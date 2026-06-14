Vụ con gái David Beckham tìm anh trai để hàn gắn chỉ là dàn dựng?

Theo các nguồn tin, Harper Beckham ghé thăm biệt thự của anh trai ở Los Angeles để hàn gắn tình cảm nhưng phải ra về vì không có ai đón tiếp.

Theo Page Six, con trai cả của David Beckham vừa gây chú ý khi đăng tải đoạn Instagram Story ghi lại cảnh mình chạy bộ tại New York, qua đó chứng minh anh không có mặt ở nhà trong thời điểm em gái ghé thăm.

Phía Brooklyn, Nicola cho rằng vụ em gái đột ngột ghé thăm thực chất chỉ là dàn dựng. Ảnh: CA Post.

Trước đó, hôm 12/6 (giờ Mỹ), ngay sau khi tham dự lễ vinh danh cha được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, Harper tới nhà riêng của anh trai tại Beverly Hills, California. Cô bé bước xuống từ một chiếc SUV rồi tiến đến ngôi nhà. Một nguồn tin xác nhận với Page Six rằng Harper đến mà không báo trước, rồi lại rời đi chỉ vài giây sau đó vì cả Brooklyn lẫn vợ anh, Nicola Peltz, đều không có mặt ở nhà.

Tuy nhiên, phía Brooklyn cho rằng vụ em gái ghé thăm nhà riêng để hàn gắn tình cảm thực chất là cố tình dàn dựng, nhằm phục vụ mục đích truyền thông. Bằng chứng là nhiều nhiếp ảnh gia đã có mặt sẵn tại nơi ở của Brooklyn, ngay tại thời điểm mà Harper ghé thăm.

"Việc các nhiếp ảnh gia đã có mặt sẵn tại hiện trường đã nói lên tất cả. Đây chỉ là một màn dàn dựng dành cho máy ảnh", đại diện của Brooklyn và Nicola lên tiếng.

Hiện tại, phía David Beckham cùng vợ chưa đưa ra phản hồi trước bình luận này.

Các thành viên gia đình đều có mặt trong lễ gắn sao David Beckham trên đại lộ danh vọng, ngoại trừ vợ chồng Brooklyn. Ảnh: REUTERS.

Trước đó, hôm 12/6, vợ chồng cựu danh thủ Anh cùng con gái Harper và hai con trai Romeo, Cruz, xuất hiện tại buổi lễ gắn sao trên đại lộ danh vọng. Tại đây, David có bài phát biểu xúc động tri ân gia đình.

“Trên hết, tôi muốn cảm ơn gia đình tuyệt vời của mình. Bố mẹ tôi và các chị em gái tôi, những người luôn ủng hộ ước mơ của tôi. Victoria, người vợ tuyệt vời đã sát cánh bên tôi gần 30 năm. Nếu không có cô ấy, mọi thứ sẽ không thể trở thành hiện thực hoặc đáng trân trọng như hôm nay. Và những đứa con xinh đẹp của tôi, lý do khiến tôi thức dậy mỗi sáng”, ngôi sao bóng đá Anh chia sẻ.