Con gái Steve Harvey gợi cảm

Lori Harvey khoe vóc dáng ấn tượng trong kỳ nghỉ dưỡng. Nữ người mẫu dành thời gian du lịch sau tháng ngày bận rộn với sàn diễn và ống kính.

Theo The Sun, Lori Harvey đăng tải loạt khoảnh khắc trong chuyến nghỉ dưỡng tại Ibiza, Tây Ban Nha. Trên trang cá nhân 4,8 triệu lượt theo dõi, nữ người mẫu khoe thân hình nóng bỏng khi diện bikini đen kết hợp khăn bandana có họa tiết quả cherry.

Lori Harvey táo bạo với bộ ảnh mới. Ảnh: @loriharvey.

Trong phần bình luận, nhiều người bày tỏ: "Luôn tuyệt vời, từ năm này qua năm khác", "Cô ấy thiêu đốt cả bãi biển", "Bạn vẫn xinh đẹp mà, bạn không cần phải thay đổi điều gì cả".

Hồi tháng 6, Lori Harvey khuấy động mùa hè khi thả dáng trong bộ bikini trắng trên du thuyền. Gần đây, nữ người mẫu bận rộn với công việc như trình diễn trên sàn catwalk và xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá cho Dolce & Gabbana, Burberry và Michael Kors.

Về tình cảm, Lori Harvey tận hưởng cuộc sống độc thân sau tháng ngày hẹn hò hàng loạt ngôi sao. Tháng 11/2020, Michael B. Jordan và Lori Harvey gặp nhau lần đầu và nhanh chóng trở thành cặp đôi. Sau hai năm bên nhau, họ chia tay vì khác biệt quan điểm trong tình yêu.

Một số gương mặt đáng chú ý khác từng hẹn hò nữ người mẫu là rapper Future, cầu thủ bóng đá Memphis Depay và gần nhất là diễn viên Damson Idris.

Lori Harvey (sinh năm 1997) là con gái của danh hài kiêm MC nổi tiếng - Steve Harvey. Cô hiện là người mẫu ảnh, hoạt động tự do ở Mỹ. Người mẫu thu hút sự chú ý bởi hình thể nóng bỏng, quyến rũ với số đo ba vòng ấn tượng. Để giữ dáng, Lori Harvey duy trì việc tập thể dục và chế độ ăn cân đối.