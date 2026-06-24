Vòng 32 đội World Cup có thể bùng nổ với đại chiến Anh - Bồ Đào Nha

Những kết quả bất ngờ đang mở ra khả năng tạo nên một trong những trận cầu đáng chờ đợi nhất World Cup 2026 khi Anh đối đầu Bồ Đào Nha ngay vòng 32 đội.

Cục diện bảng K và bảng L đang diễn biến theo hướng đầy bất ngờ. Hai đại diện được đánh giá cao là Anh và Bồ Đào Nha chỉ có 4 điểm sau hai trận. Chính điều này khiến cuộc đua giành ngôi đầu bảng trở nên khó lường và mở ra một nhánh đấu cực kỳ hấp dẫn.

Tuyển Anh và Bồ Đào Nha đều chỉ có 4 điểm sau hai lượt trận. Ảnh: Reuters.

Theo lịch thi đấu vòng 32 đội, đội nhì bảng K sẽ gặp đội nhì bảng L trên sân Toronto Stadium vào ngày 3/7. Nếu Bồ Đào Nha và tuyển Anh cùng kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai, nhiều khả năng người hâm mộ được chứng kiến một cuộc thư hùng đỉnh cao sớm hơn rất nhiều so với dự đoán.

Kịch bản khiến Bồ Đào Nha rơi xuống nhì bảng K

Dù vừa hủy diệt Uzbekistan 5-0 ở trận rạng sáng 24/6, Bồ Đào Nha hiện vẫn đứng sau Colombia tại bảng K. Đây là điều ít người nghĩ tới sau màn trình diễn bùng nổ của Ronaldo cùng các đồng đội trước Uzbekistan.

Đội bóng Nam Mỹ dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối sau hai trận, trong khi thầy trò HLV Roberto Martinez chỉ có 4 điểm vì trận hòa CHDC Congo. Điều đó biến cuộc đối đầu trực tiếp giữa Colombia và Bồ Đào Nha ở lượt cuối thành trận chung kết của bảng đấu.

Kịch bản đơn giản nhất khiến Cristiano Ronaldo và đồng đội xếp nhì bảng là hoà trước Colombia. Khi đó, đại diện Nam Mỹ sẽ kết thúc vòng bảng với 7 điểm và giữ chắc ngôi đầu. Đồng thời, Bồ Đào Nha với 5 điểm sẽ đứng nhì bảng bất chấp kết quả của trận CHDC Congo và Uzbekistan.

Nghiền nát Uzbekistan nhưng Ronaldo cùng các đồng đội vẫn đang kém Colombia 2 điểm. Ảnh: Reuters.

Trong trường hợp Bồ Đào Nha để thua và CHDC Congo thắng, hai đội sẽ có cùng 4 điểm. Vì Bồ Đào Nha hoà Congo ở lượt đầu, nên vị trí của hai đội sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng bại.

Khả năng Bồ Đào Nha thua đậm Colombia cùng lúc CHDC Congo thắng đậm Uzbekistan để xếp trên nhờ hiệu số là rất thấp. Vì vậy, gần như Bồ Đào Nha sẽ kết thúc vòng bảng từ vị trí thứ hai trở lên.

Khả năng tái hiện đại chiến với tuyển Anh

Ở bảng L, tuyển Anh cũng chưa chắc chắn có ngôi đầu sau trận hoà nhạt nhòa trước Ghana sáng 24/6. Đội bóng của Thomas Tuchel đang có 4 điểm, bằng Ghana nhưng xếp trên nhờ các chỉ số phụ. Croatia vẫn còn cơ hội cạnh tranh khi sở hữu 3 điểm trước lượt trận cuối.

Nếu tuyển Anh không thắng Panama, đồng thời Ghana hoặc Croatia thắng, "Tam sư" hoàn toàn có thể rơi xuống vị trí thứ hai. Khi đó, kịch bản được chờ đợi nhất sẽ xuất hiện. Đội nhì bảng K gặp đội nhì bảng L, đồng nghĩa Bồ Đào Nha đối đầu tuyển Anh ở vòng 32 đội.

Đây sẽ là màn tái ngộ của một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất bóng đá châu Âu. Tại World Cup 2006, Bồ Đào Nha loại Anh ở tứ kết sau loạt luân lưu nghẹt thở.

Nếu chạm mặt Anh ở vòng 32 đội, Ronaldo sẽ lại bước vào trận đại chiến của hai quốc gia tại World Cup sau 20 năm. Ảnh: Reuters.

Trận đấu đó có sự góp mặt của Ronaldo và chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi dành cho Wayne Rooney. Sự giận dữ từ dư luận xứ sương mù kéo dài trong thời gian rất lâu mới lắng xuống sau trận đấu năm đó.

Nếu viễn cảnh này xảy ra, một lần nữa Cristiano Ronaldo lại đối đầu tuyển Anh tại một giải đấu lớn. Bên kia chiến tuyến là thế hệ mới của "Tam sư" với Jude Bellingham, Harry Kane hay Bukayo Saka.

World Cup 2026 mới đi qua hai lượt trận vòng bảng, nhưng những biến số xuất hiện đã khiến cục diện các vòng đấu tiếp theo trở nên khó lường. Trong đó đáng chú ý là khả năng xuất hiện trận đại chiến Anh - Bồ Đào Nha.

Chỉ cần thêm một cú sảy chân từ hai ông lớn, Toronto Stadium ngày 3/7 có thể trở thành tâm điểm của cả thế giới bóng đá.

Ronaldo chớp thời cơ mở tỷ số cho Bồ Đào Nha Bản năng săn mồi của Ronaldo giúp anh mở tỷ số 1-0 trước Uzbekistan tại lượt hai bảng K World Cup 2026 rạng sáng 24/6, đây là bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup năm nay.