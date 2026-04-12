Vụ cháy nhà trọ ở TP.HCM: Tình hình sức khỏe bé 13 tháng tuổi

Vụ hỏa hoạn rạng sáng 12/4 tại dãy trọ ở TP.HCM khiến nhiều người tháo chạy, một bé 13 tháng tuổi bị ngạt khói được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, đang cấp cứu cho một bệnh nhi. Ảnh minh họa: Bích Huệ.

Rạng sáng 12/4, người dân sống gần dãy trọ trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp) bất ngờ nghe tiếng hô hoán, kêu cứu vang lên. Khi chạy ra kiểm tra, nhiều người phát hiện khói lửa đã bùng phát dữ dội từ khu nhà trọ.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương hướng dẫn người dân thoát ra ngoài an toàn, đồng thời đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Trong số các nạn nhân có một bé 13 tháng tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhi, trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết hiện sức khỏe bé đã tạm ổn định.

Theo bác sĩ Phương, khi được đưa vào khoa Cấp cứu, bé trong tình trạng suy hô hấp, ngạt khói nhưng vẫn tỉnh táo. Không ghi nhận bỏng ngoài da đáng kể. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành cho bé thở oxy liều cao và theo dõi sát. Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhi vẫn tỉnh, có phản ứng khóc quấy, chức năng hô hấp đã cải thiện so với ban đầu.

Nếu diễn tiến tiếp tục thuận lợi, bé sẽ được duy trì thở oxy trước khi chuyển sang các hướng xử trí tiếp theo. Tuy nhiên, bác sĩ cũng lưu ý rằng các trường hợp ngạt khói luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như phù não, suy hô hấp, đặc biệt là tổn thương bỏng đường hô hấp.

Trong trường hợp tình trạng xấu đi, bệnh nhi có thể phải đặt nội khí quản và hỗ trợ thở máy. Riêng với trường hợp này, mức độ ngạt khói được đánh giá không nhiều, tri giác ổn định nên diễn tiến lâm sàng hiện ở mức khá nhẹ.

Về thời gian điều trị, bác sĩ Phương cho biết chưa thể đưa ra dự đoán cụ thể do còn phụ thuộc vào diễn tiến và mức độ tổn thương, đặc biệt là ảnh hưởng đến não. Nếu không xuất hiện biến chứng, thời gian nằm viện có thể kéo dài khoảng 5-7 ngày. Ngược lại, bệnh nhi có thể phải thở máy và điều trị lâu hơn.

Theo bác sĩ Phương, tiên lượng trước mắt dù khả quan vẫn cần tiếp tục theo dõi bệnh nhi chặt chẽ trong những ngày tới để có thể đưa ra đánh giá chính xác hơn.