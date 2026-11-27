Viettel đã phủ sóng di động tới 99,7% dân số, nhưng vẫn còn những nơi khó kết nối. Internet vệ tinh Starlink mở thêm lựa chọn với chi phí không nhỏ.

Viettel Telecom cung cấp Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam từ ngày 26/11. Ảnh minh họa: MobileMustHave.

Dù hạ tầng viễn thông Việt Nam đã được mở rộng đáng kể, việc duy trì kết nối tại những khu vực khó tiếp cận vẫn là thách thức.

Trong hội nghị tổng kết chương trình phủ sóng di động do Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 20/11, Viettel cho biết mạng di động đã phủ sóng tới 99,7% dân số. Riêng năm 2026, doanh nghiệp triển khai thêm 1.337 trạm phát sóng, đưa kết nối di động tốc độ cao đến khoảng 130.000 người tại các khu vực khó khăn.

Để mở rộng vùng phủ, Viettel xây dựng khoảng 3.800 km cáp quang, sử dụng 170 tuyến truyền dẫn viba và kết nối vệ tinh tầm thấp tại một số điểm biệt lập. Những nơi chưa có điện lưới còn cần phương án cấp nguồn riêng, trong đó có năng lượng mặt trời.

Các con số cho thấy đưa Internet đến vùng xa không đơn thuần là xây thêm trạm phát sóng. Một trạm 4G/5G còn cần nguồn điện và đường truyền kết nối về hệ thống mạng. Tại nơi địa hình chia cắt hoặc thưa dân, chi phí xây dựng và vận hành có thể tăng đáng kể.

Khi mạng di động phủ gần hết dân số

Để mở rộng vùng phủ, Viettel xây dựng khoảng 3.800 km cáp quang, sử dụng 170 tuyến truyền dẫn viba và kết nối vệ tinh tầm thấp tại một số điểm biệt lập. Những nơi chưa có điện lưới còn cần phương án cấp nguồn riêng, trong đó có năng lượng mặt trời.

Các con số cho thấy đưa Internet đến vùng xa không đơn thuần là xây thêm trạm phát sóng. Một trạm 4G/5G còn cần nguồn điện và đường truyền kết nối về hệ thống mạng. Tại nơi địa hình chia cắt hoặc thưa dân, chi phí xây dựng và vận hành có thể tăng đáng kể.

Đặc biệt, độ phủ dân số không đồng nghĩa với độ phủ địa lý. Dù phần lớn người dân đã được tiếp cận mạng di động, một số địa điểm du lịch, khu vực miền núi hay hải đảo vẫn có thể thiếu kết nối ổn định.

Viettel lắp đặt trạm phát, nỗ lực xóa lõm sóng tại vùng sâu vùng xa của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Đinh Hà.

Viettel Telecom công bố việc cung cấp Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam từ ngày 26/11, mở thêm phương án kết nối bên cạnh cáp quang và mạng 4G/5G.

Internet vệ tinh mở thêm phương án giải quyết bài toán phủ sóng. Thay vì kéo cáp quang đến nơi sử dụng, thiết bị Starlink liên lạc với các vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) để truy cập Internet. Khoảng cách gần Trái Đất hơn so với vệ tinh địa tĩnh giúp rút ngắn thời gian truyền tín hiệu, qua đó giảm độ trễ.

Ở góc độ hạ tầng, cáp quang đảm nhiệm truyền dẫn dữ liệu dung lượng lớn, mạng 4G/5G cung cấp kết nối cho các thiết bị di động, còn Internet vệ tinh bổ sung đường truyền tại những nơi khó triển khai hạ tầng mặt đất.

Về mặt kỹ thuật, kết nối vệ tinh còn có thể phục vụ trạm phát sóng di động. Khi đó, điện thoại vẫn kết nối với trạm 4G/5G, còn dữ liệu từ trạm được truyền qua vệ tinh đến hệ thống mạng.

Với những khu vực chưa có Internet ổn định, Starlink mở thêm lựa chọn cho người dân và cơ sở kinh doanh. Các khu nghỉ dưỡng vùng núi, trang trại hoặc công trường xa khu dân cư có thể sử dụng đường truyền vệ tinh, sau đó chia sẻ qua Wi-Fi cho nhiều thiết bị.

Starlink nhanh đến đâu, có đáng bỏ tiền?

Theo Viettel, Starlink có thể đạt tốc độ tải xuống trên 400 Mbps, với độ trễ khoảng 20-50 ms trong điều kiện phù hợp.

Trong khi đó, tài liệu kỹ thuật quốc tế của Starlink đưa ra dải tốc độ tải xuống thường gặp từ 25-220 Mbps, tải lên 5-20 Mbps và độ trễ trên đất liền khoảng 25-60 ms, tùy khu vực và điều kiện sử dụng.

Để đối chiếu, Viettel từng giới thiệu các gói cáp quang có tốc độ từ 300 Mbps đến 1 Gbps. Tuy nhiên, đây là thông số công bố, không phải kết quả đo trong cùng điều kiện.

Khác biệt lớn hơn nằm ở khả năng triển khai. Trong khi cáp quang cần tuyến truyền dẫn, còn 4G/5G phụ thuộc vào vùng phủ sóng, Starlink có thể cung cấp kết nối tại những địa điểm mới nếu có thiết bị, nguồn điện và tầm nhìn thông thoáng lên bầu trời.

Tuy nhiên, vật cản và thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng đến chất lượng đường truyền. Việc mang thiết bị tới nhiều nơi hoặc sử dụng khi đang di chuyển cũng phụ thuộc vào dòng sản phẩm và gói cước.

Chi phí cũng sẽ là rào cản đáng kể. Theo mức giá Viettel công bố ngày 26/11, thiết bị Starlink được ưu đãi từ 9,3 triệu đồng, còn cước thuê bao khởi điểm từ 1,59 triệu đồng/tháng. Tổng chi phí thiết bị và dịch vụ trong năm đầu ở mức khởi điểm khoảng 28,38 triệu đồng, chưa tính các khoản phát sinh.

Theo mức giá Viettel công bố ngày 26/11, thiết bị Starlink được ưu đãi từ 9,3 triệu đồng, còn cước thuê bao khởi điểm từ 1,59 triệu đồng/tháng. Ảnh: Viettel Telecom.

Trong khi đó, Viettel từng giới thiệu gói cáp quang 300 Mbps từ 180.000 đồng/tháng tại những khu vực áp dụng. Xét riêng tiền thuê bao khởi điểm, Starlink cao khoảng 8,8 lần.

Dù vậy, hai dịch vụ có điều kiện cung cấp khác nhau. Tại nơi đã có cáp quang, chi phí thuê bao tương đối thấp. Ngược lại, kéo đường truyền mới đến một địa điểm biệt lập có thể đòi hỏi khoản đầu tư lớn cho xây dựng và vận hành.

Vì vậy, Starlink phù hợp hơn với những địa điểm thiếu hạ tầng, cơ sở lưu trú vùng xa hoặc nhóm người cần sử dụng chung một đường truyền.

Với người thường xuyên du lịch, cắm trại hay làm việc từ xa, Internet vệ tinh cũng mở thêm phương án duy trì kết nối. Khả năng sử dụng linh hoạt tại nhiều địa điểm còn phụ thuộc vào chính sách từng gói cước.

Ngoài nhu cầu thường ngày, Internet vệ tinh có thể làm đường truyền dự phòng khi thiên tai gây gián đoạn mạng mặt đất, với điều kiện thiết bị và nguồn điện vẫn hoạt động.

Viettel Telecom hiện bán lại dịch vụ của Starlink Services Việt Nam, đồng thời phân phối thiết bị và hỗ trợ khách hàng trong nước. Hoạt động này bổ sung một kênh tiếp cận Internet vệ tinh bên cạnh cáp quang và mạng di động hiện có.