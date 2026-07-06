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Thể thao World Cup 2026

Vụ Balogun đảo chiều trước giờ đấu Bỉ?

  • Thứ hai, 6/7/2026 17:15 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Chỉ vài giờ trước trận Mỹ gặp Bỉ ở vòng 16 đội World Cup 2026 vào ngày 7/7, vụ thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun tiếp tục có diễn biến mới, hứa hẹn lại gây tranh cãi.

Tình trạng của Balogun chưa rõ ràng.

Trước đó, FIFA tạm hoãn án treo giò một trận dành cho Balogun sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Bosnia & Herzegovina. Thay vì phải nghỉ thi đấu, chân sút tuyển Mỹ nhận án treo theo Điều 27 của Bộ quy tắc kỷ luật FIFA, qua đó đủ điều kiện góp mặt trong cuộc đối đầu với Bỉ.

Quyết định lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA). Cơ quan này cho rằng FIFA đi ngược quy định, bởi thẻ đỏ trực tiếp phải kéo theo án treo giò ở trận kế tiếp ở một giải đấu tập trung. RBFA tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của tuyển Bỉ.

Theo The Athletic, FIFA hiện chấp nhận quyền kháng cáo của phía Bỉ, mở ra khả năng vụ việc tiếp tục đảo chiều ngay trước giờ bóng lăn.

Hai bên, gồm Liên đoàn Bóng đá Mỹ và RBFA, phải hoàn tất hồ sơ trong tối 6/7. Tuy nhiên, FIFA chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc liệu quyết định cuối cùng có được ban hành trước thời điểm trận đấu diễn ra hay không.

Điều đó đồng nghĩa khả năng Balogun vẫn ra sân, nhưng phán quyết cuối cùng chỉ được đưa ra sau trận. Nếu kịch bản này xảy ra, FIFA có thể đối mặt với một cuộc tranh cãi lớn về tính minh bạch và công bằng trong công tác kỷ luật.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu FIFA áp dụng Điều 27 theo cách tương tự. Trước World Cup 2026, Cristiano Ronaldo cũng được hưởng tiền lệ này khi 2 trong 3 trận treo giò chuyển thành án treo, giúp anh đủ điều kiện góp mặt ở vòng bảng World Cup 2026.

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Minh Nghi

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