4 loại rau đang vào mùa giúp thanh nhiệt bổ gan, bán đầy ngoài chợ

Không chỉ giúp giải nhiệt trong ngày hè, những loại rau này còn hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên thức khuya hoặc ăn uống thiếu cân đối.

Rau muống không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có hương vị thơm ngon, độc đáo. Ảnh: Shutterstock.

Mỗi khi mùa hè đến, nhiều người thường cảm thấy cơ thể uể oải, thiếu sức sống. Nhiệt độ ngày càng tăng cao và kéo dài khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi, cảm giác thèm ăn giảm sút. Ăn gì cũng thấy nhạt miệng, chỉ cần món ăn hơi nhiều dầu mỡ là đã dễ buồn nôn, cả người luôn trong trạng thái mệt mỏi, lờ đờ.

Vào thời điểm này, người lớn tuổi thường nhắc rằng: "Mùa hè không biết bồi bổ, cả năm dễ suy nhược". Tuy nhiên, "bồi bổ" ở đây không phải là ăn thật nhiều thịt cá hay các món bổ dưỡng đắt tiền, mà là "bổ thanh nhẹ" - ưu tiên các loại rau củ theo mùa, ăn uống thuận theo tự nhiên.

Dưới đây là 4 loại rau đang vào mùa, giá rẻ, tươi ngon và rất giàu dinh dưỡng. Chúng không chỉ giúp thanh nhiệt, giải độc mà còn hỗ trợ gan, hệ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng, theo Tencent News.

Mướp đắng là một trong những loại rau củ mùa hè rất tốt cho những người dễ gặp tình trạng nóng trong. Ảnh: QQ.

Khổ qua - Càng đắng càng giúp cơ thể "hạ nhiệt"

Nhiều người trẻ không thích ăn khổ qua (mướp đắng) vì vị đắng. Tuy nhiên, dân gian có câu: "Ăn vị đắng vào mùa hè còn quý hơn thuốc bổ".

Các hợp chất như charantin và các chất tạo vị đắng trong khổ qua được cho là có tác dụng giúp cơ thể giải nhiệt. Vào mùa hè, nhiều người dễ gặp tình trạng nóng trong, bứt rứt, mất ngủ hoặc nhiệt miệng. Một lượng khổ qua vừa phải trong bữa ăn có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Món ăn gợi ý: Khổ qua xào trứng

Khổ qua thái lát mỏng, bóp nhẹ với một ít muối để tiết bớt vị đắng

Vắt ráo nước khổ qua rồi trộn cùng trứng đánh tan và đem xào.

Vị béo thơm, mềm mịn của trứng sẽ giúp làm dịu bớt vị đắng của khổ qua, ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể ăn được vài miếng.

Lưu ý nhỏ: Khổ qua có tính mát (hơi lạnh), vì vậy những người có hệ tiêu hóa kém, thường xuyên lạnh bụng hoặc dễ bị tiêu chảy không nên ăn khi bụng đói. Khi chế biến, có thể cho thêm 1-2 lát gừng vào món ăn để cân bằng tính hàn của khổ qua, giúp giảm kích ứng đối với dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Bí đao - Loại rau dân dã giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn trong ngày hè

Vào mùa hè, độ ẩm trong không khí thường tăng cao, khiến nhiều người thức dậy dễ bị mặt hơi sưng, chân nặng nề hoặc phù nhẹ, lưỡi có lớp rêu dày và nhờn, đó có thể là dấu hiệu cơ thể đang khó đào thải lượng nước dư thừa.

Ngoài hàm lượng nước cao và ít calo, bí đao còn chứa axit propanedioic (axit malonic) - hợp chất được cho là có khả năng hạn chế quá trình chuyển hóa đường thành chất béo. Vì vậy, bí đao không chỉ giúp cơ thể thanh mát mà còn là lựa chọn được nhiều người áp dụng trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng hoặc giảm mỡ.

Đặc biệt, vỏ bí đao có tác dụng hỗ trợ lợi tiểu, giúp cơ thể đào thải lượng nước dư thừa, thậm chí được cho là hiệu quả hơn phần thịt quả. Vì vậy khi sơ chế, không nên gọt vỏ quá kỹ rồi bỏ đi hoàn toàn.

Cách ăn gợi ý: Canh sườn bí đao nấu ý dĩ (hạt bo bo)

Bí đao rửa sạch, giữ lại vỏ rồi cắt thành từng miếng vừa ăn.

Hạt ý dĩ ngâm nước khoảng 2 giờ trước khi nấu để nhanh mềm.

Sườn heo chần qua rồi cho vào nồi hầm chung với các nguyên liệu đến khi chín mềm.

Món canh có vị thanh ngọt tự nhiên, ít dầu mỡ nhưng rất dễ ăn.

Lưu ý nhỏ:

Bí đao có tính mát, vì vậy khi nấu canh hoặc hầm có thể cho thêm vài lát gừng hoặc vài quả táo đỏ (táo tàu) để cân bằng tính hàn, giúp món ăn hài hòa hơn và phù hợp với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Rau dền còn chứa lượng canxi khá dồi dào, dễ hấp thụ, đặc biệt có lợi cho người già và trẻ em. Ảnh: Aboluowang.

Rau dền - Loại rau mùa hè giàu dưỡng chất

Rau dền có 2 loại xanh và đỏ, đều mềm và ngon nhất vào mùa hè. Theo quan niệm y học cổ truyền, rau dền còn được nhiều người gọi là "rau trường thọ" với khả năng bổ huyết cho gan, hỗ trợ thanh nhiệt và làm dịu tình trạng nóng trong.

Vào mùa hè, những người thường xuyên thức khuya, uống nhiều rượu bia hoặc dễ cáu gắt có thể gặp tình trạng cơ thể nóng bức, khó chịu. Khi đó, bổ sung rau dền vào bữa ăn là cách giúp cơ thể thanh mát và dễ chịu hơn. Ngoài ra, rau dền còn chứa lượng canxi khá dồi dào, dễ hấp thụ, đặc biệt có lợi cho người già và trẻ em.

Món ăn gợi ý: Rau dền xào tỏi

Tỏi đập dập rồi phi thơm với một ít dầu ăn.

Khi tỏi dậy mùi, cho rau dền đã rửa sạch vào chảo, đảo nhanh trên lửa lớn đến khi rau vừa chín tới thì tắt bếp.

Lưu ý không nên đậy vung hoặc nấu quá lâu vì rau sẽ mềm nhũn, mất độ ngon và màu sắc hấp dẫn.

Lưu ý nhỏ: Rau dền chứa axit oxalic, nên chần nhanh trước khi chế biến để giúp rau mềm hơn.

Rau muống - Món ăn thanh lọc đường ruột mùa hè

Rau muống là một trong những loại rau phổ biến nhất vào mùa hè. Loại rau này giàu chất xơ, giúp hỗ trợ hoạt động của đường ruột. Bên cạnh đó, rau muống còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Do rau muống thường được trồng ở vùng nước ngập, bùn lầy, đây là môi trường lý tưởng cho các loại ký sinh trùng, trứng giun sán và đỉa bám vào. Vì vậy, khâu sơ chế cần được thực hiện kỹ lưỡng: Trước khi chế biến, cần nhặt sạch, rửa kỹ từng ngọn dưới vòi nước chảy ít nhất 3-4 lần để loại bỏ hoàn toàn bùn đất và ký sinh trùng ngụ ngụ bên trong thân rỗng của rau.

Món ăn gợi ý: Rau muống xào tỏi

Làm nóng chảo với một ít dầu ăn, phi thơm tỏi băm và vài lát ớt khô.

Khi tỏi dậy mùi, cho rau muống đã sơ chế sạch vào xào nhanh trên lửa lớn.

Nêm một ít muối và chút dầu hào để tăng hương vị.

Toàn bộ quá trình chế biến chỉ nên kéo dài khoảng 1-2 phút để rau giữ được màu xanh đẹp mắt và độ giòn tự nhiên.

Lưu ý nhỏ: Rau muống rất dễ bị oxy hóa và đen, vì vậy, nên xào rau muống trên lửa lớn và ăn ngay sau khi còn nóng.