Bộ Chính trị yêu cầu bảo đảm chủ quyền dữ liệu, tránh phụ thuộc hạ tầng nước ngoài, đồng thời phát triển hệ thống dữ liệu thống nhất, an toàn.

Dữ liệu cốt lõi, quan trọng phải được lưu trữ, xử lý tại Việt Nam, trên hạ tầng do Việt Nam làm chủ. Ảnh: Nikkei.

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 129-KL/TW ngày 25/11 về định hướng phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành.

Kết luận yêu cầu dữ liệu cốt lõi, quan trọng phải được lưu trữ, xử lý tại Việt Nam, trên hạ tầng do Việt Nam làm chủ.

Đồng thời, việc phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia phải bảo đảm chủ quyền dữ liệu, an ninh mạng, quyền riêng tư và tránh phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ, hạ tầng dữ liệu do nước ngoài kiểm soát.

Không để phụ thuộc vào hạ tầng dữ liệu nước ngoài

Kết luận nêu rõ cơ sở dữ liệu quốc gia phải được phát triển theo hướng chuẩn hóa, quản trị tập trung, thống nhất và liên thông, đồng thời bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và quyền riêng tư của người dân.

Bộ Chính trị yêu cầu không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp hoặc cát cứ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. Việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phải đúng mục đích, đáp ứng yêu cầu đặt ra và tuân thủ pháp luật.

Đáng chú ý, quá trình phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia phải tránh phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ và hạ tầng dữ liệu do nước ngoài kiểm soát.

Để thực hiện yêu cầu này, Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ hoàn thiện hạ tầng dữ liệu theo các quy chuẩn kỹ thuật thống nhất, bảo đảm liên thông và đồng bộ với kiến trúc Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Cùng với đó là việc triển khai nền tảng chia sẻ, lưu thông dữ liệu quốc gia thống nhất và thiết lập cơ chế để các cơ quan nhà nước sử dụng hạ tầng dữ liệu, hạ tầng tính toán, nền tảng dùng chung thông qua Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Hoàn thiện hạ tầng dữ liệu theo các quy chuẩn kỹ thuật thống nhất, bảo đảm liên thông và đồng bộ với kiến trúc Trung tâm dữ liệu quốc gia. Ảnh: Lê Duy.

Bảo đảm an toàn dữ liệu cũng là nhiệm vụ trọng tâm. Kết luận yêu cầu phát triển hạ tầng bảo mật có khả năng chống chịu rủi ro cao, xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra độc lập và ứng dụng AI để bảo vệ hạ tầng dữ liệu quốc gia.

Song song với yêu cầu làm chủ công nghệ trong nước, Bộ Chính trị chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế về nghiên cứu, ứng dụng, khai thác dữ liệu và chuyển giao công nghệ.

Việt Nam cũng hướng tới thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu đặt trung tâm dữ liệu khu vực tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật và bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia.

Đối với hoạt động chuyển và xử lý dữ liệu xuyên biên giới, Kết luận yêu cầu thực thi hiệu quả các quy định liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và quyền riêng tư.

Phát triển hạ tầng AI, hướng tới trung tâm dữ liệu ASEAN

Bên cạnh bảo đảm chủ quyền dữ liệu, Kết luận số 129-KL/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành mô hình quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu, phát triển hệ sinh thái, kinh tế, công nghiệp và thị trường dữ liệu.

Việt Nam phấn đấu trở thành trung tâm dữ liệu của ASEAN vào năm 2030. Đến năm 2045, mục tiêu là trở thành quốc gia có năng lực quản trị, kết nối, khai thác và bảo vệ dữ liệu hàng đầu khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Bộ Chính trị yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng tính toán hiệu năng cao, hạ tầng AI quốc gia và các kho dữ liệu phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai những hệ thống trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Kết luận đề ra nhiệm vụ thúc đẩy khởi nghiệp dữ liệu, phát triển sản phẩm, dịch vụ và hình thành doanh nghiệp công nghệ dữ liệu chiến lược có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Việc phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, dịch vụ dữ liệu quốc gia, khu công nghiệp dữ liệu và huy động dữ liệu ngoài khu vực công cũng nằm trong các giải pháp được Bộ Chính trị xác định.

Bộ Chính trị định hướng phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, dịch vụ và công nghiệp dữ liệu, đồng thời thúc đẩy khai thác nguồn dữ liệu ngoài khu vực công. Ảnh: Viettel.

Về thể chế, Kết luận yêu cầu nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Dữ liệu cùng các văn bản liên quan, đồng thời nghiên cứu, tham mưu xây dựng Luật Kinh tế dữ liệu. Các quy định về tài sản dữ liệu, kinh tế dữ liệu, an ninh và chủ quyền dữ liệu quốc gia cũng cần tiếp tục được hoàn thiện.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu có cơ chế thu hút chuyên gia dữ liệu trong và ngoài nước, đẩy mạnh hợp tác công tư trong đào tạo chuyên sâu về dữ liệu và AI, hướng tới phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Về tổ chức thực hiện, Đảng ủy Chính phủ được giao lãnh đạo, chỉ đạo ban hành chương trình hành động và bố trí nguồn lực. Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Kết luận, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị và Ban Bí thư về kết quả thực hiện.