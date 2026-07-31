Vụ Arsenal mua Bruno Guimaraes đi đến hồi kết

Arsenal đang tiến rất gần đến thỏa thuận chiêu mộ đội trưởng Newcastle Bruno Guimaraes với mức phí chuyển nhượng dự kiến vượt 70 triệu bảng.

Guimaraes đang ở rất gần Arsenal. Ảnh: Reuters.

Theo The Sun, Bruno Guimaraes trở thành mục tiêu ưu tiên của HLV Mikel Arteta trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Tiền vệ người Brazil được cho là sẵn sàng gia nhập đội đương kim vô địch Premier League và các điều khoản cá nhân không phải trở ngại.

Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất của Arsenal trong mùa hè năm nay. Newcastle được cho là sẵn sàng chấp nhận mức phí hơn 70 triệu bảng để chia tay đội trưởng của mình.

Arsenal muốn bổ sung Guimaraes nhằm tăng chiều sâu và chất lượng cho hàng tiền vệ. Mùa trước, Declan Rice và Martin Zubimendi phải thi đấu với cường độ rất cao, dẫn đến dấu hiệu xuống sức ở giai đoạn cuối mùa.

Ban huấn luyện đánh giá Guimaraes là mẫu tiền vệ đã khẳng định đẳng cấp tại Premier League và có thể hòa nhập ngay với hệ thống của Arteta.

Đội chủ sân Emirates thực tế đã theo dõi Guimaraes trong suốt 6 năm qua. Sau nhiều lần tiếp cận không thành công, Arsenal hiện đứng trước cơ hội lớn để đưa tiền vệ người Brazil về London.

Với Newcastle, đây sẽ là thêm một tổn thất trong mùa hè đầy biến động. Đội bóng vùng Đông Bắc đã chia tay Anthony Gordon, Sandro Tonali và mới đây là HLV Eddie Howe, khiến kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới gặp nhiều xáo trộn.

Arteta trước đó cũng công khai khẳng định Arsenal cần thêm những bản hợp đồng chất lượng để duy trì vị thế của nhà vô địch. Ông nhấn mạnh mục tiêu của CLB là xây dựng một đội hình mạnh hơn và nâng tầm sức cạnh tranh trên mọi đấu trường.

Việc theo đuổi Bruno Guimaraes cho thấy Arsenal không chỉ muốn bảo vệ chức vô địch Premier League mà còn hướng đến tham vọng tiến xa hơn tại Champions League mùa tới.

Tai nạn hy hữu của David Raya Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 vào sáng 20/7, video ghi lại khoảnh khắc hài hước của thủ môn Arsenal nhận được 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải trên X.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD