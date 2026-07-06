Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

UEFA công kích FIFA vì quyết định 'vượt rào'

  • Thứ hai, 6/7/2026 18:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Quyết định đình chỉ thẻ đỏ của Folarin Balogun từ FIFA trước thềm trận đấu giữa Mỹ và Bỉ gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội, khiến UEFA lên tiếng chỉ trích gay gắt.

Án phạt sau tấm thẻ đỏ của Folarin Balogun gây tranh cãi dữ dội.

UEFA vừa phát đi tuyên bố cứng rắn, cáo buộc FIFA “vượt qua lằn ranh đỏ” sau quyết định chưa từng có tiền lệ: tạm hoãn án treo giò vì thẻ đỏ của tiền đạo Balogun. Động thái này giúp ngôi sao tuyển Mỹ đủ điều kiện ra sân ở trận vòng 16 đội gặp Bỉ, dù anh vừa nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia & Herzegovina hôm 2/7 vì pha phạm lỗi nghiêm trọng.

UEFA gọi quyết định của FIFA là “không thể hiểu nổi và không thể biện minh”. Theo cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, việc tạo ngoại lệ cho một cá nhân ngay trong thời điểm World Cup đang diễn ra không chỉ làm tổn hại uy tín giải đấu, mà còn đe dọa nền tảng công bằng và tính toàn vẹn của bóng đá.

Tranh cãi càng bùng lên sau thông tin Nhà Trắng đã trực tiếp can thiệp, gây sức ép lên Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để yêu cầu xem xét lại án phạt. Ngay sau đó, FIFA viện dẫn Điều 27 trong bộ luật kỷ luật để tạm hoãn việc thi hành án treo giò của Balogun, kèm thời gian thử thách một năm.

Sự trở lại của Balogun rõ ràng mang đến lợi thế lớn cho đội chủ nhà Mỹ trong trận đấu tại Seattle. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng quyết định này có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Từ nay, FIFA sẽ chịu áp lực rất lớn mỗi khi xử lý các trường hợp tương tự, bởi các đội tuyển khác hoàn toàn có quyền yêu cầu được đối xử công bằng như tuyển Mỹ.

Huy Trưởng

world cup uefa fifa FIFA world cup uefa fifa

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Rooney bat binh voi quyet dinh cua FIFA hinh anh

Rooney bất bình với quyết định của FIFA

3 giờ trước 16:24 6/7/2026

0

Wayne Rooney công khai chỉ trích Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino về quyết định đình chỉ án phạt đầy tranh cãi đối với Folarin Balogun (tuyển Mỹ).

FIFA gay soc khi xoa the do cho Balogun hinh anh

FIFA gây sốc khi xóa thẻ đỏ cho Balogun

16 giờ trước 03:37 6/7/2026

0

Đội tuyển Mỹ đón cú hích lớn trước cuộc đối đầu với tuyển Bỉ ở vòng 16 đội World Cup 2026 khi tiền đạo Folarin Balogun được FIFA xóa án treo giò.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý