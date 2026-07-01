Nicola Peltz 'đá xoáy' con gái 14 tuổi của Beckham?

Nicola Peltz trở thành tâm điểm bàn luận sau khi đăng bài chúc mừng đám cưới của anh trai Will Peltz, được cho là đồng thời "đá xoáy" Harper Beckham.

Theo Page Six, hôm 30/6, Nicola Peltz đăng loạt ảnh trong hôn lễ của anh trai Will Peltz và Kenya Kinski-Jones lên Instagram. Trong bài viết, nữ diễn viên 31 tuổi gọi Kenya là “người chị em trong mơ”, đồng thời gửi lời chúc mừng đến cặp đôi sau khi họ chính thức về chung một nhà.

“Đám cưới này thật sự là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng có vinh dự được chứng kiến. Willy, cảm ơn anh vì cuối cùng cũng chính thức mang đến cho em người chị gái trong mơ, Ken”, Nicola viết.

Nicola bị cho là "đá xoáy" em chồng trong bài đăng mới đây. Ảnh: @Nicola.

Cách dùng từ của Nicola nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi Harper Beckham, em gái 14 tuổi của Brooklyn Beckham, cũng là em chồng của cô. Không ít người cho rằng bài đăng này có thể được hiểu như một động thái nhắm đến Harper, trong bối cảnh hai vợ chồng Brooklyn - Nicola được cho là đang xa cách gia đình Beckham.

Trong bài đăng, Nicola cũng nhắc lại mối quan hệ lâu năm giữa Will Peltz và Kenya Kinski-Jones. Cô cho biết việc chứng kiến hai người yêu nhau suốt 15 năm qua là “một trong những món quà đẹp đẽ nhất”, và bày tỏ niềm hạnh phúc khi được cùng gia đình chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này.

Kenya Kinski-Jones là con gái của cố nhà sản xuất âm nhạc Quincy Jones và nữ diễn viên người Đức Nastassja Kinski.

Trong một hình ảnh khác được chia sẻ trên Instagram Stories, Nicola ôm Brooklyn Beckham và anh trai Will Peltz, kèm dòng chú thích: “Các chàng trai của tôi mãi mãi”.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz kết hôn vào tháng 4/2022. Thời gian gần đây, cặp đôi liên tục vướng tin đồn rạn nứt với gia đình Beckham. Theo Page Six, mâu thuẫn trở nên công khai từ tháng 1, khi Brooklyn đăng bài trên Instagram chỉ trích cha mẹ là David Beckham và Victoria Beckham, cho rằng họ tìm cách can thiệp vào cuộc hôn nhân của anh với Nicola.

Mâu thuẫn trong gia đình Beckham ngày càng căng thẳng. Ảnh: @Victoria.

Không chỉ David và Victoria, mối quan hệ giữa Brooklyn với các em là Romeo, Cruz và Harper cũng được cho là bị ảnh hưởng. Đầu tháng này, Harper Beckham được cho là đã đến nhà Brooklyn tại Los Angeles với mong muốn gặp anh trai. Tuy nhiên, cô rời đi sau khi không có ai ra mở cửa.

Một nguồn tin xác nhận rằng Brooklyn và Nicola không có mặt ở nhà vào thời điểm Harper đến. Đại diện của cặp đôi sau đó cho rằng chuyến thăm này được sắp đặt, nhấn mạnh việc các nhiếp ảnh gia đã có mặt khi lá thư được trao tận tay cho thấy sự việc “được dàn dựng”.

Nguồn tin khác nói rằng Victoria Beckham rất buồn cho Harper, cho biết căng thẳng trong gia đình đã ảnh hưởng đến nhiều thành viên. Người này cũng khẳng định David và Victoria biết việc Harper đến nhà Brooklyn, và việc cô di chuyển mà không có cha mẹ đi cùng không phải điều bất thường, bởi các con của gia đình Beckham từ nhỏ đã quen với việc có bảo mẫu, vệ sĩ và tự di chuyển trong nhiều trường hợp.