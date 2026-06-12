Người phụ nữ mang con rắn đến bệnh viện khiến bác sĩ ngỡ ngàng

Sau khi bị rắn cắn vào tay, người phụ nữ ở Trung Quốc đã mang theo con rắn đến bệnh viện để bác sĩ nhận diện. Hành động này giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán và điều trị.

Người phụ nữ mang xác con rắn đến bệnh viện để bác sĩ dễ nhận diện.

Theo Red Star News, khoảng 9h sáng, bà Hà (64 tuổi), sống tại thị trấn Ngọa Long, huyện Tử Đồng, thành phố Miên Dương, đang hái rau trong vườn nhà thì bất ngờ bị một con rắn cắn vào ngón tay phải. "Tôi chỉ cảm thấy có thứ gì đó cắn vào tay nên lập tức hất ra. Nhìn kỹ mới phát hiện đó là một con rắn", bà kể.

Nhờ kinh nghiệm sống ở nông thôn nhiều năm, người phụ nữ nhanh chóng nhặt đất từ ruộng để ném chết con rắn. Lo ngại vết cắn có thể nguy hiểm đến tính mạng, bà được người thân sơ cứu đơn giản rồi đưa đến bệnh viện.

"Tôi nghe mọi người nói bị rắn độc cắn phải đến viện ngay, nếu chậm có thể nguy hiểm. Chúng tôi cũng mang theo con rắn vì biết nó có độc nhưng không rõ là loài nào. Mang theo để bác sĩ nhận diện sẽ thuận tiện hơn", bà cho biết.

Sau hơn một giờ di chuyển bằng ôtô, bà Hà được đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung tâm Miên Dương. Các bác sĩ ghi nhận trên ngón tay của bệnh nhân có dấu răng nanh điển hình của rắn độc cùng tình trạng sưng nề rõ rệt.

Ngỡ ngàng với túi nylon đặc biệt trên tay bệnh nhân, nhưng chính nhờ mẫu rắn này, kết hợp nhận diện chuyên môn, ê-kíp điều trị xác định con vật cắn bà Hà là rắn lục đuôi ngắn, một trong những loài rắn độc thường gặp tại khu vực.

Bác sĩ Lưu Dương, khoa Cấp cứu, cho biết ngay sau khi xác định loài rắn, các bác sĩ đã triển khai phác đồ điều trị gồm chống dị ứng, chống nhiễm trùng, sử dụng thuốc đặc hiệu và theo dõi sát diễn tiến vết thương.

Bệnh nhân cũng được đưa vào quy trình cấp cứu ưu tiên để rút ngắn tối đa thời gian xử trí. Hiện sức khỏe bà Hà ổn định, không còn nguy cơ đe dọa tính mạng và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Từ trường hợp này, bác sĩ Lưu Dương cho biết việc mang theo con rắn đã chết hoặc hình ảnh con vật có thể giúp bác sĩ nhận diện chính xác loài rắn, từ đó lựa chọn huyết thanh phù hợp và rút ngắn thời gian điều trị.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo người dân không nên cố gắng bắt hoặc truy đuổi rắn còn sống vì nguy cơ bị cắn lần thứ hai. Trong trường hợp không thể mang theo xác rắn, người dân có thể chụp ảnh đầu, thân và hoa văn của con vật để hỗ trợ chẩn đoán.

Người dân cũng cần ghi nhớ các bước sơ cứu khi bị rắn cắn:

Để nạn nhân nằm yên, trấn an và hạn chế vận động.

Cố định chi bị cắn, đặt thấp hơn vị trí tim để hạn chế hấp thu nọc độc.

Rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.

Phủ gạc mát lên vết cắn để giảm đau và sưng.

Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để xác định loại rắn và sử dụng huyết thanh kháng nọc phù hợp.