được trang bị lần đầu trên dòng flagship cao cấp của Oppo, hệ điều hành ColorOS 17 không chỉ nâng tầm giao diện và hiệu năng, mà còn tích hợp tính năng AI vào cấp độ hệ thống, biến mỗi thao tác hàng ngày trở nên liền mạch và tiện lợi hơn. Đây là nền tảng giúp dòng flagship cao cấp của Oppo ghi điểm trong giới công nghệ khi đáp ứng nhu cầu công việc lẫn cuộc sống một cách toàn diện.

Độ mượt mà vốn là đặc trưng của Oppo, từ thiết kế Parallel Animation trên ColorOS15, Seamless Animation trên ColorOS16 và thế mạnh này tiếp tục khẳng định qua ColorOS 17.

Hệ điều hành ColorOS 17 đánh dấu bước nâng cấp toàn diện về trải nghiệm phần mềm, kết hợp khả năng vận hành mượt mà với những tính năng AI thông minh được tích hợp sâu ở cấp hệ thống. Theo nhận định của chuyên gia công nghệ trên Tech Advisor, ColorOS 17 là một trong những giao diện Android tốt hàng đầu trên thị trường hiện nay, mang đến “giao diện đẹp mắt, tốc độ phản hồi nhanh và tích hợp nhiều tính năng người dùng cần có”.

Điểm nhấn trên ColorOS 17 là ngôn ngữ thiết kế Living Flow, được xây dựng trên ba nền tảng: Luminous Effect (Hiệu ứng ánh sáng), Fluid Motion (Chuyển động mượt mà) và Flexible Feedback (Phản hồi linh hoạt). Trong đó, Luminous Effect tạo chiều sâu thị giác bằng các lớp hiệu ứng mềm mại và độ trong suốt cao, đồng thời dùng ánh sáng để làm nổi bật từng thao tác chạm. Fluid Motion giúp các thành phần giao diện chuyển động tự nhiên, liền mạch; còn Flexible Feedback mang đến phản hồi nhanh và chân thực hơn. Thiết kế mới này tạo cảm giác tương tác tức thì và sống động, thay vì phản hồi máy móc đơn thuần.

Hệ điều hành ColorOS 17 đánh dấu bước nâng cấp toàn diện của Oppo.

Để duy trì trải nghiệm nhất quán trên toàn hệ thống, ColorOS 17 giới thiệu kiến trúc Unified Rendering Architecture dựa trên Luminous Rendering Engine cải tiến. Bằng cách hợp nhất quy trình kết xuất vốn tách biệt trước đây, kiến trúc mới này giúp giảm thao tác dư thừa. Từ đó, thiết bị giảm tải kết xuất đến 30% và tiết kiệm đến 25% bộ nhớ RAM dùng để kết xuất so với thế hệ trước, đảm bảo máy chạy mượt kể cả khi xử lý tác vụ nặng.

Ở khía cạnh hiệu năng, thuật toán Laminar Flow được phát triển dựa trên kiến trúc Adaptive Scheduling Architecture. Với cơ chế học hỏi thói quen sử dụng và tự động điều chỉnh hiệu năng cũng như bộ nhớ phù hợp, kiến trúc này cải thiện 55% độ ổn định khi khởi chạy ứng dụng, tăng 50% tốc độ tải hình thu nhỏ trong thư viện ảnh. Số lượng ứng dụng có thể duy trì chạy nền tăng 25%, giúp việc chuyển đổi giữa các ứng dụng mượt mà hơn.

Hiệu năng khủng trên Oppo Find X10 giúp người dùng thoải mái sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Sức mạnh hiệu năng của ColorOS 17 còn được cộng hưởng khi sản phẩm trang bị vi xử lý Dimensity 9600 M trên bản Find X10 và Dimensity 9600 Pro trên Find X10 Pro Max. Cấu hình này đáp ứng tốt nhiều tác vụ thường ngày - từ chỉnh sửa ảnh, thao tác đa nhiệm đến chơi game có đồ họa cao.

Bên cạnh đó, Oppo cũng chú trọng khả năng duy trì độ mượt theo thời gian. Trong bài kiểm tra mô phỏng quá trình sử dụng suốt 6 năm, ColorOS 17 vẫn giữ hơn 90% độ mượt ban đầu, ngay cả khi bộ nhớ sử dụng đến 90% dung lượng. Đây là yếu tố đáng quan tâm với người có thói quen lưu trữ nhiều hình ảnh, video, tài liệu và mong muốn tìm smartphone dùng lâu dài.

Sự phát triển trí tuệ nhân tạo đưa ngành công nghệ di động sang chương mới khi các hãng bước vào cuộc đua tích hợp sâu tính năng AI vào smartphone. Theo nghiên cứu của IDC, số lượng điện thoại thông minh tích hợp AI trên toàn cầu dự báo đạt 912 triệu thiết bị vào năm 2028, tương ứng với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 78,4% vào giai đoạn 2023-2028.

Trong cuộc đua này, Oppo tạo dấu ấn riêng khi không phát triển AI như những công cụ riêng lẻ, mà hướng đến tích hợp sâu ở cấp độ hệ thống, có khả năng phân tích và giúp người dùng giải quyết tác vụ phức tạp hơn. Điều này thể hiện rõ trong cách phát triển hệ sinh thái AI Agent trên ColorOS 17.

Hệ sinh thái AI Agent trên ColorOS 17 giúp người dùng dễ dàng giải quyết những tác vụ quan trọng.

Một trong những tính năng nổi bật trên hệ điều hành này là AI Photo Agent - được xem là “trợ lý chỉnh hình ảnh” chuyên nghiệp đầu tiên trong ngành. Với nhiều người, việc chỉnh sửa ảnh đôi khi mất thời gian và tốn chi phí, bởi không phải ai cũng có kiến thức chuyên sâu về cách cân chỉnh bố cục và ánh sáng, giảm độ nhiễu hay xóa vật thể thừa.

Tính năng AI Photo Agent giải quyết tốt vấn đề này. Thao tác sử dụng AI Photo Agent khá đơn giản khi người dùng chỉ cần chọn ảnh, đưa ra câu lệnh, sau đó để AI xử lý và nhận kết quả. Ví dụ, người dùng có thể yêu cầu AI Photo Agent điều chỉnh tone màu và ánh sáng, xóa vật thể thừa hay đổi trang phục sang màu sắc khác. Điểm đặc biệt là bức ảnh được xử lý chân thật và chi tiết, không bị tình trạng AI tự vẽ hay bóp méo mặt như một số công cụ thông thường.

Nếu người dùng chưa biết chỉnh điểm nào cho đẹp, AI Photo Agent có thể tự phân tích và đưa ra gợi ý thực tế như “ánh sáng studio”, “cà mịn da”, “đổ flash”, “chỉnh sửa tự nhiên”… giúp quá trình hậu kỳ trở nên đơn giản hơn. Trường hợp đã có sẵn ảnh mẫu, bạn có thể sử dụng Style Match giúp phân tích bảng màu, tone và cảm xúc từ ảnh tham chiếu, sau đó áp dụng lên hình cần chỉnh.

“Trợ lý hình ảnh” AI Photo Agent giúp chỉnh sửa ảnh chỉ bằng 1 câu lệnh.

Nếu AI Photo Agent giải quyết tốt vấn đề chỉnh sửa cho tín đồ nhiếp ảnh, thì tính năng AI Mind Space và AI Mind Pilot rất đáng quan tâm với những ai mong muốn cải tiến chất lượng công việc và cuộc sống.

AI Mind Space được ví như “bộ não thứ hai” khi dễ dàng lưu và sắp xếp thông tin trực quan. Người dùng chỉ cần bấm nút Snap Key ở cạnh màn hình để lưu thông tin, sau đó AI Mind Space sẽ phân tích và sắp xếp thành bộ sưu tập hay nội dung có ý nghĩa. Công cụ này hỗ trợ lưu tài liệu dưới nhiều định dạng, liên kết website hay ảnh chụp màn hình.

Đơn cử như trước chuyến đi chơi, tín đồ du lịch có thể lưu hàng chục ảnh màn hình hay video chia sẻ địa điểm, chỗ check-in hay quán ăn. Thay vì lục lại tất cả thông tin, người dùng có thể lưu trên AI Mind Space, sau đó nhờ Memory Collections lên kế hoạch cho chuyến đi dựa trên những gì đã lưu trữ, thay vì gợi ý ngẫu nhiên.

AI Mind Space dễ dàng lưu và sắp xếp hình ảnh thành bộ sưu tập có ý nghĩa.

Trong khi đó, tính năng AI Mind Pilot cũng có nâng cấp nổi bật khi giới thiệu Agent Mode (chế độ tác nhân mới) giúp trực tiếp xử lý ảnh và tập tin lưu trữ trên thiết bị, tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn và phối hợp nhiều bước để hoàn thành tác vụ phức tạp. Thông qua sự hợp tác giữa Oppo và Manus, tính năng này kết hợp khả năng thực hiện tác vụ chủ động của AI Agent từ Manus với nền tảng tích hợp sâu vào hệ điều hành ColorOS 17.

Cách dùng khá dễ dàng khi bạn chỉ cần truy cập vào AI Mind Pilot, sau đó đưa ra câu lệnh cho AI xử lý. Tính năng này rất tiện ích trong cuộc sống, điển hình sinh viên và dân văn phòng có thể nhờ AI Mind Pilot tạo bài thuyết trình, đề thi hay bộ tài liệu học tập từ thông tin đã lưu. Với người hay chụp ảnh, công cụ có thể tự động lọc hình và chọn ra khoảnh khắc đẹp trong album ảnh lộn xộn.

AI Mind Pilot là “trợ thủ” đắc lực trong công việc và cuộc sống của nhiều người dùng.

Bên cạnh các tính năng AI, máy còn được trang bị O+ Connect giúp kết nối và chia sẻ dữ liệu liền mạch giữa hệ điều hành ColorOS với nhóm người dùng iOS/macOS. Ứng dụng sẽ cho phép truyền tệp thông tin giữa Oppo và thiết bị khác nhanh chóng, điều khiển thiết bị và quản lý từ xa thông qua O+ Connect.

Tại thị trường Việt Nam, Oppo Find X10 series chính thức mở bán với nhiều phiên bản. Mức giá từ 34,99 triệu đồng cho bản Find X10 và từ 49,99 triệu đồng cho bản Find X10 Pro Max. Với độ mượt trên hệ điều hành ColorOS 17 cùng hệ sinh thái AI toàn diện, dòng flagship cao cấp của Oppo được dự đoán “cháy hàng”, đặc biệt khi nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng cao.