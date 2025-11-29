Vợ ông Bùi Thành Nhơn không bán hết cổ phiếu đăng ký

Bà Cao Thị Ngọc Sương chỉ bán được hơn 2,3 triệu cổ phiếu trong số 17,3 triệu cổ phiếu NVL đăng ký, giảm sở hữu xuống còn hơn 48,2 triệu cổ phiếu (2,355% vốn điều lệ).

Bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ Chủ tịch Bùi Thành Nhơn, hiện sở hữu 48,2 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 2,355% vốn điều lệ Novaland. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ là bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn.

Theo đó, bà Sương chỉ bán được hơn 2,3 triệu cổ phiếu NVL trong tổng số gần 17,3 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó, tương đương 13% lượng đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là do thay đổi kế hoạch.

Sau giao dịch, sở hữu của bà Sương tại Novaland giảm từ 50,5 triệu cổ phiếu xuống hơn 48,2 triệu cổ phiếu, tương đương 2,355% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 18/11 đến 26/11. Trong giai đoạn này, thị giáNVL dao động quanh 15.100-15.850 đồng/cổ phiếu. Nếu tính theo giá trung bình, bà Sương có thể thu về khoảng 36 tỷ đồng .

Bà Cao Thị Ngọc Sương hiện giữ vị trí lãnh đạo tại Diamond Properties, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái gia đình Chủ tịch Novaland và là cổ đông lớn của NVL.

Động thái bán ra lần này diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ đông liên quan gia đình ông Bùi Thành Nhơn liên tục giảm tỷ lệ sở hữu từ đầu năm đến nay.

Ngoài bà Cao Thị Ngọc Sương và ông Bùi Thành Nhơn, nhóm cổ đông có liên quan đến ông Nhơn tại Novaland còn bao gồm ông Bùi Cao Nhật Quân (con trai), bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh (con gái), CTCP Diamond Properties và CTCP NovaGroup.

Trước đó vào cuối tháng 10/2025, CTCP Diamond Properties cũng đăng ký bán 2,1 triệu cổ phiếu NVL với lý do cân đối danh mục đầu tư. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11, doanh nghiệp chỉ bán gần 1,13 triệu cổ phiếu do phải điều chỉnh kế hoạch trước diễn biến thị trường.

Sau hai giao dịch kể trên, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình ông Nhơn giảm xuống dưới 37%, tiến sát ngưỡng 36% - mức quan trọng để duy trì quyền phủ quyết tại doanh nghiệp.

Về phía Novaland, quý III vừa qua, doanh nghiệp này lỗ sau thuế hơn 1.153 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ lãi khoảng 2.950 tỷ đồng . Đây là khoản lỗ lớn thứ hai từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin năm 2016. Lũy kế 9 tháng, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng và lỗ ròng 1.820 tỷ đồng ,

Tại thời điểm kết thúc tháng 9, tổng dư nợ vay của Novaland ghi nhận hơn 64.000 tỷ đồng , trong đó tổng nợ vay ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng . Dòng tiền vẫn còn nhiều khó khăn, công ty đang tìm hướng giải quyết, tiếp tục đàm phán các phương án tái cấu trúc, song song thực hiện nhiều giải pháp để đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn, khắc phục các thiếu sót tồn đọng nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.