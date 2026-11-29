Apple đang thay đổi cách giải quyết sự cố nứt màn hình trên iPhone Duo, khiến việc đổi máy mới không còn là phương án ưu tiên đối với những thiết bị gặp lỗi.

Người dùng iPhone Duo không được nhận máy mới khi màn hình bị lỗi. Ảnh: MacRumors.

Theo MacRumors, các cửa hàng Apple Store và trung tâm dịch vụ ủy quyền hiện có thể đặt mua linh kiện thay thế dành cho iPhone Duo. Nhà sản xuất iPhone yêu cầu kỹ thuật viên ưu tiên khắc phục hư hỏng trước khi cân nhắc đổi máy mới cho người dùng.

Một số khách hàng trên Reddit và diễn đàn MacRumors cũng xác nhận sự thay đổi này sau khi mang thiết bị đến bảo hành.

Quá trình sửa chữa dường như bao gồm việc thay thế màn hình bên trong, cụm linh kiện tích hợp bản lề và cả 2 viên pin. Apple cũng đã đăng tải tài liệu hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến các bộ phận này trên trang hỗ trợ chính thức.

Đối với khách hàng đăng ký AppleCare+, phương án đổi toàn bộ thiết bị vẫn có thể thực hiện thông qua dịch vụ Express Replacement Service.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người dùng, họ có thể phải trả khoản phí 99 USD tại Mỹ nếu sử dụng dịch vụ này. Đây là mức áp dụng tương tự với trường hợp hư hỏng do rơi vỡ.

Việc chuyển từ đổi máy sang sửa chữa vốn là quy trình thông thường của Apple khi linh kiện thay thế đã sẵn sàng. Tuy nhiên, trường hợp iPhone Duo gây chú ý vì công ty từng công khai hướng dẫn khách hàng liên hệ để nhận thiết bị thay thế.

Trước đó, chỉ ít ngày sau khi mẫu iPhone gập đầu tiên đến tay khách hàng hồi tháng 10, nhiều phản ánh về tình trạng màn hình tự nứt đã xuất hiện trên mạng xã hội. Các vết nứt thường nằm gần đường gập, khiến màn hình xuất hiện sọc hoặc hư hỏng một phần. Một số chủ sở hữu cho biết họ cảm nhận bản lề bị kẹt và nghe tiếng động bất thường trước khi sự cố xảy ra.

Nhóm chuyên gia tại iFixit từng tháo rời iPhone Duo và nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến cơ cấu bản lề. Dù vậy, Apple chưa công bố kết luận kỹ thuật chính thức.

Phương án sửa chữa mới cũng gây tranh luận trong cộng đồng người dùng. Một số khách hàng cho rằng thiết bị mới mua gặp lỗi sản xuất nên được đổi máy mới, thay vì phải trải qua quá trình tháo lắp nhiều linh kiện.

Hiện Apple chưa công bố chương trình thu hồi iPhone Duo. Tổng số thiết bị gặp lỗi và thời gian sửa chữa trung bình cũng chưa được tiết lộ.