Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhẫn kim cương ở LHP Venice

  • Thứ hai, 1/9/2025 08:48 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Georgina Rodriguez gây chú ý khi tạo dáng với chiếc nhẫn triệu USD trên thảm đỏ LHP Venice. Thời gian qua, cô thường xuyên khoe nhẫn kim cương trước khán giả.

Theo Daily Mail, Georgina Rodriguez thu hút mọi ống kính truyền thông khi khoe chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh khổng lồ trên thảm đỏ LHP Venice. Vị hôn thê của Cristiano Ronaldo khoe vóc dáng quyến rũ với váy ren kết hợp họa tiết bông hoa đen ôm body.

khoe nhan kim cuong anh 1

Georgina Rodriguez khoe nhẫn trên thảm đỏ LHP Venice. Ảnh: Reuters.

Chủ ý giơ tay tạo dáng, điểm nhấn thuộc về chiếc nhẫn kim cương 30 carat được cho là trị giá 3 triệu USD trên ngón áp út. Ngoài ra, Georgina Rodriguez còn đeo thêm nhiều phụ kiện khác như nhẫn, vòng cổ bản lớn, bông tai kim cương.

Cô hoàn thiện layout với tông makeup đỏ hồng kết hợp tóc búi thấp gọn gàng. Trước khi bước trên thảm đỏ, Georgina Rodriguez nhiều lần khoe nhẫn đính hôn khi xuất hiện nơi công cộng.

Hôm 12/8, Georgina Rodriguez thông báo đính hôn với cầu thủ nổi tiếng Cristiano Ronaldo. Ngay lập tức, chiếc nhẫn đính hôn trong bức ảnh đăng tải gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội.

"Chiếc nhẫn đó thật khủng khiếp nếu xét về giá trị và độ hoành tráng", "Georgina hẳn là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới","Chiếc nhẫn ấy rất hợp với Georgina", một số khán giả bình luận.

Các chuyên gia trong lĩnh vực kim cương nhập cuộc để giải mã. Ông Tobias Kormind - giám đốc 77 Diamonds nhận định chiếc nhẫn trị giá tới 3,7 triệu bảng. Trong khi đó, Laura Taylor - chuyên gia nhẫn đính hôn tại Lorel Diamonds cho rằng viên kim cương phải từ 1,5 triệu bảng trở lên. Nhà sáng tạo nội dung về trang sức Julia Chafe ước tính chiếc nhẫn trị giá khoảng 2,2 triệu bảng.

Hôm 20/8, Georgina Rodriguez tiếp tục khoe một chiếc nhẫn kim cương khác với 69,9 triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Tờ Hola khẳng định mẫu nhẫn này hoàn toàn khác với chiếc nhẫn đính hôn, ước tính giá trị lên đến 4 triệu USD.

Ronaldo và Georgina gặp nhau năm 2016 khi cô làm việc tại cửa hàng Gucci ở Tây Ban Nha, thời CR7 còn khoác áo Real Madrid. Cặp đôi có hai con chung Alana (7 tuổi) và Bella (3 tuổi), cùng ba người con riêng của Ronaldo gồm Cristiano Jr (15 tuổi) và cặp song sinh Mateo, Eva Maria (8 tuổi).

