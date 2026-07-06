UEFA công kích FIFA vì quyết định 'vượt rào'

Quyết định đình chỉ thẻ đỏ của Folarin Balogun từ FIFA trước thềm trận đấu giữa Mỹ và Bỉ gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội, khiến UEFA lên tiếng chỉ trích gay gắt.

Án phạt sau tấm thẻ đỏ của Folarin Balogun gây tranh cãi dữ dội.

UEFA vừa phát đi tuyên bố cứng rắn, cáo buộc FIFA “vượt qua lằn ranh đỏ” sau quyết định chưa từng có tiền lệ: tạm hoãn án treo giò vì thẻ đỏ của tiền đạo Balogun. Động thái này giúp ngôi sao tuyển Mỹ đủ điều kiện ra sân ở trận vòng 16 đội gặp Bỉ, dù anh vừa nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia & Herzegovina hôm 2/7 vì pha phạm lỗi nghiêm trọng.

UEFA gọi quyết định của FIFA là “không thể hiểu nổi và không thể biện minh”. Theo cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, việc tạo ngoại lệ cho một cá nhân ngay trong thời điểm World Cup đang diễn ra không chỉ làm tổn hại uy tín giải đấu, mà còn đe dọa nền tảng công bằng và tính toàn vẹn của bóng đá.

Tranh cãi càng bùng lên sau thông tin Nhà Trắng đã trực tiếp can thiệp, gây sức ép lên Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để yêu cầu xem xét lại án phạt. Ngay sau đó, FIFA viện dẫn Điều 27 trong bộ luật kỷ luật để tạm hoãn việc thi hành án treo giò của Balogun, kèm thời gian thử thách một năm.

Sự trở lại của Balogun rõ ràng mang đến lợi thế lớn cho đội chủ nhà Mỹ trong trận đấu tại Seattle. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng quyết định này có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Từ nay, FIFA sẽ chịu áp lực rất lớn mỗi khi xử lý các trường hợp tương tự, bởi các đội tuyển khác hoàn toàn có quyền yêu cầu được đối xử công bằng như tuyển Mỹ.