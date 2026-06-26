Vợ sao Hàn Quốc chịu vạ lây sau trận thua Mexico

Sau sai lầm ở trận đấu với Mexico, thủ môn Kim Seung-Gyu cùng vợ là diễn viên Kim Jin-Kyung trở thành mục tiêu tấn công của các cổ động viên.

Thủ thành Kim Seung-Gyu mắc lỗi ở trận đấu với Mexico.

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Jin-Kyung đang phải hứng chịu làn sóng tấn công dữ dội từ người hâm mộ sau sai lầm của chồng cô, thủ môn Seung-Gyu, tại World Cup 2026.

Trong trận đấu tại bảng A diễn ra vào ngày 19/6, đội tuyển Hàn Quốc nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Mexico. Bàn thua duy nhất xuất phát từ tình huống xử lý không tốt của Seung-Gyu khi anh để bóng bật ra, tạo điều kiện cho Luis Romo ghi bàn thắng quyết định.

Ngay sau trận đấu, làn sóng chỉ trích bùng nổ mạnh mẽ nhắm vào thủ thành này. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào chuyên môn, một bộ phận cổ động viên quá khích tràn vào trang cá nhân của vợ anh để thóa mạ.

Đáng chú ý, những bình luận độc hại xuất hiện ngay cả dưới video ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên sinh con gần đây. Dù Jin-Kyung không liên quan đến kết quả trận đấu, cô vẫn phải đối mặt với thái độ thù địch và những lời lẽ xúc phạm nặng nề. Trước tình trạng này, cô phải vô hiệu hóa tính năng bình luận trên Instagram và giới hạn người tương tác trên kênh YouTube cá nhân.

Về đời tư, cặp đôi kết hôn vào năm 2024 và vừa chào đón con gái đầu lòng. Do lịch trình tập luyện và thi đấu khắc nghiệt cho chiến dịch World Cup, Seung-Gyu buộc phải bỏ lỡ thời khắc con gái chào đời và chỉ có thể nhìn mặt con qua các cuộc gọi video từ đại bản doanh.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.