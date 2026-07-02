Không nhận ra Vera Wang ở tuổi 77

Ở tuổi 77, Vera Wang khiến nhiều người khó nhận ra khi xuất hiện với mái tóc vàng và đầm trắng cổ yếm trong tiệc sinh nhật tại Paris.

Nhà thiết kế thời trang Vera Wang vừa đón sinh nhật tuổi 77 bằng một bữa tiệc sang trọng tại Paris. Theo PeoPle, bà bước sang tuổi mới vào ngày 27/6 và sau đó chia sẻ loạt hình ảnh từ buổi tiệc trên Instagram, thu hút sự quan tâm của công chúng nhờ diện mạo mới nổi bật.

Trong những hình ảnh được đăng tải, Vera Wang xuất hiện tại khách sạn Plaza Athénée, nơi bà từng tổ chức sinh nhật năm ngoái. Nhà thiết kế diện đầm trắng cổ yếm của thương hiệu mang tên mình. Thiết kế có phom dáng ôm, phần thân dưới được xử lý nhún nhẹ, kết hợp chân váy dài mềm mại.

Hình ảnh khác lạ của Vera Wang. Ảnh: @Verawang.

Điểm gây chú ý nhất trong lần xuất hiện này là mái tóc màu vàng mật ong, được cắt theo kiểu lob dài ngang vai. Kiểu tóc được tạo dáng thẳng, cắt bằng, khác hẳn mái tóc nâu dài vốn gắn liền với hình ảnh của Vera Wang trong nhiều năm qua.

Vera Wang đã xác nhận trong phần bình luận trên Instagram rằng mái tóc này là tóc giả. Trước đó, bà cũng đã hé lộ diện mạo này trong một bài đăng chụp tại Paris.

Diện mạo mới của Vera Wang nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi trên mạng xã hội. Nữ diễn viên Sharon Stone để lại bình luận khen ngợi mái tóc của bà. Trước đó, Sharon Stone cũng từng dành lời khen cho phong độ và vẻ ngoài trẻ trung của Vera Wang.

Vera Wang vẫn giữ được vóc dáng khỏe khoắn ở tuổi 77. Ảnh: @Verawang.

Vera Wang vốn được biết đến là một trong những nhà thiết kế thường xuyên thử nghiệm hình ảnh cá nhân. Trong năm 2026, bà nhiều lần gây chú ý với các kiểu tóc và trang phục táo bạo tại sự kiện lớn. Tại Met Gala hồi tháng 5, bà xuất hiện với mái tóc vàng bạch kim được buộc gọn tự nhiên, kết hợp áo bandeau, chân váy đen và chi tiết quai vắt quanh cổ. Thiết kế còn có phần tay áo đen phồng lớn ở một bên, tạo điểm nhấn ấn tượng.

Sinh năm 1949, Vera Wang là một trong những tên tuổi có ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang, đặc biệt nổi tiếng với các thiết kế váy cưới cao cấp. Ở tuổi 77, bà vẫn duy trì lịch trình xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang, đồng thời thường xuyên gây chú ý nhờ phong cách cá nhân sắc sảo, hiện đại và khác biệt.