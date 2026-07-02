Vợ kém 12 tuổi của Ngô Kiến Hào là ai

Vợ mới cưới của Ngô Kiến Hào là Emi Aramaki, nữ ca sĩ Nhật Bản kém anh 12 tuổi. Cô gây chú ý bởi vẻ ngoài cuốn hút.

Ngày 29/6, Ngô Kiến Hào đăng ảnh nắm tay nửa kia trên mạng xã hội, cả hai cùng đeo nhẫn cưới. Trong bài viết, nam ca sĩ chia sẻ: “Giờ đây, tôi càng được ban phước khi có người quan trọng nhất trong cuộc đời mình”. Dù không trực tiếp công khai danh tính cô dâu, thông tin về vợ mới cưới của anh sau đó được truyền thông Đài Loan tiết lộ.

Theo ETtoday Star Cloud, vợ mới cưới của Ngô Kiến Hào là Emi Aramaki, nghệ sĩ Nhật Bản 35 tuổi. Ngô Kiến Hào và Emi Aramaki đã đăng ký kết hôn tại Las Vegas vào ngày 6/5. Phía công ty quản lý Believe Music cũng xác nhận Emi Aramaki là vợ mới cưới của nam ca sĩ.

Hình ảnh vợ kém 12 tuổi của Ngô Kiến Hào. Ảnh: @emiaramaki.

Emi Aramaki sinh tại Fukuoka, Nhật Bản. Cô chuyển đến London, Anh sinh sống từ năm 9 tuổi và tốt nghiệp ngành Lịch sử tại University College London. Sau khi tốt nghiệp, cô phát triển sự nghiệp tại Mỹ, Anh và Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất.

Về âm nhạc, Emi Aramaki theo đuổi phong cách city pop pha màu J-pop, soul, jazz và pop phương Tây. Cô từng phát hành các ca khúc tiếng Anh như Lonely Night, Night Ride. Năm 2024, sau khi trở về Nhật Bản, cô ký hợp đồng với công ty quản lý và phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tiên mang tên Purple Dream. Ngoài ca hát, Emi Aramaki cũng thử sức diễn xuất, từng góp mặt trong mùa 4 của series Mỹ FBI: International.

Truyền thông Hoa ngữ nhận xét Emi Aramaki có ngoại hình cuốn hút, khí chất nổi bật và phong cách thời trang hiện đại. Qua những hình ảnh công khai, cô gây chú ý với gương mặt sắc nét, vóc dáng mảnh mai.

Emi Aramaki có sự nghiệp ở đa lĩnh vực. Ảnh: @emiaramaki.

Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Ngô Kiến Hào. Trước đó, nam ca sĩ từng kết hôn với Arissa Cheo, ái nữ người Singapore, vào năm 2013. Cả hai ly hôn năm 2018 sau thời gian chung sống vì khác biệt trong tính cách và quan điểm sống.

Thời gian gần đây, Ngô Kiến Hào cũng gây chú ý khi tham gia tour diễn F♦Forever Hằng Tinh Chi Thành cùng Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân và A Tín của Mayday. Việc nam ca sĩ công bố tái hôn sau nhiều năm độc thân nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ châu Á quan tâm.