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Giải trí

Vợ chồng Justin Bieber sau 8 năm bên nhau

  • Thứ tư, 8/7/2026 13:42 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Justin Bieber và bà xã vừa kỷ niệm cột mốc 8 năm kể từ khi đính hôn. Cặp đôi hiện tại có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên con trai đầu lòng tên Jack Blues.

Theo People, hôm 7/7, Hailey gây chú ý khi đăng lên Instagram Stories một bức ảnh để kỷ niệm 8 năm kể từ khi đính hôn. Trong bức ảnh đen trắng, cặp đôi tình tứ và trao cho nửa kia nụ hôn ngọt ngào.

"8 năm", Hailey chú thích ngắn gọn kèm biểu tượng chiếc nhẫn, tiết lộ đã tròn tám năm kể từ khi chủ nhân hit Baby cầu hôn cô vào năm 2018.

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Vợ chồng Justin Bieber kỷ niệm 8 năm đính hôn. Ảnh: IGNV.

Trước đó vài ngày, Hailey cũng ăn mừng việc Justin phát hành album trực tiếp tại Coachella mang tên SWAG LIVE FROM COACHELLA (WEEKEND 2). Trên trang cá nhân, người mẫu chia sẻ một hình cận cảnh ông xã đang trình diễn ca khúc Petting Zoo trong buổi phát trực tiếp của lễ hội.

Thời gian qua, vợ chồng Justin Bieber liên tục xuất hiện cùng nhau. Cả hai có cuộc hôn nhân hạnh phúc, bất chấp một số lùm xùm hay những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ.

Justin vướng tin hẹn hò Hailey vào đầu năm 2018. Thời gian đầu, mối quan hệ của cặp đôi gặp nhiều trục trặc. "Đã có những điều tiêu cực xảy ra mà đến giờ chúng tôi vẫn cần nói về và cùng nhau giải quyết", Hailey chia sẻ với Vogue khi nhắc lại quãng thời gian này.

Hai người tái hợp vào tháng 6/2018 và chỉ một tháng sau, Justin đã cầu hôn Hailey. Nam ca sĩ thông báo tin vui trên Instagram: "Hailey, anh yêu tất cả mọi điều thuộc về em! Anh cam kết sẽ dành cả cuộc đời để khám phá từng khía cạnh con người em, yêu em bằng tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng... Trái tim anh hoàn toàn thuộc về em và anh sẽ luôn đặt em lên trên hết! Em là tình yêu của cuộc đời anh, Hailey Baldwin, và anh không muốn trải qua cuộc đời này bên bất kỳ ai khác".

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Cặp sao có cuộc hôn nhân viên mãn bên con trai Jack Blues. Ảnh: Shutterstock.

Đến tháng 9 cùng năm, Justin và Hailey chính thức đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới tại thành phố New York. Ngày 30/9/2019, cả hai tổ chức lễ cưới lần thứ hai với quy mô lớn tại bang South Carolina. Tháng 8/2024, họ chào đón con trai đầu lòng, Jack Blues.

Trong một tập của loạt phim tài liệu Seasons, Justin từng chia sẻ rằng "được cùng Hailey chia sẻ cuộc sống khiến mọi thứ trở nên ý nghĩa và đáng trân trọng hơn rất nhiều".

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

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Justin Bieber Justin Bieber Hailey Bieber đính hôn

  • Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber là một ca sĩ nhạc Pop/R&B người Canada. Anh từng đoạt giải Nghệ sĩ của năm 2010 tại giải thưởng American Music Award. Justin vinh dự biểu diễn trước Tổng thống Mĩ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama ở Nhà Trắng cho chương trình "Christmas in Washington". Ba năm liên tiếp (2011, 2012, 2013) Justin lọt top 10 người nổi tiếng quyền lực nhất trên thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 01/03/1994
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Ca khúc: Baby, Boyfriend, What do you mean, Sorry, Love yourself,...
    • Tài sản: 245 triệu USD (2016)

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